Отборные слухи о лучших людях России

21:45 03 февраля 2017 1

Вот в чем вопрос

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете — Губернаторы нервничают и ждут встречи с Путиным. — На президентских выборах появится кандидат от РПЦ. — Жириновский выгонит сына из руководства ЛДПР. — Конкурентом Куйвашева станет Альшевских. — В резиденции проверяют хватку Тунгусова. — Дубровский заглянет к бывшим ракетчикам. — В Тюмень едет работать главный челябинский следователь. — Комарова обиделась на Хохрякова. — Басаргину подобрали рабочее место.

Слухи Свердловской области

Слухи Челябинской области

Слухи Тюменской области

Слухи ХМАО

Слухи ЯНАО

Слухи Пермского края

Слухи Курганской области

Слухи России

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернаторы нервничают и ждут встречи с Путиным

Губернаторы, в регионах которых в этом году предстоят выборы глав субъектов, готовятся к встрече с президентом и ждут приглашения из Кремля. В региональных администрациях рассказывают, что сейчас, когда у некоторых до истечения срока полномочий остались считанные месяцы, каждый день проходит в нервной обстановке. Сам факт встречи с Путиным воспринимается губернаторами как гарантия того, что его кандидатура будет поддержана на выборах. А пока молчание Кремля затягивается — карьера глав регионов находится под угрозой.

Белоруссию и Казахстан позовут осваивать Дальний Восток

По слухам, «Закон о дальневосточном гектаре» в правительстве хотят доработать, и в результате на земельные участки смогут претендовать не только граждане России. Говорят, что в Кабмине обсуждается провал программы и необходимость расширить ее на постсоветское пространство. Пилотными странами, граждане которых также смогут претендовать на дальневосточный гектар, рассматриваются Казахстан и Белоруссия.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На президентских выборах может появиться кандидат от РПЦ

К президентским выборам политтехнологи, близкие к РПЦ, готовят своего кандидата. Консультации проводятся с несколькими православными активистами, среди которых упоминается Дмитрий Энтео. Говорят, что кандидат может пойти самовыдвиженцем, а площадка президентских выборов поможет РПЦ наладить более активный и содержательный диалог с православной аудиторией.

Депутаты боятся санкций из-за нового думского рейтинга

Эффективность депутатов Госдумы стали измерять закрытыми рейтингами. Говорят, что новые результаты должны появиться до 10 февраля. Но не все парламентарии увидят исследование: данные поступают спикеру Госдумы Вячеславу Володину, и уже он решает, кто получит информацию. Депутаты обсуждают, что работу по рейтингу их эффективности курирует руководитель аппарата Госдумы Татьяна Воронова. Некоторые из парламентариев, особенно представители ЕР, переживают, что могут оказаться на последних местах рейтинга и это приведет к санкциям со стороны спикера.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жириновский выгонит своего сына с поста руководителя Высшего Совета ЛДПР

Есть версия, что в ЛДПР готовится очередная управленческая реформа. Якобы лидер партии Владимир Жириновский намерен сместить с поста руководителя Высшего совета партии своего сына Игоря Лебедева. Не исключено, что это место займет сам Жириновский-старший. Слухмейкеры считают, что тем самым известный политик централизует власть в партии и подчинит своей власти многие излишне самостоятельные региональные отделения.

Слухи Свердловской области

Конкурентом Куйвашева станет Альшевских

Есть версия, что свердловские единороссы нашли спарринг-партнера Евгению Куйвашеву на предстоящих губернаторских праймериз. Якобы его основным оппонентом станет депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских. Другие сильные потенциальные кандидаты, например, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, не будут подавать заявки на участие в предварительном голосовании. «Альшевских хорошо говорит, он отличный оратор. К тому же управляем. Праймериз принесут и нужный пиар, и необходимый результат».

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Хватку Тунгусова проверяют оппоненты в резиденции

Появившиеся в отдельных СМИ слухи о возможном уходе главного архитектора Екатеринбурга Тимура Абдуллаева взволновали профессиональное сообщество. При этом, знакомые с политической подоплекой назначения Абдуллаева в январе 2015 года уверяют, что вся информация в распространяемых сплетнях о готовящейся отставке — не соответствует действительности и имеет целью проверить, насколько крепко в своих руках держит мэрию и все процессы в ней Владимир Тунгусов, перешедший на должность главы администрации губернатора 19 мая 2016 года. Если Абдуллаев уйдет — это будет одним из самых явных признаков того, что власть в Сером доме перешла в чьи угодно другие руки, но точно не осталась у прежнего хозяина.

Гайда проиграл хорошее место, но отвоевал отличное пространство

Назначение первым заместителем министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игоря Чикризова взбесило простого заместителя министра — Сергея Гайду. Все то время, пока пост оставался вакантным, он видел себя на месте «первого» и очень надеялся, что его кандидатуру на этот пост пролоббируют. В администрации губернатора, однако, приняли другое решение. И все же Сергей Анатольевич нашел способ хоть как-то частично компенсировать обиду — интриганы утверждают, что он не без удовольствия переехал из своего кабинета-закутка на восьмом этаже в просторные «хоромы» Чикризова сразу, как тот освободил пространство.

Как не попасть на уголовку с поддельными документами — подавай копию

Прошедший первый этап конкурса на директора свердловского Фонда капремонта дал повод для интересного обсуждения. Часть претендентов рассказывают, подала ксерокопии справок об отсутствии судимости. Объяснение этому явлению оказалось не таким уж и банальным. Дело в том, что далеко не у всех, кто подает такие справки — они являются подлинными, то есть даже копия снята с поддельной справки. Однако по закону — копия фальшивого документа, даже поданная по официальному месту требования, не считается нарушением закона, а вот подача поддельного документа «в оригинале» — уже потенциально уголовная статья.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чиновники обсуждают покровителей Глацких

В Белом доме продолжают обсуждать новую сотрудницу свердловской власти — главу департамента молодежной политик Ольгу Глацких. Теперь слухи касаются покровительствующих чиновнице сил. Среди них, в частности, называют двоих — министра природных ресурсов Алексея Кузнецова, который знаком с семьей Глацких, а также главного «кассира» свердловского отделения и областного депутата Александра Серебренникова. Какие связи у Глацких с последним, никто из слухачей также пока рассказать не может, но намекают, что, например, мероприятия предстоящего фестиваля молодежи Ольга Вячеславовна намерена проводить на площадях Центра международной торговли, которые частично принадлежат Серебренникову.

В ДИПе склоки и подлизывания — все в преддверии великой трансформации

Департамент информационной политики свердловского губернатора переживает сложнейшее время. В ближайшие недели он превратится из несамостоятельного органа при администрации в независимый ГРБС, получит свой бюджет и способность распоряжаться деньгами. Предчувствуя изменения, рядовые сотрудники департамента ведут себя сегодня довольно необычно. Наблюдатели отмечают, что в специалистах и консультантах проявились неожиданные качества: одни лебезят, заискивают и подлизываются к руководству самого разного ранга, другие — агрессивно качают права, третьи — боятся собственной тени и стараются не общаться с коллегами.

Куратор «районок» ушел из-за притязаний на власть над печатными СМИ

Слухмейкеры предлагают свои варианты ухода Дмитрия Ветошкина с поста главы управления печати администрации губернатора пресс-секретарем Облизбиркома. Утверждается, что нынешнее руководство администрации главы региона столкнулось с неожиданными методами работы и амбициями ушедшего специалиста. Якобы Ветошкин умудрялся ставить на районные газеты редакторов, которые были выгодны лично ему — водили с ним дружбу и пользовались крайним его расположением. Неугодных же редакторов глава управления смещал под простым предлогом — «руководство отказалось возобновлять контракт» — и при этом оставался для уволенных верным другом, чьи начальники «зверствуют и рубят с плеча».

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловские единороссы нашли замену Екатерине Куземке

В свердловском отделении «Единой России» готовится неожиданное кадровое решение. По слухам, на должность первого заместителя руководителя исполкома предложен известный уральский социолог Андрей Мозолин. Ранее этот пост занимала Екатерина Куземка. Ее преемнику предстоит организовывать выборы кандидатов от «ЕР» во все уровни власти, а также повышать рейтинг самой партии.

Свердловские «фронтовики» бегут из ОНФ из-за призыва «копаться в помойках»

Говорят, что очередная акция ОНФ, направленная на выявление и устранение незаконных свалок, разочаровала «фронтовиков». Якобы председатель исполкома регионального ОНФ Жанна Рябцева не может набрать достаточное число активистов, чтобы поехать на очередные места незаконного складирования мусора. Из-за этого у нее могут возникнуть проблемы по составлению отчетности перед Москвой. «Еще недавно мы искали незаконные закупки, вскрывали коррупционные сделки. А теперь шаримся по помойкам. Такая работа нам не нужна», — делятся своим мнением «фронтовики».

Владимир Коньков начал финансировать «СР»

Появились неожиданные слухи, что известный свердловский строитель, создатель корпорации «Маяк» Владимир Коньков поменял партию. Еще недавно, будучи членом КПРФ, он помогал «красным». Но недавно сплетники увидели его в компании политиков, близких к лидеру свердловских «справедливороссов» Александру Буркову. Появились подозрения, что Коньков нашел общий язык с представителями «Справедливой России». Якобы он даже проплатил подготовку и проведение их митинга против новой транспортной схемы в Екатеринбурге.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сергей Тушин мог проплатить Валентине Гофенберг создание телеграм-канала

В политической тусовке поползли слухи, что известная уральская пиарщица Валентина Гофенберг в частных разговорах рассказывает, кто именно стал заказчиком ее телеграм-канала. Якобы речь идет о замглавы администрации Екатеринбурга Сергее Тушине. Не исключено, что он способствовал и финансированию проекта. Среди многочисленных поставщиков информации для проекта якобы были замечены политтехнолог Федор Крашенинников и адвокат Сергей Колосовский. Есть версия, что одной из последних просьб, полученных Гоффенберг от Тушина, стал сбор компромата на бывшего юриста исполкома «Единой России» Ивана Кадочникова. Чем именно Кадочников не угодил Тушину, слухмейкеры не понимают.

Сухоруков возглавит одну из ключевых структур мэрии

Слухмейкеры заверяют, что пресс-секретарь администрации города Денис Сухоруков станет главой информационно-аналитического департамента (ИАД) мэрии. Якобы топ-менеджеры мэрии несколько подустали от вспыльчивой и своенравной Ольги Котляровой, сегодня исполняющей обязанности главы подструктуры. Та действует импульсивно, пропускает задачи и совсем не «живет работой». Денис же Сухоруков старается выслужиться перед руководством, а потому готов работать денно и нощно. Отсутствие же опыта выполнения сложных задач, решаемых начальником ИАД он, как надеются рассматривающие его кандидатуру руководители, компенсирует лояльностью и готовностью слушать куратора в лице замглавы администрации Сергея Тушина.

На обустройстве фан-зоны в Екатеринбурге освоят от 30 до 50 млн рублей

Рассказывают, что кураторы подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 в администрации Екатеринбурга уже придумали, как разделят первый транш в сумме 200 млн рублей, который придет на фан-зону. Слухмейкеры заверяют, что в планах тех, кто будет заниматься освоением этих денег, «правильно освоить» от 30 до 50 млн рублей. Топы администрации уже дали соответствующие поручения своим работникам, имеющим отношение к подготовке фанзоны, и те сейчас ломают голову, каким образом заданная сумма перекочует в правильном направлении.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Подтасовывать места в первых классах может только Сибирцева

Начальник управления образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, комментируя обрушение сайта госуслуг в ночь записи детей в первые классы, рассказала, что она с коллегами работала всю ночь и что инфосистема ее ведомства работала стабильно, принимая заявления родителей с портала gosuslugi исключительно в порядке очередности. Тем самым она заронила подозрения в сердца родителей, чьи дети не попали в заветные гимназии: получается, что ни до, ни после подтасовать результаты записи в первые классы невозможно, единственное, когда это можно сделать — в момент попадания заявлений в систему «АИС-образование». Этот процесс происходит совершенно бесконтрольно со стороны общественников и надзорных органов. Получается, единственный, кто может «командовать очередью» — сама Сибирцева.

Мониторщики Екатеринбурга делят пространство и заказы

В Екатеринбурге разгорается борьба за специфический продукт — мониторинг средств массовой информации. Профессионально и максимально полноценно этим сегодня занимается известная в городе компания «АПИ-мониторинг» — ее услугами пользуются дома власти и немногочисленные ФПГ. Однако на лавры монополистов в последнее время стали претендовать сразу четыре участника медиарынка. Больше всех амбиций в этом направлении питает агентство «UP-монитор» Эдуарда Худякова. Стараниями отдельных представителей администрации губернатора, говорят, что он даже получил крупный контракт с РЖД и намерен лоббировать свои интересы дальше, откусывая кусочки у АПИ. Впрочем, продукт, предлагаемый Худяковым — аналитические прогнозы, как утверждают наблюдатели, пока никого особенно не заинтересовал.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Черкашин вернулся из Москвы весь потерянный, а ему и в Екатеринбурге не рады

Глава уральского Сбербанка Владимир Черкашин, говорят, вернулся из Москвы сам не свой. Утверждается, что в беседах с руководством финансово-кредитной организации банкир получил серьезный «нагоняй» за невозвращенные до сих пор крупные кредиты, выданные отдельным бизнесменам. В Екатеринбурге же Владимира Алексеевича ждало другое разочарование. Совместный проект Сбербанка и области — ТОП-клуб — по какой-то причине лишился информподдержки со стороны департамента информполитики губернатора. Чуть позже до Черкашина донесли, что областные чиновники в кулуарах довольно прямолинейно сказали, что до Сбера им нет никакого дела. Какой будет реакция банка на подобные эквилибры — узнаем в лижайшее время.

Муниципальные транспортные предприятия не платят за электричество все сразу

Странная ситуация с неплатежами екатеринбургских транспортников за электроэнергию заставила слухмейкеров гудеть. По их словам, на самом деле у муниципальных транспортных предприятий согласованная позиция: они хотят показать, что им катастрофически не хватает денег даже на первоочередные нужды. Дело в том, что администрации Екатеринбурга выгодно подвести свои транспортные ситуации под банкротство, ведь для предприятий, которые возникнут на месте нынешних муниципальных, уже 1 июля открывается огромное поле для развития. Но, чтобы банкротство выглядело прилично, необходимо, чтобы иск подал какой-то влиятельный контрагент. На этой неделе об огромных долгах перед энергетиками — почти одновременно — заявили автобусники и трамвайщики. Но слухмейкеры говорят, что в компанию неплательщиков за электроэнергию вошел еще и метрополитен. Он тоже нарастил долг — до нескольких миллионов рублей. И теперь слухмейкеры гадают, что будет дальше — ведь если можно обесточить трамвайные линии и автобусные парки, то с метро такое сделать не получится: объект находится в статусе неотключаемых.

В Екатеринбурге работает группа людей, которые говорят, что сильнее ФСБ и полиции

Предприниматели и юристы рассказывают, что в городе уже довольно давно работает некая группа «решал», которые обещают «все разрулить». Как рассказывают источники агентства, эти люди представляются «контрразведчиками». Они уверяют, что в России существует структура, которая присматривает не только за милицией и прокуратурой, но и ФСБ, и что именно они — ее представители в Екатеринбурге и области. И что только они, «контрразведчики», способны по-настоящему договориться со всеми могущественными силовиками.

Предприниматели верят и охотно расстаются с деньгами в надежде на получение содействия при решении, в первую очередь, корпоративных конфликтов. «Удивительно не то, что находятся персоны, которые хотят заработать деньги от имени несуществующего ведомства. Удивительно то, что находятся предприниматели, которые верят в такой откровенный фейк», — говорят слухмейкеры.

«Даже ладошки вспотели»: ВИЧ-диссидент испугался прихода ВИЧ-зараженных

В кругу людей, связанных с темой ВИЧ и СПИД, активно обсуждается инициатива екатеринбургских активистов, заявившихся недавно в гости к одному из лидеров ВИЧ-диссидентства в России Герману Авдюшину и объявивших ему «войну». Знающие Авдюшина люди рассказывают, что он сильно испугался всего этого: во-первых, увидеть перед собой реальных людей, зараженных ВИЧ, было для него неожиданным — он не был готов к такой встрече. Во-вторых, сама перспектива, что его имя и фамилия будут «трепаться» по случаю каждой смерти, связанной с отказом пациента (или мамы ребенка) от лечения ВИЧ, вовсе его не радует. «Он настолько испугался, что даже ладошки вспотели», — рассказывает его знакомый.

Слухи Челябинской области

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дубровский едет в Карталы…

Одной из главных поездок губернатора Бориса Дубровского на будущей неделе станет визит в Карталинский район, где готовятся к выборам главы. По слухам, именно тогда и будет ясно, кому область окажет поддержку на выборах. Перед властями района в свое время была поставлена задача — подготовить концепцию социально-экономического развития муниципалитета. Вероятно, что в Карталах во время визита затронут и тему взаимоотношений района и города.

…он заглянет к бывшим ракетчикам

Во время поездки в Карталинский район Дубровский заглянет и в бывшее ЗАТО Локомотивный — поселок, где раньше располагалась ракетная дивизия. Руководители Локомотивного пытаются навести порядок. На одном из совещаний Дубровский высказал претензии главе Александру Мордвинову, что в муниципалитете не работает административная комиссия — законный инструмент для наказания нарушителей благоустройства. Сейчас чиновникам Локомотивного надо доказать, что штрафовать им просто было некого, так как в поселке образцовый порядок. По слухам же, Мордвинову, даже если он приведет Локомотивный в надлежащий вид, все равно не избежать нагоняя. Ему припомнят историю с котельной, в которую вложено много денег, но объект так и не начал полноценно функционировать.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

…и отчитает за пассивность

Во время поездок в территории, как уверяют слухмейкеры, ничто так не злит Бориса Дубровского, как пассивность чиновников на местах. Главы не рискуют проявлять инициативу, так как боятся «накосячить». Мол, если не высовываться, то, лишний раз и «по голове не получишь». Губернатора же сердит не только нежелание глав искать новые инвестпроекты, но и элементарная лень. «Вы даже за те мелочи, что вам полномочиями приписаны, не хотите отвечать!» — говорит главам Дубровский. По слухам, губернатора особенно вывела из себя история с поликлиникой в Аше.

Ашой руководит Гартунг?

Между тем по СМИ разбрасываются сообщения, что Дубровский собирался заехать в Аше и в поселок Лесохимиков, где его ждали люди. На самом же деле у губернатора в планах этого не было, а жителей элементарно обманули, заявив, что «будет Дубровский». Народ напрасно ждал руководителя и сейчас клеймит губернатора. Говорят, за этой историей стоит «Справедливая Россия». Письмо на имя губернатора, с просьбой заглянуть в поселок, отправляла почтой депутат-эсер, а потом всем показывала, что уведомление в резиденцию доставлено. В кулуарах уже говорят, что, мол, не стоит верить лидеру челябинских эсеров Валерию Гартунгу, который не устает повторять, как он «помирился с губернатором», а на самом деле «рулит» Ашой, формируя в городе протестные настроения.

В Уфалей войдут якорные инвесторы

Говорят, что к «Уфалейникелю», ставшему проблемным предприятием, присматриваются сразу два возможных якорных инвестора — РМК и УГМК. По слухам, это обсуждалось во время поездки Бориса Дубровского в Верхний Уфалей. Но обе металлургические компании пока осторожны в своих прогнозах. На «Уфалейникеле» сложная структура, связанная с собственниками предприятий.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Цыганаш будет курировать УрФО

Говорят, что назначение Игоря Цыганаша на пост руководителя Россреестра по Свердловской области может обернуться изменениями в структуре ведомства. По слухам, Цыганаша потому и перевели из Челябинска в Екатеринбург, что во время очередного отчета выяснилось, что только управление Росреестра по Челябинской области работает хорошо, а прочие регионы демонстрируют откровенные провалы. Сплетники уверяют, что уже давно ходят ликвидировать управления в субъектах РФ, сделать головные офисы в центрах федеральных округов, оставив в регионах только отделения. Игорь Цыганаш может возглавить управление Росреестра по УрФО.

Южный Урал соединят с Зауральем

Еще в одном ведомстве готовится реформа — в Росимуществе. По слухам, управление по Челябинской области сольют с управлением по Курганской области, с головным офисом в Челябинске. Болтают, такие же изменения будут и в других регионах. К тюменскому управлению присоединят один из северных регионов УрФО, а управление Росимуществом по второму региону севера войдет в состав свердловской структуры.

В Челябинске будет свой МКС…

Говорят, что на Южном Урале изменится количество МКС «Единой России» — межмуниципальных координационных советов. Сейчас их шесть. Но, по слухам, будет создан и седьмой — отдельно для Челябинска. «Это ни в коем случае не должно считаться аналогом городского отделения партии!» — уверяют единороссы. Такое уточнение крайне принципиально. Уже не раз ставился вопрос о том, чтобы создать городское отделение партии, но в политсовете относятся к этой идее не с восторгом.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

…пост достанется спикеру

Болтают, что на пост руководителя челябинского МКС претендовал депутат ЗСО Александр Мотовилов. С этим предложением он обратился к мэру Челябинска Евгению Тефтелеву. Но в ответ услышал, что возглавит городской МКС спикер гордумы Станислав Мошаров. Это, говорят в кулуарах, вполне логично. Мошаров руководит органом местного самоуправления, в который входят представители семи городских районов. Мотовилов предложил себя в качестве заместителя Мошарова в МКС, но ему вежливо отказали.

Гордуму хотят ротировать

Между тем в самой гордуме Челябинска сейчас обсуждается идея ввести ротацию. Мол, надо время от времени менять состав органа местного самоуправления. Одни депутаты поработали в гордуме, пусть теперь уступят место другим представителям райсобраний, откуда были делегированы «наверх». Так можно будет отправить «вниз» тех, кто пропускает заседания и вообще работает «с прохладцей». К этой идее большинство народных избранников отнеслось неодобрительно, так не хотят терять полномочия. Впрочем, и законом это не предусмотрено.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Все ради Ильи Мительмана

Говорят, что продвигает идею ротации гордумы один из депутатов, очень уважаемый. Но его главная цель — лишить мандата городской думы Илью Мительмана. По слухам, речь идет о личном конфликте. Но Илья Мительман, так говорят его коллеги, и в самом деле «забил» на думу. У него копится куча всяких бумаг, что злит всех, так как процесс тормозится.

Элита зажгла в «Изюме»

Очередное вручение премии «Признание» в Челябинске прошло, как всегда, торжественно. Во время банкета все вели себя сдержанно, понимая, что находятся под прицелами фото- и телекамер. Да и потом, когда пресса удалилась, чиновники, политики и бизнесмены старались быть в форме. По слухам, один из лауреатов премии предложил «проставиться». Половина зала это с удовольствием приняли, переместились в караоке-бар «Изюм» и там, наконец, все от души расслабились.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автобусы довезут до уголовки

Говорят, что грядут уголовные дела по разборкам в МУП «Челябавтотранс». Проблемы во всех транспортных МУПах, но с автобусами, шепчутся в кабинетах, совсем все плохо. И дело не только в убытках, но и в большом количестве водителей-нелегалов. В самом МУП готовят очередную ревизию, которая и может стать основой для уголовного дела.

Миасские депутаты достучались до главка

Говорят, что после встречи начальника областного ГИБДД Андрея Мурыгина с перевозчиками Миасса четыре депутата попросили полицейского полковника, чтобы тот поговорил с ними отдельно. «Мы хотим, чтобы в полицейском главке знали, что происходит в Миассе, и чтобы вы донесли эту информацию до генерала Андрея Сергеева!» — заявили депутаты. Мурыгин согласился, и народные избранники щедро снабдили его всей информацией о представителе «турбазовских» Владимире Мурашкине и роли Мурашкина в управлении городом. По слухам, Мурыгин очень удивился, он и в самом деле не подозревал, насколько плохи дела, и пообещал рассказать обо всем руководству полицейского главка.

Пока Аминов борется с общественниками…

Глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов, похоже, намерен ликвидировать не подконтрольную ему муниципальную Общественную палату. Эта структура была создана незадолго до выборов главы. Поэтому Аминов не участвовал в формировании палаты. Сейчас районные власти начали воевать с членами ОП, которые вместо ежемесячных мирных посиделок направляют обращения в прокуратуру и запросы чиновникам.

…главой стал бывший зэк

Спикер Кунашакского райсобрания Алексей Платонов, как говорят в муниципалитете, пролоббировал назначение бывшего чиновника местного управления сельского хозяйства Хамиля Башарова на должность главы Урукульского сельского поселения. Прежнего главу этой территории месяц назад осудили. Поэтому понадобилась смена власти. И тут выяснилось, что у Башарова тоже есть судимость. Она уже погашена, но тем не менее в поселении недоумевают, какой смысл увольнять осужденного главу, если вместо него назначают отбывшего наказание — шило на мыло получается.

Слухи Тюменской области

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмень едет работать главный челябинский следователь

По Тюмени ползут слухи о предстоящих перестановках в региональном Следственном управлении СК РФ. Слухачи уверяют — грядет крупная ротация руководителей следственных управлений в УрФО. Начальнику тюменского СУ СК Михаилу Богинскому прочат переход на такую же должность в Свердловскую область. Слухмейкеры говорят, что тюменское Следственное управление после ухода Михаила Богинского возглавит действующий начальник СУ СК РФ по Челябинской области Денис Чернятьев.

Преподаватели ТИУ пишут анонимки на противников ректора

Говорят, работа тюменского индустриального университета в ближайшее время может быть парализована. «Начитавшись материалов об уже возбужденных уголовных делах против сотрудников ректората Тюменского индустриального университета, преподаватели завалили компетентные органы жалобами на злоупотребления проректора ТИУ, бывшего ректора ТюмГАСУ Александра Набокова и бывшего директора Международного учебно-тренажерного центра Владимира Долгушина. Анонимок столько, что, если по каждой начнется проверка, у сотрудников ТИУ не останется времени на образовательный процесс», — шепчутся в вузе. Сплетники припоминают, что именно Набокова и Долгушина связывали с атакой правоохранительных органов на команду действующего ректора ТИУ Олега Новоселова, находящегося сейчас под домашним арестом в связи с делом о злоупотреблении полномочиями.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Лидер эсеров готовит большую стройку в Тюмени

В Тюмени судачат о больших строительных планах главного областного эсера Владимира Пискайкина. Якобы после визита в Азербайджан, где Пискайкин был в составе делегации Тюменской области во главе с губернатором Владимиром Якушевым, появился проект строительства совместного с азербайджанскими бизнесменами рынка в Тюмени. «Азербайджанские бизнесмены готовы возить туда фрукты и овощи, это будет такой же рынок, как известное „Кольцо“», — шепчутся сплетники. Кроме того, слухачи судачат о планах Пискайкина построить в Тюмени «навороченный» банно-прачечный комбинат и выстроить на месте бывшей гостиницы «Заря» элитный жилой комплекс.

Тюменские депутаты засветятся на «Первом канале»

Ходят слухи, что депутаты тюменской Облдумы готовятся к съемкам фильма «Тобол». Декорации к нему строятся в Тобольске. Площадка воссоздаёт город начала 18 века. В фильме предполагаются массовые сцены. Сниматься в них приглашают жителей, а не так давно пригласили и депутатов. После чего поползли слухи, что избранники народа тоже собираются мелькнуть в кадре.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменские чиновники избегают «молодых» депутатов

Ходят слухи, что члены Тюменского правительства не любят ходить на заседания комитета Облдумы по соцполитике. Чиновники жалуются, что в новом составе Думы слишком много «горячих голов», которые рвутся себя показать. «„Молодые“ депутаты много говорят, но очень невнимательно читают документы и поэтому многие вопросы недопонимают», — говорят слухачи.

Ректор ТИУ «прикрыл» своих покровителей

Говорят, что ректор ТИУ Олег Новоселов на самом деле был арестован на сутки раньше, чем об этом стало известно. Злопыхатели уверяют, что ночь ректор провел в СИЗО и на допросах, после чего подписал показания, в которых не фигурируют его покровители. «У них рыльце в пушку, — уверяют сплетники. — Но Новоселов их прикрыл. Таким образом он оказался не под стражей, а под домашним арестом, а все грехи, скорее всего, придется взять на себя проректору ТИУ Александру Ошибкову».

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тезка прокурора Ямала оказался крупным землевладельцем

В Тюмени шепчутся, что полный тезка и однофамилец прокурора Ямала Александра Герасименко, кроме участка земли в лесу около поселка Черная речка, имеет еще четыре земельных участка в Тюменском районе. Якобы у Герасименко есть земля в деревнях Ушакова, Каменка и Кулакова. Слухачи недоумевают, имеет ли отношение вся эта земля к прокурору ЯНАО, но с уверенностью рассказывают, что участки были получены с целью последующей перепродажи.

Тюменские чиновники повторяют ошибку Линника

Ходят слухи, что в Тюменском районе чиновники при разработке генпланов муниципальных образований опять, как во времена Алексея Линника, «залезли» на земли лесного фонда, включив их в территории сельских поселений. «Эти генпланы будут причиной больших скандалов, — говорят слухачи. — Не исключено, что из-за нестыковок карт многим арендаторам впоследствии придется судиться за свои участки».

Известным тюменским строителем заинтересовалась генпрокуратура

Говорят, что делом тюменского предприятия «Сибкомплектмонтаж» и его директора, известного в регионе строителя Василия Келя заинтересовались в Генеральной прокуратуре. «Сейчас по фактам возможного мошенничества возбуждаются новые уголовные дела, — говорят слухачи. — Прокуратуру заинтересовали схемы преднамеренного банкротства предприятия, которые, возможно, использовал знаменитый строитель».

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Заместитель Моора сгинула в салоне красоты

Рассказывают, что чиновники администрации Тюмени забыли, когда последний раз видели на рабочем месте заместителя главы Ирину Богинскую. «Ирину Александровну в последнее время чаще можно встретить в салонах красоты и фитнес-клубах, чем в мэрии», — удрученно говорят чиновники мэрии, соскучившиеся по своей начальнице.

Областной депутат увлекся похоронным бизнесом

Ходят слухи, что правоохранительные органы Тюменской области заинтересовало необычное хобби регионального депутата Сергея Медведева. Якобы в последнее время бывший глава городской думы Тюмени, областной депутат Медведев слишком близко принимает интересы одного из похоронных агентств города. «Слишком многим непонятно, что за интерес у уважаемого депутата может быть в похоронном бизнесе и как это сочетается с его депутатской деятельностью», — говорят слухачи.

Директора тюменских школ массово получили выговоры

В Тюмени ходят разговоры, что директора школ города крайне возмущены выговорами, которые они получили в массовом порядке за действовавшую в образовательных учреждениях систему сборов денег с родителей, действовавшую до недавнего времени. Якобы руководители школ чуть ли не поголовно после проведенных проверок получили строгие взыскания, хотя система «поборов» была введена не по их инициативе, а по указанию городского департамента образования.

Издатель тюменского «глянца» ищет покровителей, чтобы не попасть в СИЗО

В криминальной истории с экс-руководителем отдела маркетинга Валерием Гутом, по словам слухачей, наметился новый поворот. Сплетники уверяют, что издатель журнала TMN сейчас изо всех сил старается подключить свои связи в следственных органах для того, чтобы оказаться в материалах дела не обвиняемым, а свидетелем. «Именно для того, чтобы не „выпасть из обоймы“, Гут явился на встречу главредов у Павла Белявского, — уверяют злопыхатели. — Однако его TMN многие уже считают изданием с сомнительной репутацией».

«Музейный комплекс» ждут массовые увольнения

Говорят, что в тюменский «Музейный комплекс» лихорадит после назначения нового директора Светланы Сидоровой. «Свою работу в Тобольском музее-заповеднике» она начала с увольнения почти 40 сотрудников и судебных дел — иски подавали работники за несправедливые выговоры, — шепчутся злопыхатели. — Вместо уволенных Сидорова приняла на работу своих родственников из Нижней Тавды». Если новый директор не изменила своим принципам отбора сотрудников, то тюменских музейщиков ждут серьезные кадровые изменения, говорят слухачи. «Видимо, областному департаменту культуры и вправду пришлось искать нового руководителя в экстренном порядке, — полагают злопыхатели. — Иначе не взяли бы на работу человека, устроившего смертельное ДТП, но сумевшего получить за это всего пару лет условно».

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Сопредседатель ОНФ променял работу на гитару

Говорят, что в тюменском ОНФ очень недовольны своим сопредседателем Александром Пересторониным, пришедшим на должность прошлой осенью. Якобы Пересторонин, ничем не проявив себя за прошедшее время, «отличился» всего лишь раз, когда привел на заседание штаба «фронтовиков» группу своих журналистов и блогеров, которые впоследствии распространяли по Сети конфиденциальную информацию, услышанную урывками в штабе. «Пересторонин совсем самоустранился от работы, периодически лишь светясь на светских тусовках, — говорят сплетники. — Его друзья из ближнего круга утверждают, что сопредседатель ОНФ все свое свободное время тратит на подготовку творческого вечера, посвященному своему сорокалетию. Видимо, Саша считает, что настало время подводить итоги».

Общественная палата Тюмени начала работу с «подпольной» встречи

Тюменские активисты, не попавшие в городскую Общественную палату, изумлены. Говорят, что объявление о первом заседании появилось на сайте городской администрации лишь за сутки до встречи. «Самый открытый общественный орган начинает работу с чуть ли не подпольных встреч, — возмущаются злопыхатели. — К тому же обсуждать проблемы общественного транспорта пришли люди, которые на автобусах уже лет 10 как не ездят».

В Тобольске закрыли «рупор» местной власти

Тобольские слухачи говорят, что местные оппозиционеры потирают руки. «В городе закрылся пресс-центр агентства „Тюменская линия“, который уже много лет местная власть использовала исключительно как собственный рупор, — уверяют они. — Сейчас чиновники городской и районной администраций в недоумении: каким образом с минимальными трудозатратами рассказать широкой общественности о своей прекрасной работе?». Злопыхатели поговаривают, что некоторые власть имущие в Тобольске уже впали в прострацию: на предстоящей избирательной кампании без такого серьезного инструмента им придется работать по-настоящему.

Слухи ХМАО

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Комарова решилась на открытую пресс-конференцию…

Если верить слухам, губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова, ранее избегавшая публичных дуэлей с журналистами, все-таки решилась дать открытую пресс-конференцию. Слухачи рассказывают, что встреча, которую готовят правительственные пиарщики, состоится в феврале, и на нее будут допущены представители всех заинтересованных средств массовой информации. При этом, считается, что Комарова готова отвечать на любые заданные вопросы, даже на те, которые не будут согласованы заранее.

…и обиделась на Хохрякова

Сплетники в Думе Югры рассказывают, что первая леди Югры оказалась весьма недовольна действиями председателя регионального парламента Бориса Хохрякова. Якобы глава парламента отказался выполнять пожелание губернатора и допустил в зал заседания во время отчета Комаровой, съемочную группу скандальных интернет-сайтов «Чиновник.ру» и «ОТВ-Югра». «Авторы этих порталов, как-то выдумав очередную небылицу, перешли все границы и оскорбили само понятие женственности. По всем подразделениям прошла команда закрыть двери перед этими людьми. Очень жаль, что Борис Сергеевич мыслит иначе и беспокоится лишь о своих личных интересах», — рассказывают слухмейкеры.

Завальный не хочет становиться губернатором

В кулуарах говорят, что депутат Госдумы Павел Завальный, который считается одним из наиболее вероятных кандидатов на пост главы Югры, не хочет возглавлять правительство ХМАО. По слухам, бывший газпромовский «генерал» доволен работой в Федеральном Собрании, а вот возможное губернаторство Завального якобы не прельщает. «У него в Госдуме никакой ответственности, хорошая зарплата, престижный статус. А что у губернатора — садики, коммунальные аварии, экология, всевозможные ЧП. Никаких плюсов, одни минусы», — судачат сплетники.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

К депутату Госдумы не пустили оппозицию

Рассказывают, якобы Павел Завальный во время посещения Югорска потребовал, чтобы на встрече с ним не было представителей оппозиционных партий. По слухам, парламентарий пообщался только с чиновниками и лояльными городской власти местными депутатами. А вот народных избранников, у которых не оказалось в кармане партбилета «Единой России», даже якобы не предупредили о встрече с госдумовцем, а большинство оппозиционеров узнали о визите Завального уже после его отъезда.

Из «Новостей Югры» под прикрытием реформы пытаются похитить оборудование

Странные слухи гуляют в медийном сообществе автономного округа. Якобы сразу после увольнения Анатолия Феденева из правительственного холдинга «Новости Югры» стали выводить полиграфическое оборудование в пользу ООО «Печатный мир». Фирма в свою очередь только на 20% связана с издательским домом и на 80% контролируется предпринимателем Лилией Темниковой. Если верить в эти сплетни, выходит, что кто-то, пользуясь неразберихой, вызванной реформами на предприятии, решил похитить государственное имущество. Впрочем, есть и альтернативная точка зрения, согласно которой дела обстоят в точности да наоборот — манипуляции с оборудованием происходили как раз в бытность Феденева, и с его увольнением начался процесс наведения порядка. «Складывается ощущение, что сумятица и непонятки — следствие большой игры на самом верху. То ли заметают следы, то ли пытаются кого-то подставить», — рассуждают журналисты.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Подследственный экс-глава Сургута начал выходить в люди…

Рассказывают, что бывший мэр города Дмитрий Попов стал появляться на публичных массовых мероприятиях. Говорят, что экс-глава Сургута держится значительно бодрее, нежели после своей отставки. В кулуарах выдвигают версии, что Попову сообщили, что «песочное» уголовное дело, по которому он проходит обвиняемым, скоро могут закрыть. Именно поэтому бывший градоначальник перестал стесняться публичных мероприятий.

… и может вернуться в политику

По слухам, Дмитрий Попов после закрытия уголовного дела о продаже песка может войти в правительство ХМАО. Рассказывают, якобы губернатор Наталья Комарова уже подыскивает подходящую должность для экс-мэра Сургута и бывшего главного кадровика «Сургутнефтегаза». Слухмейкеры сплетничают, что гендиректор нефтяной компании Владимир Богданов не захотел поддержать Попова во время отставки и расследования уголовного дела, поэтому бывший мэр предпочел вернуться в политику, а не в «СНГ».

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Сургутнефтегаз» выкинул белый флаг в войне с югорским шаманом

В кулуарах обсуждают приговор хранителю священного озера Имлор Сергею Кечимову. Шаман народа ханты был признан виновным в угрозах убийством сотрудникам «Сургутнефтегаза», но амнистирован в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Рассказывают, якобы в нефтяной компании решили отказаться от попыток добиться реального наказания для аборигена из-за поднявшейся в обществе шумихи и вмешательства в эту ситуацию российского «Гринписа». По слухам, изначально юристы «Сургутнефтегаза» даже могли попытаться добиться более серьезной статьи и, как следствие, реального срока для Кечимова, но якобы получили запрет от руководства компании.

Сургутских специалистов по SMM хотят наказать

Необычное уголовное дело могут возбудить в отношении SMM-агентства «Большая Медведица» в Сургуте. Клиенты компании жалуются на раскрутку групп «ВКонтакте» с помощью «ботов», вместо обещанного SMM-щиками прироста реальных пользователей. Один из заказчиков услуг «Большой Медведицы» готов обратиться в полицию, так как, по его мнению, действия агентства — настоящее мошенничество. Если действия сургутского бизнес-сообщества действительно выльются в разбирательство с полицией, это будет первый в России подобный прецедент.

Стадлер отомстили оппоненты

По слухам, уголовное дело в отношении экс-сити-менеджера Пыть-Яха Родики Стадлер — не что иное, как прощальный привет от прежних политических оппонентов. Якобы конфликт с местными группами влияния, в который в свое время втянулась бывшая глава администрации, оказался ей не по зубам — сначала Стадлер лишилась должности, а теперь может потерять и свободу. Напомним, экс-чиновница подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

Чиновники не знают, как спасти коллегу, назвавшую югорчан свиньями

По слухам, глава Югорска Раис Салахов может отказаться прикрывать начальника городского управления информполитики Гузэль Аристову, которая стала фигурантом громкого скандала, сравнив горожан со свиньями после мусорного коллапса. Сейчас в отношении Аристовой проводится служебная проверка на предмет нарушения правил этики муниципального служащего. Говорят, Салахов мог наказать Аристову минимально возможной санкцией, однако после того, как первый вице-губернатор Алексей Шипилов резко прокомментировали выходку чиновницы, глава города попал в непростое положение. По слухам, мэр Югорска сейчас решает, готов ли он пойти против региональных властей.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

РПЦ призывают на борьбу с югорскими саентологами

Конфликт религии и образования зреет в столице Самотлора. По словам слухмейкеров, камнем преткновения могут стать саентологические тренинги, которые якобы организовываются в гимназии №1 и на которые могут активно завлекать детей. Рассказывают, что родители учащихся неоднократно требовали от директора Эдмонда Игошина прекратить проводить сомнительные духовные практики, однако их просьбы результата не возымели. Говорят, что родительский комитет уже обратился в епархию и ждет поддержки РПЦ в решении их вопроса.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Машину Шмонина угнали ради получения страховки

В кругу правоохранителей Югры шепчутся, что история с угнанным внедорожником Toyota Sequoia, за рулем которого был задержан создатель портала «Чиновник.ру» Эдуард Шмонин, может оказаться банальной аферой с целью нажиться на страховых выплатах. Якобы один из прежних владельцев машины мог сознательно передать транспортное средство новому хозяину, а после заявить в полицию об угоне и требовать выплаты страховой премии. Был ли Шмонин заранее посвящен в мошенническую схему или оказался невольной жертвой — доподлинно неизвестно.

«Это очень распространенный прием. Якобы происходит угон, владелец ждет выплаты страховки, а машину тем временем где-нибудь ставят на учет по „левым“ документам. Потом деньги делят или их забирает кто-то один. Зависит от того, у кого останется транспортное средство в итоге», — рассказывает один из сотрудников дорожной полиции.

Слухи ЯНАО

Главный ветеринар Ямала приготовил себе пути отхода

В кулуарах ямальской власти снова начали обсуждать возможную отставку главного ветеринара округа Андрея Листишенко. По словам слухмейкеров, весть об этом дошла и до чиновника тоже. За последнее время в ямальской ветеринарии произошли некоторые кадровые перестановки. Случились они, как утверждают источники, именно с подачи Листишенко. Он устранял возможных претендентов на свое место и на всякий случай подготовил себе кресло в одном из подведомственных госучреждений.

На Ямале обсуждают визит генерала МЧС

На Ямале одним из важных событий недели стал визит главы Сибирского центра МЧС Сергея Диденко. Реформу ведомства — переподчинение регионального Главка сибирскому центру — ямальским спасателям презентуют как улучшение возможностей. «У сибиряков больше техники, чем у Уральского центра. Если у последних были только вертолеты, то в Сибирском центре есть и самолеты — Ил-200 и Бе-200. Последний использовался при тушении пожаров», — говорят в ведомстве. Между тем в рядах МЧС все равно царит неопределенность — слухи об оптимизации не перестают курсировать среди рядовых сотрудников. На Ямале ждут от него, прежде всего, корректировки работы программы «Безопасный город» — генерала называют фактически автором этого проекта.

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

У ямальского лидера КМНС будут соперники

Ходят слухи, что у ямальского депутата Госдумы, главы ассоциации КМНС РФ Григория Ледкова будут соперники из Якутии. Как говорят слухмейкеры, именно у этого региона есть недовольство по поводу того, что Ямал получил лидерство в повестке защиты прав аборигенов и представители субъекта попытаются это исправить. Напомним, съезд коренных народов, на котором будет избран новый лидер КМНС, состоится весной 2017 года в Салехарде.

Главу ямальского района обошел предприниматель из числа коренных

В соцсетях начали прощупывать тему грядущей выборной компании. В известном сообществе оленеводов «Голос тундры» уже даже провели собственный опрос пользователей о том, кто бы мог стать новым главой Ямальского района, выборы которого должны пройти в сентябре. Среди претендентов даже предложили кандидатуру уже прославившегося в кругах оленеводов Ейко Сэротэтто. Там же действующий глава района Андрей Кугаевский. Но властей должен обеспокоить тот факт, что пока в народном опросе их обоих обошел предприниматель Альберт Сэротэтто, который в 2105 году баллотировался в районную думу, но не набрал достаточного количества голосов. Выдвигался он от партии «Справедливая Россия».

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Ямальские ГАИшники, как выяснилось, тоже берут взятки…

Новость о раскрытой коррупционной схеме в Госавтоинспекции шокировала многих. Принято считать, что на Ямале взятки не берут, ну как минимум представители ГИБДД. Однако слухмейкеры уверены, что это еще не конец истории. Расследование только началось. А в схеме замешано гораздо больше людей, чем было задержано. Стоит ожидать новых разоблачений и отставок, в том числе и в руководящем составе ГАИ.

…и сдают номера телефонов очевидцев аварий

Слухмейкеры полагают, что именно представители ГАИ сдали номер добросовестного водителя, который сообщил об аварии и предоставил СМИ видео с регистратора. Напомним, сознательный водитель стал очевидцем происшествия. Он заметил на дороге виляющую машину и позвонил в ЕДДС. Как раз во время разговора подозрительное авто вылетело на встречную полосу и столкнулось с другим авто. После этого водителю поступил звонок с угрозами. Теперь звонившего и источник, разгласивший сотовый номер очевидца, ищет полиция.

В науке назревает новый скандал

Ямальские ученые переполошились после новости о том, что ими заинтересовали правоохранительные органы. Близкие к этой сфере люди говорят, что внутри уже начались разборки из-за подозрительных аукционов и контрактов. В частности, из отпуска вернулся глава одного из учреждений Антон Синицкий. Глава департамента науки Алексей Титовский тотчас же вызвал его «на ковер» для разбирательства. И слухмейкеры говорят, что разговор был жесткий.

Слухи Пермского края

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Басаргину подобрали рабочее место

Ходят слухи, что губернатор Пермского края Виктор Басаргин в ближайшее время оставит занимаемую должность. Однако, поскольку глава региона считается выходцем из команды Владимира Путина, уволят его по «мягкому» сценарию. Поговаривают, что в госкорпорации принимать Басаргина не хотят, подходящего чиновничьего поста для него тоже не нашлось.

Слухачи предполагают, что Виктору Басаргину предложено стать представителем исполнительной власти Прикамья в Совете Федерации. Якобы губернатор дал Кремлю согласие на такой вариант и обещал не мешать работе нового главы региона.

Чиркунов потирает руки…

Слухмейкеры доносят, что последние пару дней представители пермской политической элиты, которых принято считать сторонниками бывшего губернатора Олега Чиркунова, пребывают в прекрасном настроении. Якобы в кулуарах уже шепчут: «„варяг“ уходит — теперь мы всем покажем».

Поговаривают, что команда Чиркунова в случае отставки Виктора Басаргина предпримет попытку вернуться во власть и войти в ближний круг нового главы региона.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

… доволен и Окунев

По слухам, после известий о вероятной скорой отставке Виктора Басаргина его оппонент — лидер общественного движения «Выбор» Константин Окунев — в кулуарах выразил полное удовлетворение сложившейся ситуацией. Якобы политик даже заявил, что теперь растут шансы разыграть на выборах «иркутский» сценарий.

Наблюдатели не знают доподлинно, с чем связана радость оппозиционера — возможно, он считает, что его шансы на выборах при новом губернаторе возрастают.

Юсупов узурпирует власть…

Поговаривают, что новый руководитель администрации губернатора Рустем Юсупов последовательно наращивает свое влияние. Якобы он уже обозначил своим заместителям, что будет самостоятельно решать все значимые вопросы, независимо от того, кто какими полномочиями обладает формально.

В коридорах шепчутся, что чиновник уже создал себе ближний круг и трудоустроил в администрацию своих товарищей с прежнего места работы — регионального управления минюста.

… и обижает своего заместителя

По слухам, активность Юсупова серьезно ударила по его заместителю, курирующему политические вопросы — политтехнологу из Екатеринбурга Алексею Чусовитину. Якобы глава администрации полностью замкнул на себе взаимоотношения с лидерами региональных отделений партий и руководителями фракций в Заксобрании. Говорят, Юсупов готовится «переманить» и главных редакторов СМИ.

Судачат, Алексей Чусовитин так быстро теряет реальные полномочия, что ситуация уже беспокоит ближайшее окружение губернатора, у которого, похоже, совсем не получается контролировать Юсупова.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Чусовитин разослал в СМИ «стоп-лист»…

Как сообщают слухачи, замглавы администрации губернатора Алексей Чусовитин лично «спустил» во все средства массовой информации, получающие хоть какие-то деньги из краевого бюджета, «стоп-лист» персон, у которых запрещено брать любые комментарии, и чья деятельность должна освещаться только в негативном контексте.

Возглавляют список персон нон-грата оппоненты губернатора — депутат Госдумы Дмитрий Скриванов и лидер движения «Выбор» Константин Окунев. По словам шептунов, в «черном списке» упомянуты политтехнологи Александр Пахолков и Олег Подвинцев, депутаты Заксобрания от «Справедливой России» и ЛДПР Илья Шулькин, Дарья Эйсфельд, Андрей Колесников, Олег Постников, Александр Григоренко, Игорь Орлов. Здесь же депутат от «Единой России» Татьяна Шестакова, которую считают сторонницей Скриванова, а также экс-глава администрации губернатора Анатолий Маховиков, его бывший заместитель Александр Козенков, экс-министры Леонид Морозов и Игорь Гладнев и сам бывший председатель правительства Геннадий Тушнолобов, возглавляющий ныне совет директоров «Корпорации развития Пермского края».

Если же СМИ без разрешения чиновников будут брать у упомянутых лиц комментарии или писать про них в позитивном ключе, то Чусовитин якобы пригрозил тут же лишать их бюджетного финансирования в полном объеме.

… и обозначил своих фаворитов

Слухачи судачат, что СМИ получили и «белые списки» с именами экспертом, к которым следует обращаться за комментариями. Якобы в перечень вошли партнер Алексея Чусовитина по компании «Департамент политики», политтехнолог из Екатеринбурга Александр Белоусов, политтехнолог из Челябинска Алексей Князев, помогавший Чусовитину в избирательном штабе «Единой России» на минувших выборах, и два пермских политтехнолога — Виктор Соколов и Дмитрий Логинов.

Говорят, замглавы администрации настоятельно советует брать комментарии по тем или иным политическим событиям только у данных экспертов, поставив это еще одним условием получения краевых денег. Руководители СМИ вынуждены согласиться и теперь активно взаимодействуют с двумя иногородними технологами и двумя пермскими.

Причем относительно экспертов-пермяков ходят разговоры, что Виктор Соколов уже давненько выборами не занимается, а Дмитрий Логинов совсем недавно окончил университет.

Цвет меняет схему распределения денег…

По слухам, в администрации губернатора созрел план пересмотра схемы выделения бюджетных средств на освещение деятельности органов власти. Принципы заключения госконтрактов со СМИ собираются менять. Тема касается публикаций не только о правительстве, но и о Заксобрании, мэрии Перми и городской Думе.

Говорят, и. о. директора департамента пресс-службы администрации губернатора Галина Цвет предложила взять за основу критерий количественных показателей. Для телеканалов это доля просмотров, для газет — тиражи и индекс цитируемости, а для интернет-ресурсов — ежедневная посещаемость. Впрочем, лояльность действующей власти остается на первом месте.

…и рискует лишиться работы

Поговаривают, руководитель краевой администрации Рустем Юсупов намерен заменить пресс-секретаря губернатора Галину Цвет. Якобы Юсупов ищет на должность директора департамента пресс-службы подконтрольного человека.

По слухам, очередное увольнение в администрации может произойти в течение месяца, а должность получит сотрудница регионального управления Минюста.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Закиев снова попался

Рассказывают, что силовики получили расшифровку телефонных разговоров экс-министра транспорта Алмаза Закиева, отстраненного от должности после обвинения в лоббировании интересов бизнес-структуры из другого региона при аукционе на строительство обхода города Чусовой. Якобы вскрылись факты помощи еще одной фирме-«варягу».

По слухам, состоялся некий конкурс на строительство дорог, а в результате действий чиновников бюджет потерял 250 млн рублей. Насколько правдива история — предстоит выяснить правоохранителям.

Силовики идут на выборы губернатора

Поговаривают, правоохранительные органы фактически стали оппонентами действующих властей региона и нацелились на выборы губернатора. Интерес слухачей вызывает тот факт, что потенциальным кандидатом на пост главы региона называют депутата Заксобрания от ЛДПР Игоря Орлова, который ранее был министром общественной безопасности, затем курировал те же вопросы в администрации губернатора. А вообще Орлов является выходцем из МВД.

Примечательно, что в отличие от других оппозиционных депутатов Заксобрания именно Орлову дан «зеленый свет» в части реализации любых его парламентских инициатив. И заседание постоянно действующей рабочей группы по вопросам общественной безопасности, которое прошло под его председательством в краевом парламенте, стало этому лишним подтверждением — мероприятие собрало представителей всех силовых ведомств Пермского края. Известно также, что Орлов лично знаком с нынешним министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым. Не исключено, что парламентарий в ближайшее время намерен использовать свои контакты на федеральном уровне.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Скриванов готовит новый удар

Слухмейкеры доносят, что оппонент властей региона, депутат Госдумы Дмитрий Скриванов уже готовился распустить свой холдинг «Актив-Медиа» и за бесценок продать телеканал и газеты. Однако парламентарий якобы оживился от разговоров о скорой отставке губернатора.

Говорят, Скриванов намерен вступить в торг с будущим новым главой региона — продать ему СМИ оптом за кругленькую сумму либо получить значительное влияние на политические процессы в Прикамье. В случае отказа от предложения газеты и интернет-ресурсы могут с удвоенной силой ударить уже по новому губернатору и его команде.

Григоренко пригрозили полицией

Слухачи доносят, что депутат от ЛДПР Александр Григоренко уже пожалел о своей скандальной инициативе — законопроекте об отмене выборов губернатора. Якобы неоднозначная идея парламентария сильно напрягла Приволжское полномочное представительство президента, которое не стало разбираться, в чьих интересах действует Григоренко (властей региона или же их оппонентов).

Поговаривают, народному избраннику сообщили, что все разговоры об отмене выборов следует прекратить. А то ведь в полиции лежит «липовое» заявление одного пермского журналиста, который в прошлом году пожаловался правоохранителям на угрозы расправы со стороны еще не депутата Григоренко — эту историю тоже можно вспомнить и обсудить в СМИ и соцсетях.

Фото: Василий Заболотных © URA.RU

Гаджиевой нашли замену

Рассказывают, что пермским общественникам следует быть начеку: заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева, которая на этой неделе оставила пост руководителя департамента образования, якобы нашла себе замену.

Ходят слухи, что в течение пары недель департамент возглавит директор пермской гимназии №31 Людмила Серикова. Впрочем, мало кто сомневается, что школы и детские сады останутся под контролем Гаджиевой, влияние которой, по непонятным причинам, с течением времени только растет.

Пермский УФАС заинтересовался закупками пресс-службы Заксобрания края

Пермский УФАС готовится рассматривать несколько жалоб на закупки, проводимые для нужд краевого Законодательного собрания, в том числе и для пресс-службы. В прошлом неоднократно возникали сомнения в прозрачности закупочных процедур. Да и сейчас закупочная политика этого органа выделяется на фоне прочих государственных и муниципальных структур. В Заксобрании, объясняют слухмейкеры, до сих пор не внедрили полностью прозрачные электронные формы и по-прежнему предпочитают получать закупочную документацию в бумажных почтовых конвертах. Первое дело по этой тематике, говорят, ФАС рассмотрит уже 8 февраля, но интриганы уверены, что оно не станет последним.

Слухи Курганской области

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Олега Богомолова наградят

На церемонии празднования дня рождения Курганской области, как ожидается, будет присутствовать экс-губернатор Курганской области Олег Богомолов. Более того, сплетники утверждают, что ему будет вручена награда — бывшего главу региона сделают почетным жителем Зауралья.

На праздновании решили сэкономить

Празднование дня рождения области в этот раз, как рассказывают сплетники, будет очень скромным. Правительство даже решило сэкономить на аренде филармонии. Вопреки обыкновению церемония пройдет в небольшом по размеру большом зале областного правительства. Не ожидают также особо ярких выступлений и большого банкета. Впрочем, дата в этом году вполне рядовая — 66 лет.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В ЕР подбирается молодая команда

Слухачи обсуждают, что с приходом на должность секретаря регионального политсовета «Единой России» Евгений Кафеев постепенно начал формировать вокруг себя новый круг приближенных, который не совсем соответствует тем должностям, которые распределили на съезде. К работе над партийными проектами, например, он привлек городского депутата Игоря Прозорова. «Сам он молодой, демократичный, с хорошей деловой хваткой, поэтому предпочитает общаться с такими же, а не со старыми функционерами», — судачат в регионе. В связи с этим ожидают, что эпоха партийных мастодонтов может вскоре отойти в прошлое.

В Курган приедут высокопоставленные выпускники

Со всех концов страны в Курган на празднование юбилея бывшего КВАПАУ (сейчас — Погранинститут ФСБ), как рассказывают слухачи, ждут бывших выпускников. Среди них весьма высокопоставленные чиновники, силовики и политики. Празднование, как ожидается, развернется сразу на нескольких площадках в различных ресторанах города.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Приезд Юсупова дал повод для сплетен

В правительстве Зауралья на минувшей неделе был замечен экс-руководитель бизнес-инкубатора Артур Юсупов, который в прошлом году перебрался в соседнюю Челябинскую область, где занимается схожим направлением. Появление молодого чиновника вызвало волну сплетен. В кулуарах гадают, заходил он просто повидать старых знакомых или в этом визите есть тайный знак. Ранее сплетники говорили об амбициях близкого его родственника Нияза Юсупова (бывший вице-губернатор по строительству и ЖКХ) занять высокое кресло в регионе.

Казаки готовятся к юбилею

Курганское казачество тоже хочет отпраздновать юбилей своей деятельности, вот столько сплетники рассказывают, что нынешнее руководство столкнулось с дилеммой — приглашать ли на праздник человека, который стоял у истоков движения. Дело в том, что атаман Валерий Попов — личность довольно одиозная, на официальные мероприятия его стараются не приглашать. Но все же в этом случае будет странно, если его обойдут стороной.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Нелюбина считают хорошим приобретением

Недавно назначенный директор департамента развития городского хозяйства Андрей Нелюбин, по мнению слухмейкеров, стал едва ли не лучшим приобретением для Кургана в последние годы. «Сразу видно, человек на своем месте и настоящий профессионал», — отзываются сплетники о первых днях нового руководителя на посту.

Охранник Богомолова продолжает нападать не людей

Охранник дома экс-губернатора Богомолова Константин Сурин, который открыл стрельбу по прохожей, продолжает работать и вести себя агрессивно. Слухачи рассказывают, что один из участников дела встретил его недавно в сквере возле дома. После вопроса, когда он планирует заплатить пострадавшей компенсацию за моральный ущерб, как рассказывают сплетники, Сурин погнался за любопытным с лопатой, которой убирал снег.

Судьба Рудаева еще не решена

Экс-начальник городского департамента ЖКХ Святослав Рудаев, как рассказывают слухачи, никуда не собирается уезжать из Кургана. «Может быть, ему и ехать-то некуда», — предполагают сплетники. По их увереним, никто не обещал бывшему чиновнику ничего конкретного, тем не менее он продолжает надеяться, что место для него все же найдется — если не в городе, так в областном правительстве.

Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем слухи, которые носят оскорбительный характер.