14:47 01 февраля 2017 5

Достойная старость ожидает, похоже, далеко не всех Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Очередной всплеск интереса к пенсионной теме произошел в среду, 1 февраля. По сообщению СМИ, принципиальное решение о повышении пенсионного возраста граждан уже принято. Якобы в настоящее время в правительстве идет обсуждение, на сколько именно повысить возраст и для каких категорий граждан.

Несмотря на то, что позднее в кабмине опровергли эту информацию, россияне получили очередной повод задуматься, какая старость их ожидает. Точки над «i» в авторской колонке для «URA.RU» расставил доктор экономических наук, проректор РАНХиГС Андрей Марголин.

Само по себе увеличение пенсионного возраста, наверное, необходимо, ведь у нас он даже с точки зрения международных представлений очень низкий. Например, в Дании, Австрии, Норвегии мужчины выходят на пенсию в 67 лет, в Великобритании — в 68, в Японии — в 70! Однако изменять пенсионный возраст вне понимания концепции пенсионной реформы, по меньшей мере, странно, потому как это лишь один из элементов давно назревшей реформы.



Надо понять, какова будет роль накопительной системы, какими будут ставки всех видов отчислений. Очевидно, что придется решить множество вопросов в комплексе. Конечно, можно сделать пенсионный возраст и 70 лет. А дальше что? Нужна логичная и понятная всем схема. Ее пока нет. Просто взять и вздернуть пенсионный возраст — неразумно, это ничего не решит.

Эксперты уверены: полностью пенсии в России не отменят Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Распространенная сейчас точка зрения: большинство россиян просто не будут доживать до своей пенсии. Подразумевается, что люди у нас живут не очень долго, в отличие от многих развитых стран. Так, в России средняя продолжительность едва превышает 71 год, а в той же Японии — 86 лет.

Но говорить так не совсем корректно — речь ведь идет о некой средней продолжительности жизни. Если вы исключите смертность в детском возрасте, смертность от алкоголя, от автомобильных аварий, то есть вычлените смерти, не связанные с естественными причинами, то в результате получите совсем другую цифру, иную среднюю продолжительность жизни.

Нельзя фрагментарно подходить к этому вопросу, не видя общей картины, нельзя подходить к проблеме без учета демографических особенностей страны, без учета провалов рождаемости.

Отдельный вопрос — какой должна быть профессиональная пенсия? Например, в России шахтеры раньше, чем другие категории граждан, выходят на пенсию. Это правильно, у них очень тяжелые условия труда. Но кто должен платить им профессиональную пенсию? Ведь шахты сейчас не принадлежат государству, они находятся в руках частных компаний.

Подобные вопросы требуют системного рассмотрения. Но пока у нас нет даже принятой концепции пенсионной реформы.

Во многих государствах на сегодняшний день вообще нет пенсий как таковых, каждый копит себе на старость самостоятельно. Однако Россия, думаю, не пойдет по такому пути. Мы остаемся все-таки социально-ориентированным государством. Возможность полной отмены пенсионных выплат нигде не обсуждалась.

Социальные пенсии неизбежно останутся, хотя многие граждане искренне не понимают, почему, проработав сами всю жизнь, должны кормить того, кто по тем или иным причинам не трудился. Ну, а какие тут варианты остаются? Такие пенсии платятся просто за то, что ты человек. Если у человека нет средств к существованию, он не пойдет на кладбище, он будет добывать деньги, с большой долей вероятности, криминальным путем.

Большая проблема заключается и в том, что сейчас идет массив информации по пенсионной реформе, однако в результате люди ничего не понимают. В этой сфере вообще много неурегулированных вопросов и белых пятен. Например, не до конца понятен и прозрачен механизм начисления пенсий — накопительная часть то есть, то нет.

Правы те, кто говорят — давайте пока наложим мораторий на эту обсуждалку и уж выйдем с конкретными решениями и их обоснованиями. А то получается, что каждую неделю на голову вываливается новая информация, которая спустя короткое время опровергается. Это неправильно, вводит людей в заблуждение и вызывает понятное раздражение.