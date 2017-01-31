Власти ХМАО закрывают свой фонд, обманувший дольщиков

22:17 31 января 2017 6

Куратор строительного блока ХМАО Дмитрий Шаповал поручил от губернатора недвусмысленную задачу — ликвидировать один из самых "прожорливых" правительственных фондов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Правительство ХМАО-Югры решило поставить точку в судьбе старейшего окружного актива, призванного стимулировать рынок строительства жилья в регионе, фонда «Жилище». По информации источника «URA.RU» в правительстве Югры, губернатор Наталья Комарова поручила профильному заместителю Дмитрию Шаповалу начать процедуру ликвидации учреждения. Ситуацию осложняет наличие больших долгов перед контрагентами. Только банкам организация задолжала около трех миллиардов рублей. С высокой долей вероятности, обязательства фонда перед закрытием оплатит окружная казна. В противном случае «Жилищу» придется пройти через процедуру банкротства, а администрации Натальи Комаровой как учредителю — через репутационное фиаско.

Только одним банкам фонд «Жилище» задолжал 3 млрд рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Официально началу процедуры ликвидации фонда «Жилище», основанного еще в 1997 году, будет предшествовать доклад исполнительного директора Андрея Шаламова. На заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Думы ХМАО депутаты поручили топ-менеджеру подготовить к следующей думской сессии план по выводу организации из кризиса. Однако, как утверждает собеседник агентства, от действий Шаламова сейчас уже ничего не зависит: руководство фонда себя дискредитировало, а финансовые результаты бескомпромиссны. Долги «Жилища» нарастали на протяжении последних нескольких лет и, помимо обязательств по банковским кредитам, состоят из задолженностей перед подрядчиками, судебных взысканий, неустоек дольщикам.

Привлечь новые коммерческие займы для покрытия существующих долгов невозможно.

Банки, несмотря на поручительство правительства, оценивают риски и отказываются кредитовать объекты «Жилища».

Теоретически на выручку мог быть прийти старейший партнер югорских властей, «Ханты-Мансийский банк», вошедший сейчас в структуру «Открытие». Но с приходом на должность руководителя Андрея Шаламова отношения между финансовой структурой и фондом были испорчены.

С высокой долей вероятности, Андрей Шаламов станет последним исполнительным директором фонда «Жилище» Фото: ОФРЖС «Жилище»

Несмотря на то, что «Жилище» располагает уже построенными объектами недвижимости, изыскать минимум 3 млрд рублей из этого источника практически нереально. После 2014 года, с началом экономического кризиса в стране, рынок ипотечного кредитования в Югре обрушился — риелторы фиксировали падение спроса в пять и более раз. Вдобавок в январе текущего года фонд стал объектом критики со стороны Счетной палаты ХМАО. Аудиторы заявили, что окружная структура более не должна вкладывать средства в новостройки, так как не в состоянии продать уже готовые квартиры в Сургуте и Нижневартовске. Также в деятельности фонда «Жилище» были обнаружены многочисленные нарушения финансовой дисциплины.

По данным источника «URA.RU» в департаменте строительства региона, наиболее удобный для власти вариант решения проблемы — банкротство фонда «Жилище». Однако такой путь приведет к крупному скандалу — фонд помимо банков и подрядных организаций имеет долги перед физическими лицами. Как уже сообщало агентство, строительная организация не смогла вовремя построить жилой дом в Нижневартовске, расположенный по адресу улица Ленина, 48, и отказалась возвращать дольщикам деньги. При этом, продавая недвижимость, агенты фонда заявляли, что инвестиции надежно защищены, так как у застройщика есть гарантии правительства и лично губернатора Натальи Комаровой. Доводы дольщиков подтвердил прокурор Евгений Ботвинкин, инициировавший проверку по данному факту. По состоянию на январь 2017 года в базе данных окружного суда ХМАО-Югры значится несколько десятков исков дольщиков против фонда. Если югорские власти решатся на банкротство, этот шаг будет стоить им скандала федерального уровня.

С высокой долей вероятности, долги фонда «Жилище» будут покрыты за счет бюджета автономного округа.

Реализацией именно этого варианта решения проблемы, как утверждает собеседник агентства, сейчас заняты Дмитрий Шаповал и Андрей Шаламов. Новый транш ощутимо отразится на окружной казне, но иного выхода из сложившейся ситуации нет, отмечает источник. Ранее государство уже дважды помогало «Жилищу» в решении проблем: 1,5 млрд фонд получил в августе 2015 года и 1 млрд — в сентябре 2016 года. Если вложение бюджетных средств одобрят правительство и Дума региона, ликвидация строительной организации все равно займет определенное время. «Жилищу» предстоит закрыть все обязательства перед контрагентами, а также закончить и ввести в эксплуатацию все недостроенные объекты на территории округа.

Руководитель одной из строительных компаний в ХМАО на правах анонимности рассказал «URA.RU», что ликвидация фонда «Жилище» будет обозначать окончательный крах строительного рынка автономии, который уже три года переживает стагнацию. Фактически фонд, имея за спиной в качестве поручителя правительство Югры, выполнял роль «прокладки» между банками и фирмами, имеющими реальные строительные мощности, но не владеющими достаточными средствами для независимого привлечения кредитов. Согласно этой версии, застройщики, неспособные самостоятельно привлекать займы, после закрытия правительственной структуры разорятся.

Исполнительный директор «Жилища» Андрей Шаламов отказался комментировать ситуацию по телефону. «Вам лучше обратиться к заместителю губернатора Дмитрию Викторовичу Шаповалу. Будет правильнее, если он будет давать комментарии», — сообщил Шаламов.

Дмитрий Шаповал на момент публикаций материала был недоступен для разговора, но обещал обсудить сложившееся в «Жилище» положение позже.