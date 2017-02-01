Коммунисты Югры выведут на улицы радикальную молодежь

17:40 01 февраля 2017 0

"Совесть" будет снова протестовать, но уже по указке коммунистов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Серый кардинал» югорских коммунистов, второй секретарь окружкома Иван Левченко усилил свое влияние на партию благодаря «Совести». Активисты уже поглотили сургутское отделение КПРФ, и это только начало. Скандально известная молодежь поможет последователям Зюганова поднять протестную волну в регионе и решить внутренние проблемы партии, открыто заявляя о возможности в любой момент выйти из-под контроля КПРФ.

Югорские коммунисты усилились членами скандально известной общественной организации «Совесть». Несколько человек получили партбилеты еще во время последних выборов, а к сегодняшнему дню в сургутском отделении количество активистов уже больше, чем партийцев старого состава.

«В Сургуте по списку до вхождения членов „Совести“ было на бумаге 50 человек, а на самом деле активных — 15-20. Сейчас уже 60 человек из „Совести“ вступили в партию. По последним данным из Ханты-Мансийска, партбилеты дадут еще 150 членам этой организации», — комментирует источник «URA.RU» в партии Зюганова.

Собеседники в окружкоме КПРФ предполагают, что активистов будут использовать для протестных мероприятий. В «Совести» состоит порядка тысячи человек, а на митинги организация может вывести как минимум втрое больше, и это без учета ресурса КПРФ.

Есть и другая версия. После выборов в рядах югорских коммунистов произошел раскол. В некоторых первичных организациях руководство КПРФ в Югре обвинили в предательстве и даже финансовых махинациях на выборах. Несколько отделений закрылось, а рядовые члены партии обратились в ЦК, заявив о требовании отправить в отставку руководство окружкома. Якобы именно для нейтрализации недовольных в партию взяли членов организации, которая прославилась, в том числе, и участием в массовых драках. Примечательно, что, по словам инсайдеров, активистам «Совести» партбилеты выдавал лично Иван Левченко, второй секретарь окружкома, который считается реальным руководителем регионального отделения КПРФ.

«Вряд ли дело дойдет до каких-то боевых столкновений, но на любой отчетно-выборной конференции Левченко сможет теперь диктовать свои условия через подконтрольных ему молодчиков из „Совести“. Да, есть много недовольных в Нижневартовске, но теперь каждый несколько раз подумает прежде, чем публично заявлять о недоверии к секретарям окружного комитета», — рассказывает на условиях анонимности один из югорских коммунистов.

Сам Иван Левченко категорически отрицает свое личное участие в судьбе новобранцев в партии. «Те, кто это раздувает, не понимают, что такое устав партии. Рассматривают местные отделения, именно первички, я не могу лично кого-то брать или не брать. И мы не определяем, кто в какой общественной организации состоит. К нам идет народ, и мы не смотрим — „Совесть“ это или не „Совесть“. Не могу сказать, сколько там человек вступило, по цифрам — это рабочий момент. По закону каждый имеет право находиться в партии», — прокомментировал Иван Левченко.

Второй секретарь окружкома КПРФ также отметил, что информация о радикальных настроениях среди членов «Совести» и даже их участие в массовых драках, это не больше чем выдумки противников активной сургутской молодежи.

«Я смотрел сводку, там было 5 человек, а вовсе не массовая драка. Власть борется с активной молодежью, прилепив ярмо радикалов. А что, есть решение суда, что их так называют? Полицейским надо бы в толковый словарь заглянуть, чтобы понимать, какие слова они используют. Мы пересекались в процессе выборов. У этих ребят нет разделения по национальности. Есть только на соблюдающих законы и не соблюдающих. Ведь дошло до того, что люди, сталкиваясь с этническими группировками, защиты ищут не у полиции, а у „Совести“. И потом их приравняли к радикалам», — заявил Иван Левченко.

В самой «Совести» утверждают, что пока что никаких установок от руководства югорского отделения КПРФ активисты не получали. Более того, сургутская молодежь может в любой момент покинуть ряды коммунистов.

«Мы остаемся „Совестью“, даже вступив в партию. Как был у нас лидер Руслан Аюпов, так и остался. И если от партии поступит указание, которое пойдет вразрез с нашими убеждениями, мы не будем его исполнять. У нас есть своя голова на плечах. В КПРФ вступили, потому что это единственная партия, с которой мы нашли общий язык. Мы не скрываем свои политические амбиции, принимаем участие в выборах. И партбилет — это дополнительная возможность», — прокомментировал один из лидеров «Совести», член КПРФ Андрей Калошин.

Активист также отметил, что уже слышал версию, якобы общественная организация собирается и вовсе поглотить окружное отделение КПРФ, но не видит в этом смысла. «А что там захватывать? Партия — это по сути просто печать и все. Мы работаем с людьми, а не с брендом. Вообще, это стандартный политический процесс, когда та или иная партия усиливается за счет незадействованного другими движениями резерва», — заметил Калошин. Активист не стал при этом отрицать, что члены «Совести» активно ведут партийную деятельность.

«Совесть» считается одной из самых массовых молодежных общественных организаций ХМАО. Изначально активисты пропагандировали здоровый образ жизни, но впоследствии «Совесть» прославилась участием в массовых драках с кавказцами и штурмом сургутской Думы, после чего объявленный в федеральный розыск лидер общественников Руслан Аюпов заявил о ликвидации организации. Активисты известны также своими акциями протеста, среди которых сухая голодовка в поддержку задержанных в рамках уголовных дел членов «Совести», а также массовые митинги. Перед последними выборами несколько кандидатов общественной организации в Думы разного уровня были задержаны по подозрению в экстремизме.