18:00 02 февраля 2017 5

Очередной визит Виктора Басаргина в столицу может стать роковым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин отправился на беседу в администрацию президента. Цель командировки доподлинно неизвестна, однако главе региона предрекают скорую отставку и уход на новую работу. В кулуарах же уже звучит имя вероятного преемника «варяга», хорошо известное пермякам.

Как стало известно «URA.RU», в четверг, 2 февраля, глава региона спешно улетел в столицу. Предполагаемая цель командировки — встреча в администрации президента. Лидер движения «Выбор» Константин Окунев в Facebook заявил, что Виктора Басаргина вызвал лично руководитель администрации Антон Вайно. Однако наблюдатели отмечают, что долгожданной встречи губернатора с Владимиром Путиным не будет точно — президент находится с визитом в Венгрии.

Источник, близкий к властям региона, утверждает, что в Кремле Виктор Басаргин получит предложение о переходе на другую работу — на руководящую должность в одной из федеральных властных структур или госкорпораций. Вероятно, глава региона просто узнает о невозможности своего участия в выборах губернатора в сентябре. При этом нет оснований предполагать, что главу региона со скандалом отправят в отставку — скорее всего, он уйдет позднее и получит благодарность за работу. Об увольнении может быть объявлено уже на следующей неделе.

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По данным осведомленного собеседника, Виктор Басаргин готов к подобному разговору и хотел бы видеть своим преемником на посту губернатора действующего министра правительства Москвы, начальника департамента экономического развития столицы Максима Решетникова. Последний в 2004—2009 годах занимал различные руководящие должности в администрации предыдущего главы Прикамья — Олега Чиркунова. Некоторое время работал в Министерстве регионального развития РФ. Информатор связывает поддержку названной кандидатуры с желанием сохранить определенную преемственность в управлении регионом — Максим Решетников, как и Басаргин, сегодня входит в группу влияния мэра столицы Сергея Собянина.

Пятилетний срок полномочий Виктора Басаргина истекает в начале мая. Еще в апреле 2014 года на встрече с Владимиром Путиным он выразил желание принять участие в выборах, однако в ответ услышал «не дергайтесь». В сентябре прошлого года Басаргин публично заявил, что готов бороться за пост губернатора в случае поддержки президента. Однако с тех пор глава региона с Путиным не встречался, Кремль не давал никаких комментариев относительно перспектив Басаргина.

Война Дмитрия Скриванова и губернатора принесла пользу кому-то другому Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Ранее в кулуарах представители пермской политической элиты предполагали, что в случае отставки действующего губернатора на роль его преемника будут претендовать спикер Заксобрания Валерий Сухих, экс-премьер пермского правительства Геннадий Тушнолобов или депутат Госдумы Дмитрий Скриванов. По имеющейся информации, эти имена уже вычеркнуты из «шорт-листа».

Собеседник в правительстве Прикамья настаивает, что объективной информации о будущем губернатора до сих пор нет: «Разговоры разные ходят, в том числе и слухи о назначении Решетникова. Но все понимают, что реально решающее слово — за президентом страны. Владимир Путин пока по поводу выборов губернатора Пермского края не высказывался, поэтому все продолжают работать и готовятся к избирательной кампании Басаргина».

Пресс-секретарь губернатора Галина Цвет подтверждает факт отъезда главы региона, но опровергает срочность командировки: «Виктор Федорович действительно находится в Москве. Но визит носит плановый характер». Какова цель отъезда губернатора в столицу, Галина Цвет не уточнила, но отметила, что уже на пятницу, 3 февраля, у Виктора Басаргина запланированы мероприятия в Прикамье. Изменений в графике нет.

Глава экспертного совета консультационного совета «Департамент политики» Александр Белоусов считает, что сейчас рассуждения о будущем пермского губернатора подобны гаданию на кофейной гуще: «Может ли кто-то в точности прогнозировать действия Владимира Путина? Только такой человек мог бы с ответственностью говорить, останется на посту Басаргин или же уйдет. На мой взгляд, некоторая непредсказуемость, отсутствие четкого ответа — это отличительная черта российской политики и нашего президента. Информационные „сливы“ о скорой отставке губернатора уже напоминают предсказания конца света и отвлекают от каких-то более важных проблем».

Эксперт добавил, что гораздо большего внимания достойна встреча Виктора Басаргина с депутатами Госдумы — фактически в регионе появляется новый лоббистский институт. Интересно проходит административная реформа — на работу в правительство переходят чиновники муниципального уровня, губернатор вводит кадровые «лифты». «Предсказания уже надоедают, в ближайшее время интерес к ним будет снижаться. Гораздо важнее обсуждать системные изменения», — отметил Белоусов.

Доктор политических наук Олег Подвинцев согласен с тем, что будущее Басаргина непредсказуемо, однако вопрос должен быть решен окончательно в крайнем случае в начале апреля: «Очевидно, что сейчас идут определенные процессы. Решение требует серьезной подготовки, особенно в случае смены губернатора. Политика Кремля в отношении регионов стала более взвешенной. События в Пермском крае в течение последних месяцев должны были подтолкнуть руководство страны к отрицательным выводам, однако по-прежнему в отношении Басаргина может быть принято любое решение. Подобрать преемника действующему губернатору сложно. Но наименее вероятно сегодня, что Басаргин получит абсолютную поддержку. Допускаю, что поддержка может быть и не безусловной».