«Чтобы доказать инвалидность, нужно поднять по лестнице»

20:25 01 февраля 2017 0

Чтобы получить лекарства бесплатно, придется постараться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области пациенты жалуются на работу медико-санитарной экспертизы, которая устанавливает инвалидность. Просиживая часами в очередях, больные сталкиваются с равнодушием и хамским отношением персонала. При этом медики уверяют — во всем виноваты сами пациенты.

На деятельность учреждения поступает много жалоб Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Мы привезли из района на освидетельствование папу, который находится в очень тяжелом состоянии, (последняя стадия рака), передвигается с трудом. Талон был на два часа, но врач так и не появился. Кроме того, выяснилось, что на это время есть и другие талоны. Нас все же приняли, хоть и с задержкой. Отношение персонала просто шокирует. Видят, что человек просто не может стоять на ногах, а ему командуют, как ни в чем не бывало. Я понимаю, они там всего насмотрелись, но для моего папы, которому осталось жить, возможно, не так долго, это было настоящим стрессом», — обратилась в «URA.RU» одна из посетительниц курганского филиала федерального учреждения. Это лишь одна из историй, за каждой из которых боль, страдания и унижения.

Девушка объяснила, что лично они обратились на экспертизу, чтобы ускорить получение необходимых лекарств, стоимость которых в аптеках составляет около 100 тысяч рублей. Теперь больной сможет их получить примерно через месяц.

Руководитель ФБУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Курганской области» Ольга Рябченко отмечает, что существует возможность вызвать врача на дом. При этом пациенту не придется ждать более двух недель. «Все сроки у нас четко отслеживаются на федеральном уровне», — неоднократно повторила она в разговоре с «URA.RU».

Неясно, что делать, если времени ждать нет. Подтверждение инвалидности только начало: пациент должен сдать документы и ждать, когда на него распределят квоту.

Руководитель региональной «Лиги защитников пациентов» Олег Кобяков говорит, что его организации неоднократно поступали жалобу на работу экспертизы. «Медико-социальная комиссия является нелегким испытанием для курганцев, они сравнивают ее с кругами ада. Мало того, что для инвалидов не создано необходимых условий в помещениях, так они еще и сталкиваются с хамством и равнодушием членов комиссии», — отмечает он.

По этой лестнице нужно подняться, чтобы доказать свою инвалидность Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В помещениях, где проводят прием специалисты МСЭ, согласно жалобам пациентов, нет элементарных условий. Например, лифта — лестница на второй этаж не оборудована для колясочников. Тем не менее, Ольга Рябченко уверяет, что всех колясочников принимают на первом этаже здания. «Мы даже приобрели для них специально две коляски», — отметила она. «Буквально вчера был случай, когда женщина захотела отвезти свою мать на коляске к врачу на втором этаже, потому что он ее раньше лечил», — рассказала Ольга Рябченко, отметив, что это исключение. Тем не менее, она согласилась, что пациенты нередко жалуются на учреждение. «У нас 25% отказов, эти люди всегда будут недовольны», — добавила она.

Сегодня уже никого не удивляет, что люди, которые с рождения лишены, к примеру, ноги, должны каждые два года подтверждать свою инвалидность, чтобы получать протез. В МСЭ это называют заботой о пациенте. «Наша деятельность направлена на реабилитацию. А то у нас был случай, когда мужчина пришел на деревяшке, примотанной к ноге, на ней же он и ушел», — рассказала Ольга Рябченко, имея в виду, что пациенты сами наплевательски относятся к своему здоровью.

Очереди, которые возникают в коридорах, по словам руководителя ФБУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Курганской области», возникают из-за несговорчивых пациентов. «Им говорят — приходите к двум, они занимают очередь с утра. Или выдают им утром талон на время после обеда, они не едут домой, а продолжают ждать, — рассказывает Ольга Рябченко, -

— Это безумие, которое творится из-за самих пациентов. У нас раньше было более 40 тысяч освидетельствований в год. Сейчас в два раза меньше, откуда браться очередям? В Тюмени даже выгоняли из коридоров, чтобы не копились очереди, мы на такие меры не идем».

Для проверки этих слов корреспондент «URA.RU» побывал в здании ФБУ в среду, 1 февраля в 16.30. Пожилой мужчина с палочкой, ожидавший в очереди, рассказал, что у него талон на 15:00.

В областном департаменте здравоохранения «URA.RU» рассказали, что у областных властей нет полномочий контролировать федеральное учреждение. Региональный филиал Росздравнадзора осуществляет лишь документарные проверки деятельности СМЭ.