22:54 02 февраля 2017 0

Шептий остался без команды накануне ответственных выборов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Несколько часов назад в Екатеринбург прибыл руководитель Уральского межрегионального координационного совета «Единой России» Иван Квитка. Официальная повестка его визита ограничивается проведением 3 февраля заседания МКС, на котором будет обсуждаться регламент работы совета в ходе предстоящей предвыборной кампании. Наиболее актуальный для свердловских партийцев вопрос — о назначении председателя регионального исполкома «ЕР» вынесен за рамки официального мероприятия.

Анжела Тамбова ушла от Шептия в Екатеринбургскую епархию Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Как ранее сообщало «URA.RU», срок контракта с бывшим руководителем исполкома Иваном Корякиным истек 24 декабря прошлого года. Вместе с ним ушли практически все специалисты, отвечавшие за агитационно-пропагандистскую работу, решавшие организационные и финансовые вопросы. Одним из последних исполком покинула пресс-секретарь Анжела Тамбова. Со вчерашнего дня в партотделении фактически прекратилась информационная работа. Свердловские журналисты с большим трудом дозваниваются до оставшихся сотрудников пресс-службы и не могут получить у них элементарные сведения. Не велась даже аккредитация на заседание МКС.

Как рассказали «URA.RU» осведомленные партийцы, далее проблемы будут нарастать ускоряющимися темпами. Главной из них станет подготовка к намеченным на середину мая праймериз. На их организацию необходимо в общей сложности потратить более трех месяцев. Опыт 2016 года показывает, что больше всего времени уходит на набор и обучение по всей области членов счетных комиссий — не менее двух месяцев. Около месяца займут подготовка и согласование всей необходимой документации. Для участников предварительных выборов наиболее затратным по времени станет получение справок об отсутствии судимости. В прошлом году потенциальным претендентам на мандаты эти документы приходилось ждать до полутора месяцев.

Дедлайн старта праймериз — День всех влюбленных Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«Мы посчитали — чтобы все прошло успешно, подготовку к предварительному голосованию нужно начать не позже 14 февраля. К этому дню должен быть назначен не только руководитель исполкома. Надо принять на работу его заместителя, руководителей всех направлений. Но кадры с компетенциями необходимого уровня на дороге не валяются, с ними нужно договариваться заранее. Многим из них придется сначала в полном соответствии с Трудовым кодексом уволиться с предыдущих мест работы. Получается, что сроки уже упущены», — анализирует высокопоставленный представитель отделения.

Проблема несколько слабнет, если федеральное руководство «Единой России» разрешит не проводить в Свердловской области открытые праймериз по подбору кандидата в губернаторы. Подготовка к закрытому предварительному голосованию с участием лишь заранее зарегистрировавшихся партийцев займет считанные дни. Но будет ли принято это решение, пока не знает никто. Многие партийцы считают такой сценарий маловероятным и напоминают, что максимально представительные открытые праймериз в любом случае останутся обязательными на всех муниципальных выборах.

«Можно говорить об утрате накануне ответственной предвыборной кампании работоспособной команды», — говорит директор Центра региональной политики Андрей Русаков. По мнению эксперта, ситуацию выправит назначение руководителем исполкома, обладающего политическим весом человека, максимальная финансовая и бюрократическая поддержка его новой команды.

Александр Косинцев (справа) не в восторге от предложения продолжить работу с Виктором Шептием (слева) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Однако список потенциальных кандидатов на пост председателя исполкома вызывает серьезные вопросы. Как сообщают источники «URA.RU», в него вошли депутат Екатеринбургской гордумы, замгендиректора ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина» Александр Косинцев, помощник депутата Заксобрания Андрей Шумейко и руководитель контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения «ЕР» Константин Юферев. Победа любого из них усилит имеющиеся в партотделении разногласия.

По словам партийцев, наиболее опытным из них является Александр Косинцев, руководивший областным исполкомом до 2014 года. Сам претендент пояснил «URA.RU», что с ним вопрос о назначении главой исполкома никто не обсуждал. Косинцев также пояснил, что не намерен оставлять депутатскую деятельность ради руководства исполкомом. Сторонние наблюдатели рассказывают о его давнем межличностном конфликте с лидером партотделения Виктором Шептием: «Они однозначно не сработаются. Вместо работы начнется аппаратная война».

Константин Юферев также знаком с тонкостями партийной работы. Как председатель КРК, он много общался с муниципальными партячейками и знает специфику территорий. Однако данный кандидат мало известен среди представителей свердловской элиты. К нему также с предубеждением относятся в Москве: «Юферев — человек Шептия. А в Генсовете партии есть установка, что исполкомом должен руководить не подчиненный секретарю политсовета человек».

У ранее считавшегося фаворитом Андрея Шумейко нет опыта партийной аппаратной работы. Его назначение вызовет непонимание у старых опытных партийцев, понимающих все тонкости административной работы.

Андрей Русаков считает, что список кандидатов стоит расширить. В частности, он предлагает включить в него бывшего юриста исполкома Ивана Кадочникова, имеющего большой потенциал для дальнейшего кадрового и политического роста.

Дозвониться до лидера свердловских единороссов Виктора Шептия не удалось. Он не отвечает на звонки.