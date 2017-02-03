20:56 02 февраля 2017 12

Дом, который, возможно, построил на запретных лесных землях "тюменской Рублевки" Александр Герасименко Фото: Николай Бастриков © URA.RU

На «тюменской Рублевке» назревает новый скандал, в который может быть вовлечен крупный чиновник из ЯНАО. Полный тезка и однофамилец прокурора Ямала Александр Герасименко незаконно получил участок земли в лесном фонде совсем рядом с «элитным» поселком Черная речка под Тюменью. Несмотря на решение суда, на участке прямо между столетних сосен строится роскошное шале, а ответственные чиновники разводят руками в ответ на вопрос, почему никто не пытается прекратить этот беспредел. Подробности — в материале «URA.RU».

Участок земли под номером 303 по улице Северной в поселке Черная речка «для ведения личного подсобного хозяйства» Александр Герасименко получил в аренду от Червишевского муниципального образования 15 мая 2008 года. Участок был выделен как земля сельского поселения, несмотря на росший на нем сравнительно густой лес. Как выяснилось впоследствии, при утверждении генплана муниципалитета немалый кусок лесоохранной зоны был «прирезан» к территории поселка Черная речка, несмотря на возражения Министерства сельского хозяйства РФ. После этого он был поделен на участки и сдан в аренду. По стечению обстоятельств в это время пост заместителя прокурора Тюменской области занимал носитель точно таких же фамилии, имени и отчества — Александр Владимирович Герасименко. Главой Тюменского района был Андрей Линник, осужденный в 2015 году за злоупотребление должностными полномочиями на 4,5 года условно.

Поворот на улицу Северная к участку Александра Герасименко Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Район Черной речки считается в Тюмени местной «рублевкой» — по некоторым данным, здесь располагается имение бывшего губернатора Ямала Юрия Неелова, спикера тюменской облдумы Сергея Корепанова и ряда бывших и действующих чиновников, депутатов и прочих важных персон большой Тюменской области. В 2010 году региональное управление ФСБ по Тюменской области обнаружило, что Червишевское МО выделяло арендаторам, среди которых был и Александр Герасименко, федеральные земли. Проверка, устроенная территориальным управлением Росимущества, подтвердила нарушения. Проверяющие нашли фундаменты строений из бетонных блоков и участки вырубки леса. Вооружившись результатами проверки, чиновники Росимущества подали в суд, требуя признать незаконной решение об оформлении для сдачи в аренду Александру Герасименко участка леса около Черной речки.

Областной арбитражный суд 31 мая 2011 года признал распоряжение Червишевской администрации «об утверждении границ сформированного земельного участка», выделенного Александру Герасименко, незаконным. Суд указал, что строительство и ведение хозяйства на участке противоречит «видам возможного использования лесов».

Предупреждение на подъезде к «участку № 303»: впереди лес Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тем не менее, спустя пять лет в лесу на улице Северной продолжается строительство нескольких домов, в том числе и на участке Александра Герасименко. Источник «URA.RU», близкий к правоохранительным органам, говорит, что хозяин участка №303 и бывший заместитель прокурора Тюменской области, а ныне — прокурор Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Владимирович Герасименко — одно и то же лицо.

«Выделение участков земли на незаконно „прирезанных“ к муниципалитетам территориях было нормой при Андрее Линнике, — говорит на условиях анонимности собеседник „URA.RU“, знакомый с ситуацией. — Но тут дело осложнилось тем, что чиновники „порезали“ не паи „колхозников“, а федеральные лесные угодья. Федералы вмешались и остановили процесс. Непонятно только, почему Федерация не завершила начатое и не добилась исполнения решения суда и смотрит сквозь пальцы на нарушение природоохранного законодательства людьми, которые сами обязаны стоять на страже закона».

В администрации Червишевского МО «URA.RU» заявили, что земельные вопросы не входят более в полномочия муниципалитета и являются компетенцией органов региональной власти. «У нас нет информации, что на территории Червишевского муниципального образования ведется незаконное строительство», — заявил нашему агентству заместитель главы МО Александр Кириенко.

Улица Северная проходит по тихому лесу Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В администрации Тюменского района не смогли оперативно предоставить комментарий по запросу «URA.RU». В районной пресс-службе пообещали уточнить, был ли кто-нибудь из чиновников наказан за незаконное выделение участка леса рядом с Черной речкой, но так и не предоставили эту информацию.

В управлении Росимущества по Тюменской области потребовали письменный запрос, но оперативно ответить на него не смогли. В департаменте лесного комплекса Тюменской области также не смогли дать оперативный комментарий. В управлении Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области также запросили письменный запрос и отказались оперативно прокомментировать ситуацию. В пресс-службе департамента отметили, что информация нашего агентства «взята в работу». В пресс-службе прокуратуры Ямала обещали озвучить позицию позднее, но на момент публикации комментарии не поступили.