Как тюменские депутаты единогласно отказались от демократии

19:30 31 января 2017 0

Оппозиция опасается, что отказ от прямых выборов местных дум позволит исполнительной власти "проталкивать" непопулярные решения Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюменской области во вторник, 31 января, стало на одни выборы меньше. Депутаты Тобольского района отказались от выборов Думы следующего созыва. Теперь представительный орган будут формировать из депутатов сельских поселений. Оппозиция уверена: власти региона «подчищают» последние остатки демократии и готовятся «продавливать» непопулярные решения вроде повышения налогов, а чиновники говорят об экономии миллионов рублей на проведении выборов. Подробности — в материале «URA.RU».

Источник агентства, близко знакомый с ситуацией, рассказал, что депутаты Тобольской районной думы сами «приговорили» свой выборный парламент. Никто из восьми (всего в Думе района 15 народных избранников) присутствовавших на заседании депутатов не посмел выступить против или хотя бы воздержаться при голосовании по предложению отменить прямые выборы. Тобольская дума была одной из шести оставшихся в Тюменской области, избираемых прямым голосованием. Ее полномочия заканчиваются в октябре 2017 года. Отныне районную Думу будут формировать из председателей дум сельских поселений, плюс от каждой сельской думы «в район» будет делегирован рядовой депутат. В результате число думцев в Тобольском районе возрастет почти втрое — с 15 до 44 человек.

Источник «URA.RU» в Тюменской областной думе говорит, что комплектование районных дум «выдвиженцами» окончательно закрывает для оппозиции дорогу в эти парламенты. «Раньше хотя бы на выборах оппозиционные кандидаты могли победить в том или ином муниципалитете, был шанс „провести“ одного-двух депутатов, и на заседаниях звучали критические мнения, — говорит источник. — Сельские думы будут отправлять „в район“ только удобных местным властям людей, и настанет полный „одобрямс“». При этом источник говорит, что районные думы по закону имеют полное право сами решать, будут они избираться напрямую или комплектоваться из представителей сельских дум.

На условиях анонимности собеседники «URA.RU» указывают, что «сговорчивые» думы, укомплектованные «сельскими» депутатами, нужны для принятия непопулярных решений. «Дума Ярковского района так проголосовала за земельный налог, который теперь у них выше, чем в Тюмени», — говорят инсайдеры.

Первый секретарь тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева узнала о решении депутатов Тобольского района от нашего агентства. Коммунистка заявила «URA.RU», что региональные власти «зачищают поле, чтобы оппозиции было как можно меньше». «Сейчас подождите — и Вагайская дума примет такое решение, и дума Тюменского района, — с нескрываемой досадой в голосе предположила Казанцева. — Им, наверное, „отмашка“ поступила от правительства Тюменской области, вот они такие решения и принимают. Я не думаю, что это депутаты прямо пожелали такое решение принять. Никакой демократии уже нет, последние ростки завяли».

Тамара Казанцева: «Никакой демократии уже нет, последние ростки завяли» Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Казанцева отметила, что депутаты сельских поселений будут «голосовать, как им скажут». «В деревне людям просто говорят, кто будет депутатом. В Казанском районе представителю „Единой России“ просто сказали: „Ты будешь депутатом“. Она даже документы не собирала», — рассказала Казанцева. По словам оппозиционерки, у «красных» в сельских думах по югу области 45 депутатов. «Явно, если у нас в сельских думах по 1-2 депутата, нет большой надежды, что мы будем иметь места в районных думах», — резюмировала «красная леди».

Глава Тобольского района Юрий Батт, напротив, видит в решении народных избранников только позитив. По словам чиновника, оно принесет району немалую экономию на выборах депутатов районной Думы. «Депутаты сами проголосовали единогласно „за“, они могли и не принимать такое решение, — заявил Батт. — Большой плюс такого решения — экономия бюджета. Только на выборах в Заболотье район тратит полтора миллиона рублей, чтобы организовать вертолетное сообщение для членов избирательных комиссий. Еще 1,3 миллиона тратится на сами выборы. Эти деньги можно направить на более нужные району цели».

Глава района добавил, что не сомневается в грамотности и способности сельских депутатов принимать ответственные решения на уровне района. «Вы что, хотите сказать, что в сельских думах компетентных людей нет? Председатель думы практически в каждом поселении — очень компетентный человек, — возмутился Батт. — Я считаю, что районная власть с таким представительством будет ближе к народу, если решения будут принимать сельские депутаты».

В Избирательной комиссии Тюменской области «URA.RU» также заявили, что главная причина отказа от прямых выборов районных дум — «банальная экономия». «Сельских депутатов все равно выбирают», — объяснил секретарь избирательной комиссии Тюменской области Андрей Николаев, также узнавший о решении тобольских депутатов от «URA.RU».