Эпической схватки Куйвашева и Носова не будет

12:35 01 февраля 2017 0

Битвы политических титанов мы не увидим. Коллизия праймериз "Единой России" не позволяет об этом даже помечтать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские единороссы лишат избирателей интриги при выдвижении своего кандидата на выборах губернатора. Процедура праймериз, обкатанная «в открытую» на госдумской кампании в 2016 году, в условиях выборов глав регионов оказалась неработоспособной. Давая в мае прошлого года обещания обязать все партии проводить голосование перед выборами всех уровней, единороссы не учли «фундаментального противоречия».

«Проводить праймериз после назначения президентом врио [губернатора] — нельзя, ведь „Единая Россия“ — партия президента и должна следовать его решениям. Проводить праймериз накануне того, как президент примет решение — грозит конфликтом. Представьте: партия советует одного, а президент думал одобрить другого — это давление на главу государства! В этой связи, возможно, имеет смысл вообще отказаться от праймериз именно для губернаторских выборов», — предложил политолог Дмитрий Гусев.

Ярких и неординарных персонажей, как Юлия Михалкова, на праймериз перед выборами губернатора мы не увидим — все будет пресно и понятно. Фото: Анна Майорова © URA.RU

Выборы глав регионов этой осенью пройдут в 13 регионах: Пермском крае, Белгородской, Новгородской, Рязанской, Калининградской, Саратовской, Томской, Ярославской, Свердловской областях, республиках Бурятии, Карелии, Мордовии и Севастополе. При этом в регионах о полном отказе от праймериз единороссы еще не говорили. Напротив, в Екатеринбурге и Перми от праймериз 2017 года ждали повторения успеха прошлогодней кампании.

В мае 2016-го предварительное голосование широко рекламировалось и обозначалось как процедура, повышающая легитимность выборов в региональные и федеральный парламенты. В случае успешной апробации планировалось подготовить поправки в федеральный закон об обязательности праймериз для всех политических объединений.

При всей своей пользе праймериз мая 2016 года оказались еще и настоящим шоу, в котором наряду с профессиональными политиками получили возможность поучаствовать яркие и неординарные личности. Последние не просто обозначились, но доказали, что именно они — реальные носители народного признания. Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова тогда заняла третье проходное место в региональном списке «Единой России». Полный тезка лидера «Единой России» Дмитрия Анатольевича Медведева получил 9,72% голосов и занял пятое место региональном списке, обогнав действующего депутата Госдумы Александра Петрова (тому досталось лишь десятое место).

Обоих победителей единороссам пришлось уговаривать отказаться от участия в выборах — в случае с Юлией Михалковой это превратилось в целую спецоперацию с привлечением митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.

Поскольку практику праймериз партия обещала распространить на выборы всех уровней, ожидалось, что первые после «удачной обкатки» губернаторские выборы пройдут в том же захватывающем дух формате. Среди высших свердловских чиновников даже появились слухи, что встреча Евгения Куйвашева с президентом лишь даст старт всей кампании, после чего «Единая Россия» отберет для участия в выборах главы региона самых достойных и допустит их до конкурентных выборов.

«Единая Россия» выберет максимально безопасный для себя вариант праймериз или же вовсе откажется от них. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В этой логике элита уже предвкушала эпические праймериз и дебаты губернатора Евгения Куйвашева с мэром Сергеем Носовым, единоросса Виктора Шептия с бизнесменом Андреем Козицыным, или «фронтовички» Жанны Рябцевой с федеральным чиновником Игорем Бариновым.

Интригу полностью нивелировал секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов в интервью телеканалу «Россия 24». «Все-таки получается вот какая ситуация: президент назначает исполняющим обязанности, условно говоря, кого-то. По большому счету, президент является основателем нашей партии и нашим моральным лидером, и мы уже внутренне согласны с тем, и наша партийная дисциплина говорит о том, что это наш кандидат», — сказал единоросс.

Разрушение интриги сопроводило сообщение о планах единороссов унифицировать свои праймериз. «Газета.ру» со ссылкой на свои источники рассказала, что открытую всенародную модель партийцы планируют сохранить только для выборов в парламенты разных уровней. А для выборов губернаторов оставят закрытую сугубо внутрипартийную модель, превращающую праймериз в подобие выборов секретаря «Единой России».

«Только честные открытые модели могут реально работать, но у наших единороссов этого не получилось. Они ставили себе две задачи: максимально вовлечь граждан, как требовал федеральный центр, но и при этом максимально провести своих. В итоге это породило конфликты вокруг [областных депутатов, сошедшихся в борьбе за Белоярский округ] Ильи Гаффнера и АнатолияПавлова, вокруг снятого в итоге [Александра] Новикова, вокруг [полицейского Нижнего Тагила Ибрагима] Абдулкадырова и [сотрудника „Уралвагонзавода“] Алексея Балыбердина. Закрытые праймериз тоже имеют свою сложность — надо ведь будет сымитировать хоть конкуренцию назначенцу президента, подобрать не просто достойных людей, которые продемонстрируют реальную конкуренцию, а потом еще и обязательно проиграют. Так что если праймериз не будет вовсе — единороссы только вздохнут с облегчением», — рассуждает политолог Сергей Мошкин.

Секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов (справа) признает коллизию праймериз. Но об их отмене для губернаторских выборов лидер партии Дмитрий Медведев пока не заявлял. Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Впрочем, полностью отказаться от праймериз единороссам не позволят их же обещания. Высокопоставленные свердловские партийцы напоминают, что решение проводить праймериз на выборах всех уровней было высказано лидером партии Дмитрием Медведевым, а также закреплено решениями съезда и Генсовета. В этой связи партийцы ждут новых установок от заседания президиума Генсовета партии 7 февраля.

Сохраняя интригу, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций и член Высшего совета партии «Единая Россия» Дмитрий Орлов предположил применение разных моделей праймериз для разных регионов. «Я не жду утверждения какой-либо единой модели для всех регионов. Если назначения врио уже состоялось — должна быть упрощенная сугубо внутрипартийная модель. Если высокая конкуренция в регионе и федеральный центр не определился или хочет, чтобы региональная элита сама сделала выбор в ожидании выбора центра — может быть использована полностью открытая „народная“ модель», — предположил эксперт.