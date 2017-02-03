«Через Минск любой иностранец мог бесконтрольно попасть в Москву»

16:12 02 февраля 2017 3

Отношения Москвы и Минска резко обострились Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Белоруссией будет установлена пограничная зона, подписал приказ директор ФСБ Александр Бортников. Как отмечается, погранзона устанавливается для «создания необходимых условий охраны государственной границы России». При это Белоруссия, наоборот, открывается Западу: ранее местные власти приняли решение, что граждане 80 стран, в том числе европейских, прибывающие в страну через минский аэропорт, могут находиться без визы в Белоруссии пять дней.

Для чего была создана погранзона, почему Минск сделал реверанс Европе в ущерб интересам России, потеряем ли мы партнера — в авторской колонке заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина.

Стоит отметить, что со стороны Белоруссии подобная пограничная зона успешно функционирует уже не первый год. Поэтому говорить об установлении пограничного контроля было бы неправильно. Эта новость, конечно, во многом преувеличена.

Лукашенко пошел на обострение отношений с Москвой Фото: официальное интернет-представительство президента России

С другой стороны, Лукашенко, с моей точки зрения, поступил не очень красиво, когда принял решение отменить визы для десятков стран мира. Такие вещи обычно делаются согласованно. Объективно это создает достаточно серьезную для нас проблему.

Чем опасно решение Лукашенко доля России? Теперь поток людей будет въезжать в Белоруссию. При этом российская сторона не обладает данными, кто въехал на территорию соседнего государства. После этого люди, оказавшиеся в Белоруссии, могут пересесть на автомобиль или поезд и без всякого контроля попасть в Россию. Вот именно в этом и состоит главная опасность.

Судя по всему, это реверанс Лукашенко в сторону всего остального мира в ущерб нашим, российским, интересам. Мы вообще как-то не очень привыкли учитывать тот факт, что находимся в едином пространстве.

Можно вспомнить, что когда мы вводили продовольственные контрсанкции, то не очень-то советовались с Минском. Белоруссия ведь такие санкции не вводила. А у нас общее таможенное пространство. Можно сколько угодно зубоскалить по поводу белорусских креветок, но, если начистоту, то Белоруссия в этом смысле ничего не нарушила. Они вправе ввезти на свою территорию эти креветки и продавать их там, где они считают нужным. Увы, по-прежнему нет привычки учитывать интересы как с нашей, так и с их стороны.