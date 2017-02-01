Экс-соратник Юревича стал главным пропагандистом «партии власти»

19:20 01 февраля 2017 0

"Единая Россия" спорит о том, как лучше рассказать о себе миру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В рядах южноуральской элиты партии власти наметился раскол. Сумятицу в работу челябинского регионального отделения «Единой России» вносит экс-руководитель регионального исполкома, депутат ЗСО Александр Мотовилов. Став ответственным за продвижение партийных проектов, он проявляет такую бурную деятельность, что единороссы погрязли в спорах, как правильнее готовиться к президентской кампании.

В 2017 году в Челябинской области не ожидается крупных выборов — в сентябре кампании пройдут только в небольших муниципалитетах. Поэтому южноуральские единороссы заняты тем, что готовятся к мобилизации избирателей в президентскую кампанию — 2018-го. Партийные проекты — главная тема челябинских единоросов на сегодня. «Городская среда», «Парки малых городов», «Местный дом культуры», «Театры малых городов» и «Детский спорт». Все проекты прописаны в региональном и муниципальных бюджетах, занесены в документы. Теперь их надо не только реализовать, но и сообщить народу о том, какую роль сыграла партия. Только на «Городскую среду» область потратит более 1 млрд рублей, из них 70 процентов — средства федерального бюджета.

На днях руководители регионального отделения «ЕР» провели пресс-конференцию, на которой рассказали СМИ о партийных проектах. Итогами выступлений, точнее тем, как потом они подавались в прессе, остался недоволен Александр Мотовилов. Как рассказывают «URA.RU» собственные источники, он пенял некоторым кураторам проектов, что журналисты в новостях о пресс-конференции не так часто употребляли наименование «Единая Россия». Бывший руководитель исполкома, назначенный за продвижение проектов, видит своей задачей максимальное увеличение упоминания «ЕР» в СМИ.

У Александра Мотовилова «вторая политическая молодость» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Да мы же можем хоть сто раз в течение часа произнести название партии, но журналисты же все равно не будут его вставлять в текст через каждое слово! — сердился в разговоре с „URA.RU“ один из кураторов. — Мотовилов проявляет невероятную активность, утомил уже. На каждом совещании „перетягивает одеяло на себя“. Вообще-то Москва нам давала указания не только со СМИ работать, но и в народ идти! А если верить Мотовилову, мы должны только считать, сколько раз партию упомянули — вот и вся работа».

Когда летом 2015 года Александр Мотовилов покинул пост руководителя исполкома, многие решили, что его политическая карьера сошла на «нет», хотя он и стал депутатом ЗСО. В областном парламенте ему постов не давали, а в 2016 году редко сидел в почетном президиуме, то есть на сцене, во время партийных мероприятий. В региональном исполкоме, когда структурой руководил Алексей Лошкин, почти не появлялся. Мотовилов считался креатурой экс-губернатора Михаила Юревича. Учитывая конфликт бывшего главы региона с «ЕР», его старались не задействовать, особенно в праймериз. И вот теперь Мотовилов, сохранив пост в президиуме политсовета, переживает, как говорят коллеги, «вторую политическую молодость».

«Как ни приду на заседание, Мотовилов на сцене, в президиуме! Мне кажется, он сам себя вписывает в протоколы, чтобы на сцену попасть. Говорят, он уже в губернаторской резиденции побывал и там давал наставления, как освещать работу губернатора в свете партийных проектов, — рассказал „URA.RU“ один из членов политсовета. — Его вежливо выслушали, но дали понять, что сами разберутся. А еще Мотовилов забыл, что не руководит исполкомом. Но звонит всем руководителям отделов и требует, чтобы слушали только его. Мотовилов, конечно, опытный организатор. У него был даже собственный проект „Управдом“. Обещал защищать права южноуральцев в сфере ЖКХ. Правда, все ограничилось только справочниками с портретом Юревича на обложке».

«Да, я считаю, что агитационной работе в СМИ надо уделять как можно больше внимания, — заявил „URA.RU“ Мотовилов. — Я готов и журналистам об этом говорить, убеждать их, чтобы они популяризовали нашу работу. И довожу свою точку зрения и до исполкома, и до регионального политсовета. Мы в прошлом году плохо работали со СМИ, может, и поэтому у нас результаты получились не самые лучшие. Но территории, конечно, надо выезжать. Вот сегодня мы были в Троицке».

«Вы же понимаете, что если мы будем просто сидеть в кабинетах и давать указания СМИ, то ничего кроме насмешек не получим. Да и не будут СМИ нас слушать, писать постоянно только о нас, они независимые от партии», — оппонируют собеседники «URA.RU» экс-руководителю исполкома. Пока дело до открытого конфликта не дошло, да и знают о расхождениях только внутри самой партии.

«Мы, конечно, уделяем внимание работе с журналистами. Но наша главная задача реальные дела, а не кабинетные. Началась региональная неделя, приехали депутаты Госдумы. Елена Ямпольская сегодня побывала в Сосновском районе, в Потанино, где осмотрела местный дом культуры, нуждающийся в ремонте, — заявил „URA.RU“ секретарь регионального отделения „ЕР“, спикер ЗСО Владимир Мякуш. — Между прочим, именно Ямпольская вписала в программу партии предложение о поддержке местных домов культуры, так и появился этот проект. Об этом надо рассказывать и в СМИ, и жителям на встречах». При этом Владимир Мякуш опроверг в разговоре с «URA.RU» какие-либо разногласия в истории с продвижением проектов.