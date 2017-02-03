Дубровский едет закрывать «прачечную» по отмыву денег

20:24 02 февраля 2017 1

Дубровский вынужден лично спасать Верхний Уфалей от больших проблем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский губернатор Борис Дубровский в пятницу, 3 февраля, выезжает в Верхний Уфалей на большое совещание по спасению этого самого проблемного моногорода. От итогов визита зависит будущее еще двух свердловских территорий, чьи «Режникель» и Серовский рудник входят в ОАО «Уфалейникель».

По информации «URA.Ru», совещание будет самым представительным за последнее время и пройдет в закрытом режиме. В поездку не берут журналистов. Среди участников ожидаются акционеры «Уфалейникеля», собственники челябинских заводов, несколько потенциальных инвесторов из других регионов.

Южноуральские власти занялись решением проблемы с начала года, когда впервые было объявлено, что 730 из 2196 рабочих отправят в бессрочный простой. Аналогично намерены поступить в Реже и Серове. В Верхний Уфалей выезжал министр экономического развития области Сергей Смольников. Его ведомство разрабатывает программу включения муниципалитета в ТОСЭР. Сейчас в городе практически живет начальник ГУ по труду и занятости населения региона Владислав Смирнов, который изучает внутренние резервы по трудоустройству рабочих «Уфалейникеля», включая ближайшие территории. Подключилась даже областная Общественная палата.

Гаттаров (справа) и другие участники закрытого совещания будут работать в Верхнем Уфалее, пока не решат все вопросы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Как рассказал «URA.RU» курирующий экономику региона вице-губернатор Руслан Гаттаров, глава области Борис Дубровский рассматривает различные варианты решения проблемы Верхнего Уфалея. По его поручению Агентство инвестиционного развития изучает возможность частичного использования мощностей «Уфалейникеля» под создание индустриального парка. «Губернатор в пятницу собирает акционеров крупных компаний, которые присутствуют в регионе, и потенциальных инвесторов, которым мы подыскиваем площадки в разных муниципалитетах области. Предстоит серьезная работа. Губернатор настраивает нас на то, что работать будем сколько, сколько нужно будет до прояснения всех вопросов», — сказал чиновник.

Южноуральские власти намерены обеспечить максимальную поддержку верхнеуфалейским предприятиям по расширению бизнеса, чтобы они могли взять на работу сотрудников «Уфалейникеля». Для этого, в том числе, будет задействован механизм внутриобластной кооперации — часть крупных компаний будут отдавать некоторые работы заводам Верхнего Уфалея.

То, что город находится на грани катастрофы, власти уже не скрывают. Губернатору подготовили подробный доклад о состоянии дел на предприятии. Главный вывод, который можно сделать после его прочтения, — завод намеренно вели к банкротству, выкачивая миллиарды.

Градообразующее предприятие Верхнего Уфалея уже в шестой раз сменит собственника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сейчас «Уфалейникель» уже в шестой раз за два десятка лет может сменить собственников. Каждый новый хозяин заявлял о долгосрочных планах. Первым в этом ряду стал челябинский бизнесмен Марк Лейвиков, купивший завод во время приватизации. Этот актив был интересен тем, что экспортировал практически всю свою продукцию, продавая ее за валюту.

Лейвиков стал избавляться от металлургических активов (ему принадлежал также Златоустовский метзавод) в начале 2000-х. К тому времени градообразующее предприятие Верхнего Уфалея уже несколько раз приостанавливало производство из-за роста цен на кокс и падения стоимости продукции. Лейвиков продал «Уфалейникель» в 2004 году банку «Акрополь», ставшему к тому времени собственником «Режникеля» и имевшему опыт управления непрофильными активами. Сделка оценивалась в 50-60 млн долларов. Тогда только начала формироваться полная технологическая цепочка — добыча руды на Серовском руднике, выпуск никелевого штейна (полуфабрикат) на «Режникеле» и производство чистого металла на «Уфалейникеле».

«Лейвиков был последним собственником, при котором проводились вскрышные работы и обеспечили себя рудой на десятилетие вперед. Разработка сырьевой базы больше не проводилась, что и привело к нынешней ситуации», — рассказал «URA.RU» один из бывших руководителей «Уфалейникеля».

Уже через год банкирам пришлось снять розовые очки. Из-за проблем с поставками сырья «Акрополь» продал верхнеуфалейское предприятие Промышленно-металлургическому холдингу (ПМХ, собственники — семья бизнесмена Бориса Зубицкого), основному поставщику кокса. Новый хозяин «Уфалейникеля» также приобрел и «Режникель». Позднее аналитики поражались чутью Зубицкого. Цена на никель на Лондонской бирже выросла с 12 тыс. долларов за тонну до 56 тыс., а на пике — до 60 тыс. долларов. Тогда на реконструкцию закрылись несколько печей крупнейшего производителя никеля в России — «Норильского никеля». На рынке был дефицит металла.

Все собственники «Уфалейникеля» имели проблемы с надзорными ведомствами из-за выбросов. Но экологией почти не занимались Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«На „Уфалейникеле“ стоят печи 1930-х годов. Когда в 2005 году цены на никель выросли в разы, Зубицкий объявил о начале программы по модернизации оборудования. Говорил о строительстве ГОК на Серовском руднике. Зубицкий вложился в социальную инфраструктуру, увеличил зарплаты. Когда на „Норникеле“ заработали новые электропечи, стало понятно, что скоро все кончится», — вспоминают те годы в Верхнем Уфалее.

Зубицкий успел выстроить длинную технологическую цепочку. Его ОАО «Кокс» поставляло сырье, а Серовский рудник — руду. «Режникель» и «Уфалейникель» делали металл. А потребителями были предприятия Зубицкого — «Тулачермет» и приобретенная в 2007 году «Словенская стальная группа», которые выпускали никелированную продукцию.

Кризис 2008 года в очередной раз заставил остановить производство. Цены на никель упали, выросла стоимость железнодорожных перевозок (от Серова до Верхнего Уфалея — почти 600 километров). Но «Уфалейникель» удерживался на плаву благодаря нахождению в холдинге. В 2011 году Зубицкому стало неинтересно содержать убыточное предприятие. Дешевле было покупать никель на рынке.

«Производство кобальта было подушкой безопасности. „Норникель“ поставлял сырье, и это был очень выгодный контракт. Но у ПМК произошел конфликт с „Норильским никелем“, и закрылось производство. А в Норильске сами стали производить кобальт», — делится собеседник из «Уфалейникеля».

Новыми собственниками верхнеуфалейского завода стали братья Артем и Александр Тимофеевы. До сих пор загадка, что это за люди. Александр Тимофеев был членом совета директоров ОАО «Кокс», поэтому многие считают их менеджерами Зубицкого. При новых хозяевах наступили смутные времена, хотя поначалу они обрисовывали самые радужные перспективы. «Уфалейникель» к тому времени уже был обременен крупными кредитами. Деньги, как полагают знакомые с ситуацией бывшие руководители предприятия, вкладывались в другие предприятия ПМХ под залог активов верхнеуфалейского завода.

О разработке шлаковых отвалов в Верхнем Уфалее говорится все последнее десятилетие, но гора только растет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тимофеевы набрали кредитов еще почти на 10 млрд рублей. Новые собственники ОАО «Уфалейникель» купил за 1,5 млрд рублей «Режникель», хотя предприятие и так принадлежало им же. Наблюдатели считают сделку как минимум странной. Складывалось ощущение, что хозяева завода выводили взятые в долг деньги и намеренно подводили его к банкротству. Но на руку им сыграл очередной рост цен на никель на бирже. В 2014 году курс доллара вырос в три раза. И ориентированное на экспорт предприятие показало прибыль. При Тимофеевых началось сотрудничество с «Бинбанком» — сотрудникам выдавали зарплаты на карточки этого финучреждения. Сами банкиры считали имущество «Уфалейникеля» ликвидным, а завод перспективным. Кредиторы надеялись, что смогут вернуть хотя бы часть денег, и забрали завод за долги. Очередным и последним пока собственником стал «Бинбанк». Однако укрепление рубля и снижение цены на никель на Лондонской бирже металлов поставило крест на проекте.

«Сейчас главная проблема даже не в цене на бирже, ведь курс доллара все еще высок. У „Уфалейникеля“ истощена рудная база, поскольку Серовским рудником толком не занимались ни одни собственники, а лишь выкачивали деньги. Содержание никеля в руде уже меньше 1%. Сейчас надо вкладывать миллиарды, чтобы возродить предприятие. Но наш бизнес не готов к долгосрочным инвестициям», — полагает знакомый с ситуацией эксперт.

Банкиры пытались оптимизировать все, что можно было оптимизировать. Рабочим сократили премии. Начались сокращения персонала. Но ситуация только ухудшается, а долговая нагрузка растет и на начало 2017 года составила 12,6 млрд рублей.

Банкирам не удалось реанимировать градообразующее предприятие Верхнего Уфалея Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В конце прошлого года проводились переговоры о приобретении активов ОАО «Уфалейникель» с АО «Стройсервис» кемеровского бизнесмена Дмитрия Николаева. Последнему принадлежит пермское ОАО «Губахинский кокс», ставшее основным поставщиком для верхнеуфалейского предприятия.

Учитывая, что Николаев в свое время работал гендиректором компании «Тулачермет» и одним из топ-менеджеров ПМХ, а часть его нынешних подчиненных руководили «Уфалейникелем», появились слухи, что Зубицкие вновь хотят получить контроль над предприятием. Однако источники в бизнес-кругах уверяют, что сейчас Николаев и Зубицкий уже давно разошлись и являются конкурентами.

Но переговоры о покупке «Уфалейникеля» провалились — стороны не договорились об условиях. «Стройсервис» не захотел брать предприятие со всеми долгами. И после неудачи в переговорах, совпадение это или нет, поднял цены на кокс.

Градообразующее предприятие Верхнего Уфалея, относящегося к «красной группе» моногородов из-за максимальной зависимости от основного завода, уже объявило об отправке в простой 700 сотрудников из 3,6 тыс. Это решение касается и «Режникеля», и Серовского рудника. Рядовые сотрудники готовятся к худшему и жалуются, что прежние собственники во времена кризиса разрешали им подрабатывать на стороне. А сейчас во время простоя их заставляют приходить на работу и ничего не делать. Выплата двух третей от зарплаты мало кого устраивает.

Ситуацию довели до того, что «Уфалейникель» даже за рубль никому не нужен Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Металлурги жалуются на раздутый управленческий штат с космическими зарплатами, благодаря которым удается показывать среднюю зарплату на предприятии в 20 тыс. рублей, хотя многие получают куда меньше.

На балансе «Уфалейникеля» значатся векселя на сумму в 8,7 млрд рублей со сроком погашения в 2018 году. Однако они выпущены прежним собственником и с крайне сомнительным обеспечением. Еще 1,2 млрд владельцы завода одолжили в 2014 году кипрской компании GEOMETAL ENTRPRISES LIMITED. Деньги должны были вернуть летом 2015 года. Однако заключались договор уступки права требования, дополнительные соглашения. Конечная дата погашения долга — 25 января 2017 года. Денег нет, и вряд ли кто-то сможет их вернуть. Этот штрих красноречиво говорит о том, как хозяева градообразующего предприятия относились к своему активу, превратив его в «прачечную» по отмыванию денег.

Сейчас собственники «Уфалейникеля», по нашей информации, готовы продать завод за условный 1 рубль. Только чудо поможет им найти покупателя, который возьмет на себя бремя возврата всех долгов и инвестирует в предприятие. Южноуральские власти в чудеса не верят и уже завтра сделают первый шаг по спасению Верхнего Уфалея, а заодно Режа и Серова, от катастрофы.