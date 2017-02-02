Страховаться от наводнения в Кургане уже поздно

18:21 02 февраля 2017 0

В Кургане снова ждут "большую воду" Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане снова ждут «большую воду». Хотя прогноз паводка еще не уточнен, количество выпавшего за январь снега особых иллюзий не оставляет — снова плавать будут дома многих горожан. При этом обращаться за страховкой от затопления жителям домов, оказавшихся в зоне риска, уже поздно.

В департаменте экономического развития правительства региона, по данным « URA.RU», в настоящий момент проводят мониторинг основных страховых компаний, поскольку вопрос имеет широкий резонанс —

в прошлом году «утопленники», которые не получили никакой компенсации от властей, грозили выйти на митинг.

Чтобы избежать социального взрыва, депутаты тогда говорили, что необходимо выработать механизм, гарантирующий выплаты пострадавшим. В первую очередь — именно через страховые компании. Но страховые, напротив, сократили свое присутствие на этом рынке, побоявшись предстоящих убытков.

В 2016 году было затоплено более тысячи дачных участков и несколько сотен жилых домов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Обзвонив три крупнейшие компании региона, «URA.RU» выяснило, что все они уже закрыли для своих клиентов возможность страховать дома на подтопляемой территории. Причем в этом году такое решение было принято гораздо раньше, чем год назад.

В курганском филиале компании «Росгосстрах» перестали заключать договоры страхования от наводнения с жителями домов, расположенных в подтопляемой территории, с 1 февраля. Руководитель филиала Наталья Сакулина сослалась на официальный документ, который разослало МЧС. Она отметила, что в прошлом году подобный документ вышел позже, поэтому дома даже в опасных местах страховали до 15 марта.

В «Росгосстрахе» сейчас лишь могут продлить страховку тем, кто ранее страховался от затопления — на прежних условиях или предложить страховку от мародеров и пожаров. «Проводка мокнет, возможны замыкания», -отметила Наталья Сакулина. Она уточнила, что по итогам прошлого паводка компания заплатила пострадавшим в общей сложности 25 млн рублей.

В компании ВСК заявили, что «в этом году от затопления и не страховали», однако добавили, что по итогам прошлого паводка выплачивали страховки. Объемы выплат уточнять не стали. Здесь также всем желающим предлагают страховать жилище от любых рисков, кроме подтопления. В компании «Ингосстрах» заверили, что никогда и не страховали дома в затопляемой зоне.

Предприимчивые граждане уже придумали, как можно делать бизнес на «большой воде».

О схеме, с которой столкнулись страховщики, рассказала Наталья Сакулина. «Берут лачуги в садоводстве, переводят их в категорию жилья, потом продают по материнскому капиталу. Потом эти лачуги страхуют и получают выплаты», — рассказала руководитель филиала «Россгостраха». По ее словам, в таких домах, как правило, никто не проживает. Но как законно противостоять мошенникам, непонятно.

Шоссе Тюнина может снова оказаться под водой Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В неофициальных беседах сотрудники страховых компаний все же оставляют шанс горожанам и отмечают, что готовы рассмотреть вопрос о страховании конкретного дома от наводнения в качестве исключения — как правило, если он находится на естественном возвышении.

Подготовку к предстоящему паводку начали и в администрации города. Управление по делам ГО и ЧС города Кургана анализирует наводнения прошлых лет, в мэрии готовят технику для подсыпки дамб.

Официального прогноза по уровню воды пока нет — на него могут повлиять февральские снегопады и осадки в начале весны. Однако неофициально уже озвучивается уровень в семь метров. Это значит, что вода начнет вытекать на шоссе Тюнина, а курганцы снова будут стоять в пробках на объездных дорогах.