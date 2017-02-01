Мэрия Екатеринбурга начала торг: победа на выборах взамен полномочий

22:26 01 февраля 2017 1

Александр Якоб проявляет в последнее время большое недовольство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Екатеринбурга возобновила борьбу за возвращение ранее изъятых у нее в начале 2016 года полномочий: градостроительных, земельных и рекламных (все они находятся в ведении областного правительства). Встречавшиеся в конце января с сити-менеджером Александром Якобом источники передают «URA.RU» его слова о новом витке противостояния «города» и «области». Активные действия, по словам Якоба, со стороны мэрии уже начались и в ближайшие недели будут набирать силу.

«Нам ничего больше не остается. Заключенные весной 2016 года негласные договоренности о поэтапном возврате полномочий в обмен на прекращение политической войны нарушены.

«Город» выполнил взятые на себя обязательства, «область» — нет. В результате бюджет Екатеринбурга потерял доходную часть в размере почти миллиарда рублей», — рассказывает близкий к руководству мэрии депутат Екатеринбургской гордумы.

По его мнению, старт кампании по выборам губернатора — наиболее подходящий момент, чтобы напомнить контрагентам об условиях сделки: «Мы даем понять, что можем значительно осложнить ход выборов».

По его словам, рассматриваются два сценария. Первый — «итальянская забастовка». Согласно ему, городские власти будут подходить ко всем указаниям о поддержке и продвижении кандидата от «Единой России» сугубо формально, не используя административный ресурс на повышение его рейтинга.

Транспортная схема стала политическим оружием в руках властей Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Второй сценарий — противодействие кампании. В частности, городские чиновники могут резко обострить ситуацию вокруг введения новой транспортной схемы в Екатеринбурге. «Делать для этого ничего особенного даже не потребуется. Просто спустить на тормозах информирование населения о реформе. И тогда 1 июля, в разгар избирательной кампании, пришедшие на остановки и не нашедшие своих привычных маршрутов пассажиры поднимут бунт», — поясняет представитель городской команды.

Более серьезным оружием в руках горадминистрации является повременной тариф на проезд. Его размер будет оглашен лишь в апреле. Любое повышение цены по сравнению с сегодняшним одноразовым билетом будет воспринято горожанами в штыки. К недовольным могут присоединиться 120 тысяч льготников. Размер получаемой ими от государства компенсации теперь в два раза ниже стоимости проездного.

По словам источника агентства, окончательное решение будет принимать не лично Александр Якоб: «Сити-менеджер — лишь субъект переговоров. Он представитель городской команды, выразитель ее интересов. И все будет зависеть от мнения команды». Инсайдер подчеркивает, что формально бывший замглавы администрации Екатеринбурга, а ныне первый вице-губернатор Владимир Тунгусов в городскую команду не входит: «В силу положения он обязан отстаивать областные интересы».

Евгений Куйвашев вернет Екатеринбургу полномочия в рамках предвыборной кампании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Близкие к Тунгусову политики подтверждают факт переговоров с администрацией города, но советуют не обращать на угрозы со стороны представителей мэрии серьезного внимания: «Да, Якоб выражает недовольство. Но на какие-то действия он не пойдет».

Областной источник рассказывает, что в эти дни формируется концепция предвыборной программы Евгения Куйвашева. Ожидается, что одним из ее блоков станет возвращение полномочий администрации Екатеринбурга: «Куйвашев сам инициирует поправки к областному законодательству. Тем самым он скрепит городские и областные элиты, заработает дополнительные политические очки. Угрожая заблокировать ход кампании, Якоб ломится в открытую дверь».

Возможность последнего сценария подтверждает глава уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин: «Лидер должен прийти и навести порядок. Но эта технология должна быть предварительно обдумана. Нужно определить, когда и как Куйвашев вернет городу полномочия. И позаботиться о том, чтобы политические дивиденды получил именно он, а не кто-то другой».

При любом сценарии развития событий поправки в закон о возвращении Екатеринбургу полномочий вступят в силу не ранее начала 2018 года. Собеседники агентства отмечают, что до этого времени политическая и финансовая ситуация в регионе может измениться, сделав данный документ неактуальным.

В пресс-службе администрации города «URA.RU» заявили, что точка в вопросе о возвращении полномочий Екатеринбургу никогда не ставилась. Официальных комментариев представителей областных властей получить не удалось.