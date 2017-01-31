Курганские домохозяйки влезли в долги из-за токсичной косметики

21:13 31 января 2017 0

Обманутые клиентки боятся, что уголовное дело "затухнет" Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывшие клиенты косметологической фирмы «Лаура» в Кургане ждут результатов расследования уголовного дела против салона по статье «Мошенничество». На руках у пенсионеров и домохозяек кредиты на косметику, которую они не собирались покупать. Более того, чудо-средства из чемоданчика еще и токсичные. О том, как жертвы «красоты в кредит» обивают пороги ведомств и платят по судебным издержкам, — в материале «URA.RU».

Пенсионерам навязывали косметику стоимостью более 60 тыс. рублей в кредит Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жительница села Введенское Надежда (она просила не указывать свою фамилию) как и многие курганские клиентки «Лауры» (прежнее название фирмы — «Дешели») попала в салон по приглашению на бесплатную процедуру. Сотрудницы салона звонили ей на мобильный телефон несколько раз и уговорили-таки приехать в Курган. Домохозяйка с двумя детьми и представить не могла, что приедет домой с чемоданчиком косметики и кредитом на 120 тысяч рублей. «В ноябре прошлого года женщина обратилась с заявлением в полицию, — рассказал «URA.RU» председатель Центра общественного контроля Иван Камшилов, который помогает обманутым женщинам.

«Но в УМВД по Кургану ей сначала отказали в возбуждении уголовного дела. Городская прокуратура увидела признаки мошенничества, совершенного организованной группой, и материалы были направлены на дополнительную проверку в следственное управление УМВД по Кургану. Недавно потерпевшая получила ответ из прокуратуры, что отказ в возбуждении уголовного дела необоснован», — отметил Камшилов.

Митинг обманутых салоном «Лаура» клиенток Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Между тем, как стало известно «URA.RU», в рамках расследования уголовного дела по заявлениям других потерпевших в Москве была проведена экспертиза товара «Лауры» — косметики Soleimer. Эксперты обнаружили во всех десяти образцах кремов токсичные и сильно токсичные вещества. Таким образом, косметика признана не соответствующей требованиям технического регламента по показателю «общетоксикологическое действие». Расследование уголовного дела, по которому числится уже более ста потерпевших, продолжается, сообщили «URA.RU» в пресс-службе УМВД по городу Кургану.

Результаты экспертизы немного вдохновили обманутых клиенток. Ранее они пытались вернуть косметику по гражданским искам о расторжении договора купли-продажи. Истицы настаивали на том, что продавец товара и услуг, ООО «Лаура», не мог исполнить условия договора в части косметологических услуг: салон не имел ни лицензии, ни врачей-косметологов в штате, а позже вообще закрылся. Но суд клиенткам отказал.

Женщины неоднократно пытались вернуть товар продавцу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Девять человек, восемь пенсионерок и одна многодетная мать, проиграли суд „Лауре“. Адвокат фирмы запросил у них судебные издержки — по 11 тысяч рублей. Судья присудил 7 тысяч. То есть сейчас женщины вместе с основным долгом [от 65 до 130 тысяч рублей] должны „Лауре“ еще и за суд, — рассказала „URA.RU“ одна из потерпевших. — Многодетная мать, кстати, говорила, что кредит ей „навесили“ обманом: попросили расписаться за подарок». Подавать кассационную жалобу разоренные истицы не стали — нет средств.

«Шанс вернуть токсичную косметику есть, — говорит адвокат Елена Камшилова. — Но нет шанса получить за нее деньги, так как счета „Лауры“ закрыты». По ее словам, тот факт, что уголовное дело по «Лауре» завели, уже прогресс. «Результата в этот раз добились благодаря активности потерпевших», — считает адвокат. Другой вопрос, почему хозяину фирмы позволили работать так долго: надзорные органы получали вал жалоб, а коммерсант лишь менял вывески. «Думаю, это коррупция и связи с силовиками и Роспотребнадзором», — считает Елена Камшилова. По некоторым данным, один из соруководителей «Лауры» в прошлом работал в силовых структурах. Не исключено, что и банк мог быть в сговоре с фирмой. «Хотя кредит был выдан под 7% годовых, это ниже инфляции. И выдавали пенсионерам, которые точно заплатят. Легче было бы верить в мошенничество банка, если бы проценты были выше», — считает Елена Камшилова.

Областной суд отказал клиентам по гражданским искам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пострадавшие активно следят за подобными делами в других городах. «Такая же история в городе Кстово Нижегородской области. Уголовное дело было возбуждено в 2015 году, а 30 января 2017 года стало известно, что дело передано в суд. Сейчас все пострадавшие от таких мошеннических салонов с надеждой смотрят на прецедент в Кстово», — отметила собеседница агентства.

Как ранее сообщало «URA.RU», первый в Кургане митинг против салона «Лауры» его экс-клиенты провели в мае 2016 года. Тогда к акции присоединились представители партии «Справедливая Россия». В августе стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении деятельности салона по ч.3 ст 159 УК РФ «Мошенничество». Однако, несмотря на это, фирма работала почти до октября 2016 года. Учредителем фирмы являлся Алексей Макаров (он же директор «Лауры»), позже он зарегистрировал еще две компании, пытался таким же способом навязывать предпринимателям сертификацию и оценку условий труда под брендом «Альфатест». А в ноябре 2016 года в одном из офисов фирмы было найдено тело бывшего сотрудника «Лауры». По версии следствия, он совершил суицид.