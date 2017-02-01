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01 февраля 2017
31 января 2017
12:35  01 февраля 2017 0

Эпической схватки Куйвашева и Носова не будет

«Партия власти» готова отказаться от праймериз перед губернаторскими выборами
Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
Конференция свердловского отделения ЕР. Екатеринбург, носов сергей, куйвашев евгений, чернецкий аркадий
Битвы политических титанов мы не увидим. Коллизия праймериз "Единой России" не позволяет об этом даже помечтатьФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
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Свердловские единороссы лишат избирателей интриги при выдвижении своего кандидата на выборах губернатора. Процедура праймериз, обкатанная «в открытую» на госдумской кампании в 2016 году, в условиях выборов глав регионов оказалась неработоспособной. Давая в мае прошлого года обещания обязать все партии проводить голосование перед выборами всех уровней, единороссы не учли «фундаментального противоречия».

«Проводить праймериз после назначения президентом врио [губернатора] — нельзя, ведь „Единая Россия“ — партия президента и должна следовать его решениям. Проводить праймериз накануне того, как президент примет решение — грозит конфликтом. Представьте: партия советует одного, а президент думал одобрить другого — это давление на главу государства! В этой связи, возможно, имеет смысл вообще отказаться от праймериз именно для губернаторских выборов», — предложил политолог Дмитрий Гусев.

Юлия Михалкова подает документы в Единую Россию. Екатеринбург, михалкова юлия
Ярких и неординарных персонажей, как Юлия Михалкова, на праймериз перед выборами губернатора мы не увидим — все будет пресно и понятно.
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Выборы глав регионов этой осенью пройдут в 13 регионах: Пермском крае, Белгородской, Новгородской, Рязанской, Калининградской, Саратовской, Томской, Ярославской, Свердловской областях, республиках Бурятии, Карелии, Мордовии и Севастополе. При этом в регионах о полном отказе от праймериз единороссы еще не говорили. Напротив, в Екатеринбурге и Перми от праймериз 2017 года ждали повторения успеха прошлогодней кампании.

В мае 2016-го предварительное голосование широко рекламировалось и обозначалось как процедура, повышающая легитимность выборов в региональные и федеральный парламенты. В случае успешной апробации планировалось подготовить поправки в федеральный закон об обязательности праймериз для всех политических объединений.

При всей своей пользе праймериз мая 2016 года оказались еще и настоящим шоу, в котором наряду с профессиональными политиками получили возможность поучаствовать яркие и неординарные личности. Последние не просто обозначились, но доказали, что именно они — реальные носители народного признания. Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова тогда заняла третье проходное место в региональном списке «Единой России». Полный тезка лидера «Единой России» Дмитрия Анатольевича Медведева получил 9,72% голосов и занял пятое место региональном списке, обогнав действующего депутата Госдумы Александра Петрова (тому досталось лишь десятое место).

Обоих победителей единороссам пришлось уговаривать отказаться от участия в выборах — в случае с Юлией Михалковой это превратилось в целую спецоперацию с привлечением митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.

Поскольку практику праймериз партия обещала распространить на выборы всех уровней, ожидалось, что первые после «удачной обкатки» губернаторские выборы пройдут в том же захватывающем дух формате. Среди высших свердловских чиновников даже появились слухи, что встреча Евгения Куйвашева с президентом лишь даст старт всей кампании, после чего «Единая Россия» отберет для участия в выборах главы региона самых достойных и допустит их до конкурентных выборов.

XVI Съезд Единой России, первый день. Москва, шептий виктор, чернецкий аркадий, делегаты съезда, единая россия, едро, съезд, символика ер
«Единая Россия» выберет максимально безопасный для себя вариант праймериз или же вовсе откажется от них.
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В этой логике элита уже предвкушала эпические праймериз и дебаты губернатора Евгения Куйвашева с мэром Сергеем Носовым, единоросса Виктора Шептия с бизнесменом Андреем Козицыным, или «фронтовички» Жанны Рябцевой с федеральным чиновником Игорем Бариновым.

Интригу полностью нивелировал секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов в интервью телеканалу «Россия 24». «Все-таки получается вот какая ситуация: президент назначает исполняющим обязанности, условно говоря, кого-то. По большому счету, президент является основателем нашей партии и нашим моральным лидером, и мы уже внутренне согласны с тем, и наша партийная дисциплина говорит о том, что это наш кандидат», — сказал единоросс.

Разрушение интриги сопроводило сообщение о планах единороссов унифицировать свои праймериз. «Газета.ру» со ссылкой на свои источники рассказала, что открытую всенародную модель партийцы планируют сохранить только для выборов в парламенты разных уровней. А для выборов губернаторов оставят закрытую сугубо внутрипартийную модель, превращающую праймериз в подобие выборов секретаря «Единой России».

«Только честные открытые модели могут реально работать, но у наших единороссов этого не получилось. Они ставили себе две задачи: максимально вовлечь граждан, как требовал федеральный центр, но и при этом максимально провести своих. В итоге это породило конфликты вокруг [областных депутатов, сошедшихся в борьбе за Белоярский округ] Ильи Гаффнера и АнатолияПавлова, вокруг снятого в итоге [Александра] Новикова, вокруг [полицейского Нижнего Тагила Ибрагима] Абдулкадырова и [сотрудника „Уралвагонзавода“] Алексея Балыбердина. Закрытые праймериз тоже имеют свою сложность — надо ведь будет сымитировать хоть конкуренцию назначенцу президента, подобрать не просто достойных людей, которые продемонстрируют реальную конкуренцию, а потом еще и обязательно проиграют. Так что если праймериз не будет вовсе — единороссы только вздохнут с облегчением», — рассуждает политолог Сергей Мошкин.

Дмитроий Медведев. Екатеринбург, медведев дмитрий, неверов сергей
Секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов (справа) признает коллизию праймериз. Но об их отмене для губернаторских выборов лидер партии Дмитрий Медведев пока не заявлял.
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Впрочем, полностью отказаться от праймериз единороссам не позволят их же обещания. Высокопоставленные свердловские партийцы напоминают, что решение проводить праймериз на выборах всех уровней было высказано лидером партии Дмитрием Медведевым, а также закреплено решениями съезда и Генсовета. В этой связи партийцы ждут новых установок от заседания президиума Генсовета партии 7 февраля.

Сохраняя интригу, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций и член Высшего совета партии «Единая Россия» Дмитрий Орлов предположил применение разных моделей праймериз для разных регионов. «Я не жду утверждения какой-либо единой модели для всех регионов. Если назначения врио уже состоялось — должна быть упрощенная сугубо внутрипартийная модель. Если высокая конкуренция в регионе и федеральный центр не определился или хочет, чтобы региональная элита сама сделала выбор в ожидании выбора центра — может быть использована полностью открытая „народная“ модель», — предположил эксперт.

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