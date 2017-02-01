20:13 01 февраля 2017 1

Новый директор говорит, что не будет мягким. Но резких кадровых решений обещает не принимать Архив МРСК Урала

В Екатеринбургской электросетевой компании — смена руководства. Вторая за последние два года. Новым руководителем компании назначен Олег Мошинский. Он будет совмещать две должности: директора свердловского филиала компании ОАО «МРСК Урала» и ЕЭСК. Так принято во всех сетевых организациях страны. Однако уральская распредкомпания ЕЭСК всегда была «островом Кубой»: до последнего времени ее руководитель был самостоятельной единицей.

Назначение Мошинского — бывшего главного инженера ЕЭСК, который прекрасно знает и организацию, и коллектив — считается попыткой привести к единообразию систему управления, а также придать новый импульс ЕЭСК. Забавно, что назначение 23 января, по сути, закольцевало его личную карьеру. Почти день в день, 25 лет назад, Мошинский пришел на работу в качестве рядового сотрудника в городскую электросетевую компанию.

— Олег Борисович, какие задачи перед вами поставило руководство?

— Крупных, по сути, три: повышение надежности, улучшение технической составляющей и борьба с потерями — проще говоря, с хищениями электроэнергии. Это показатель, над которым в ЕЭСК сегодня нужно очень внимательно работать.

— Как мы понимаем, перед прошлым директором [Юрий Шевелев, экс-министр энергетики и ЖКХ региона, переведен в советники главы МРСК] стояли аналогичные задачи…

— Он с ними справился. Понимаете, меня назначили не потому, что до меня в организации был полный беспорядок. В ЕЭСК проделана огромная работа. Просто будет легче выполнять некоторые производственные задачи.

— Но при вашем назначении так или иначе поднимался вопрос о более глубоком инкорпорировании ЕЭСК в структуру МРСК Урала. В чем это будет заключаться?

Ликвидация аварии на Уралмаше, которая случилась в середине ноября, хотя и стала испытанием для ЕЭСК, но позволила выявить ряд недоработок во взаимодействии разных подразделений МРСК Урала Фото: Александр Мамаев © URA.RU

— Какое сложное слово — инкорпорирование. Задачи передо мной стоят в основном по технической и производственной части. Задача объединения МРСК Урала и ЕЭСК, однозначно, не сегодняшнего дня.

— Но легко ли будет совмещать оперативное руководство двумя большими компаниями? Может, в ЕЭСК будет введена должность первого зама?

— В Свердловэнерго сильная команда. Все заместители твердо знают свое дело. Не думаю, что будет абсолютно легко, но наличие профессиональных коллег по ключевым направлениям, однозначно, сыграет в плюс. В ЕЭСК первого зама по структуре управления не предусмотрено.

Я не могу сказать, что кадровых изменений в компаниях не будет. Не могу сказать, и что они будут обязательно. Одно отмечу: никакие кадровые рокировки, даже если и будут, на клиентах ЕЭСК не отразятся.

— Что предусматривает инвестпрограмма компании на 2017 год?

— Подготовку объектов к ЧМ-2018, повышение надежности распределительных сетей. Ближайшая подстанция, которую будем вводить в ЕЭСК — это «Нива», 2018 год. Будет расположена в районе УралНИИсхоза. Потребности города в ней пока не сильно велики.

— Какие наработки из управления Свердловэнерго вы возьмете в ЕЭСК? И может быть наоборот?

— В ЕЭСК великолепно поставлена система охраны труда. Например, там есть ежедневный дежурный, который объезжает персонал, работающий на объектах. А в «Свердловэнерго» отлично отработано линейное взаимодействие.

Небольшой пример. Авария на сетях Красноуральского химзавода. По сути, к нам вообще никакого отношения не имеет, но были обесточены квартиры. Мы оперативно выдвинули на место дизели для подключения котельной, насосной, чтобы системы не разморозить. Такие дизели есть в каждом производственном отделении. В Красноуральск выехали резервные источники электроснабжения из тагильских и серовских сетей. Для последних Красноуральск, вообще, не является их зоной ответственности. Однако директора производственных объединений созвонились, оценили обстановку, и оборудование из Серова в помощь выдвинулось на место аварии.

Такое горизонтальное взаимодействие замов и руководителей подразделений в ЕЭСК и будем вырабатывать. Не сказать, что его нет. Но люди должны работать единой командой. Причем единой командой и с другими коллегами.

— Кажется или действительно идет меньше жалоб от застройщиков на техприсоединение?

— Критики не наблюдаем. Конечно, возникают вопросы. Но они конструктивные и решаются точно так же. Понимаете, процесс инерционный. Компания очень хорошо поработала над вопросами повышения прозрачности начиная с 2013 года. Сыграл еще один фактор. Проще стало работать. В администрации города идут навстречу, например, в вопросах выделения земли для прохождения ЛЭП. Вы же сами знаете — строительство энергообъектов можно сделать очень быстро, а вот согласовать землю, по которой опоры пройдут — вот в чем самая большая задача. Ну и вообще в работе по срокам техприсоединения многое сделано: например, создан проектно-конструкторский отдел в ЕЭСК, созданы дополнительные бригады, которые выполняют работ по технологическому присоединению. Очень большой пласт работы выполнен.

— Одна из важнейших задач у вас — это борьба с потерями, проще говоря, с хищением электроэнергии и несанкционированным набором мощности. Насколько я знаю, в Свердловэнерго эти наработки прямо хорошие. Что будете делать в ЕЭСК?

— Я сразу скажу, мягкими в этом вопросе мы однозначно не будем. У нас в городе есть несколько мест, грубо говоря, проблемных. Речь идет о поселках Северка, Полеводство, Цыганском поселке. Там, где много частного сектора. И с ними все более или менее понятно. Там проходят воздушные ЛЭП. Мы четко видим, где люди воруют, проводим регулярные рейды, зачастую даже с полицией, так как не всегда недобросовестные жители рады нас видеть.

Приведу пример. В Свердловэнерго очень активно использовался телефон доверия, где мы просили сообщать о том, кто и как несанкционированно подключен к сетям. Первое время телефон разрывался от звонков. Прямо сегодня, 1 февраля, мы запустили подобный сервис в ЕЭСК. Его номер уже на сайте. Воровство электроэнергии очень сильно сказывается и на качестве электроснабжения. Если сосед ворует, то не исключено, что завтра, при росте нагрузки на всей улице, у тебя будет уровень намного ниже 220 вольт.

Сейчас ЕЭСК осуществляет еще большую детализацию очагов хищений. Это целый проект. Его итогом станет карта конкретных высокопотерных территорий, которые ранее не просматривались так отчетливо, а также очаги несанкционированного набора мощности. Я не исключаю, что могут попасть и центральный участки города. Предупреждаю — действовать будем максимально жестко.