Почему Путин уволил югорского генерала

20:56 02 февраля 2017 3

Следственное управление СКР по ХМАО-Югре обезглавлено Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент России Владимир Путин освободил от должности 16 генералов МЧС, МВД и Следственного комитета. Среди них — руководитель СУ СК РФ по ХМАО-Югре Аркадий Сынгаевский. Указ подписан и опубликован в четверг, 2 февраля. К такому варианту развития событий Сынгаевский готовился в течение года, понимая ситуацию.

Аркадий Сынгаевский возглавлял СУ СК РФ по ХМАО-Югре с 2011 года Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах ХМАО, в течение 2016 года Аркадий Сынгаевский несколько раз подавал рапорт об увольнении вышестоящему руководству. В Москве документ убирали под сукно, затем возвращали обратно заявителю.

Такое положение дел якобы было вызвано крайне нестабильной ситуацией в ведомстве на фоне громких арестов представителей высшего руководства СКР в 2016 году. По словам источника, в ходе борьбы за контроль над подразделениями комитета в регионах, неформальная группа, к которой принадлежал Сынгаевский, потерпела поражение. Одним из возможных лоббистов интересов Сынгаевского в Москве собеседники называют московского межрегионального транспортного прокурора Владимира Тюлькова. Ранее Тюльков возглавлял прокуратуру ХМАО и ушел на повышение в 2007 году. Глава надзорного ведомства не фигурировал в негативной повестке, однако, по версии инсайдера, был вынужден прекратить отстаивать интересы своего коллеги из следственного управления в Югре.

За время работы Сынгаевского в ХМАО были возбуждены десятки уголовных дел против политиков и крупных силовиков Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Аркадий Филиппович — генерал. А генералов просто так не снимают. К нему накопилось достаточное количество вопросов, которые смогли правильно использовать оппоненты. Когда негатива стало так много, что защищать его [Сынгаевского] интересы было уже опасно, документ отнесли на подпись», — комментирует собеседник, не описывая суть претензий: «В ведомстве было много дел, связанных с политикой».

Аркадий Сынгаевский возглавлял Следственное управление СКР в Югре с 2011 года. За это время ведомство прославилось серией громких расследований и уголовных производств, возбужденных в отношении известных политиков, предпринимателей и крупных полицейских чинов. Так, например, в 2014 году на скамью подсудимых села депутат Думы Нижневартовска Наталия Тарасова. В 2015 году приговор по делу о лжедоносе получил коллега Тарасовой, Вадим Никандров. Были возбуждены дела в отношении экс-начальников отделов МВД в Нефтеюганске и Нижневартовском районе Александра Султанова и Сергея Зинченко, а также в адрес главного следователя нижневартовского полицейского отдела №3 Олега Коваленко.

На сегодняшний день расследуется производство в отношении руководителя «Правдинской геологоразведочной экспедиции», депутата Думы Ханты-Мансийского района Юрия Алексеева. Одно из последних громких событий — «песочное дело» в Сургуте, свидетелем по которому проходит мэр Дмитрий Попов.

Как уже сообщало агентство, Сынгаевский намеревался покинуть свой пост минувшей весной. Глава управления сообщил подчиненным, что будет исполнять свои обязанности до 30 мая, после чего уйдет в отпуск и будет дожидаться приказа о выходе на пенсию. Однако ситуация изменилась. По неофициальным данным, генерал мог попасть под ротацию кадров. В частности, сообщал источник, Сынгаевскому предлагались на выбор два региона: Хакасия и Чечня. От обоих вариантов генерал-майор отказался. Далее, согласно одной из версий, последовали предложения возглавить управление в ЯНАО либо на Чукотке, которые, вероятно, также были отклонены.

Кто будет временно исполнять обязанности Аркадия Сынгаевского — на сегодняшний день неизвестно. «Пока ничего не комментируем», — сообщила агентству старший помощник руководителя ведомства по взаимодействию со СМИ в СУ СК РФ по ХМАО-Югре Алина Никифорова.