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Сотрудник «Единой России» уходит на работу в РПЦ 7. Автобусный парк Екатеринбурга обесточили за долги 12:44 01 февраля 2017 0 Свердловские мэры массово просятся в отставку В случае отказа они угрожают судами об отмене итогов выборов Константин Джултаев © Служба новостей «URA.Ru» Если раньше избиратели требовали отставки мэров, то теперь уволиться мечтают сами главы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Намеченные на осень 2017 года выборы свердловских мэров по «советской» схеме (предусматривающей избрание глав городов на заседании городских дум из числа предложенных спецкомиссией кандидатов) могут быть признаны незаконными. Как сообщили «URA.RU» главы сразу нескольких муниципалитетов, такая угроза возникла из-за юридических коллизий, допущенных при введении новой системы формирования местной власти. Реформа коснется более чем 20 городов. В их числе Алапаевск, Богданович, Верхняя Салда, Ирбит, Серов, Сысерть, многие другие промышленные и сельскохозяйственные центры. Срок полномочий дум во всех городах заканчивается в марте 2017 года. Одновременно со всеми депутатами должны уйти в отставку и руководящие думами главы городов. Представители муниципальной власти в Серове заявили «URA.RU», что полномочия гордум на законных основаниях автоматически будут продлены до единого дня выборов 10 сентября. Но вправе ли депутаты так же продлить на полгода срок нахождения во власти ранее избранных ими мэров, они не знают. «Мы активно работаем с юристами и не можем найти ответа на этот вопрос. Слишком много в нем тонкостей и условностей. Если мы и наши коллеги из других городов сделаем это, не погрузившись глубоко в тему, то любой въедливый чудак потом сможет подать иски о нелегитимности наших глав», — пояснил «URA.RU» представитель муниципалитета. В Верхней Салде увидели юридические преграды к избранию «советского» мэра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Представители Верхней Салды пытаются решить другую юридическую загадку. Нового главу по «советской» схеме депутаты должны выбрать на своем заседании из числа представленных спецкомиссией кандидатов. В администрации губернатора муниципалам рекомендуют, чтобы конкурс объявил действующий состав думы, а его победителей избрал на первом после 10 сентября заседании новый депутатский корпус. В этом случае период безвластия будет сведен к минимуму. Однако верхнесалдинцы не понимают, на основании чего действующая дума будет назначать конкурс до официального старта реформы. Ведь новая версия устава об избрании «советского» мэра вступит в силу лишь в день избрания новой думы. «Это не совсем честная схема, которая уже использовалась ранее. Например, так в 2016 году был избран „советский“ глава Махнево. Сейчас всем наплевать на эти тонкости. Но может найтись какой-то сутяжник, который проверит эту систему в суде. И есть вероятность, что вся система может быть признана незаконной», — говорит принимающий участие в муниципальной реформе екатеринбургский юрист. Из юридического тупика муниципалы видят лишь один эффективный выход — это досрочная отставка действующих глав. После их добровольного увольнения реформа запускается автоматически, все последующие проблемы отпадают. Но многие мэры хотят пойти на этот шаг, преследуя собственные политические интересы. По неофициальной информации, один из подавших заявление об отставке — Станислав Шаньгин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Как сообщили «URA.RU» собственные источники, ярким представителем последних является мэр Алапаевска Станислав Шаньгин. По инсайдерской информации, он подал прошение об отставке, чтобы переизбраться по новой системе подконтрольным ему действующим составом гордумы. «Шаньгин понимает, что новый депутатский корпус будет более самостоятельным. Он не сможет руководить после 10 сентября депутатами, как раньше, поэтому, он перестраховывается». «У нас есть главы, которые ходатайствуют о досрочном переизбрании. Чтобы заново избраться действующим составом дум. Кому-то будет дано на это добро, кому-то — нет. Будет приниматься во внимание, для чего главе нужна отставка. Если это сильный мэр, который благодаря переизбранию пытается укрепить свои позиции, это одно. Если это глава, понимающий, что не в состоянии сформировать новый состав думы, который переизберет его по новой схеме, это другая история. Слова о юридический коллизии не более чем лукавство с их стороны», — пояснил глава департамента внутренней политики администрации губернатора Антон Третьяков. В то же время чиновник категорически отрицает, что введение «советской» системы избрания мэров может привести к юридическим проблемам: «Срок полномочий дум не имеет никакого отношения к назначению выборов по „советской“ схеме. Это два совершенно разных вопроса, которые лежат в разных плоскостях». Третьяков уверен, что выборы новых глав должны назначать действующие думы, а проводить их — новые составы депутатов в сентябре—октябре 2017 года: «Ну, изменился их состав — ну и что? Полномочия их ведь никуда не делись». {{item.comments_count}} {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}} Комментарии ({{item.comments_count}}) читать все комментарии оставить свой комментарий оставить свой комментарий