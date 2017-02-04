«Разнесены дворы, раскорежены машины. Снаряды падают даже на кладбище»

14:19 04 февраля 2017 0

Взрыв в микрорайоне Мотель (Калининский район Донецка) Фото: страница Сергея Белоуса в Facebook

Украинские танки в Авдеевке, бой в промышленной зоне, обстрелы Донецка и Макеевки — война в Донбассе вновь в повестке. Журналист «URA.RU» Андрей Гусельников, работавший нашим собкором в ДНР, расспросил, что происходит у военного корреспондента Сергея Белоуса, который сейчас находится в районе боевых действий.

Сергей — серб по национальности, при этом превосходно владеет русским. Последние два года он он живет на три города: Белград, Москва и Донецк. В разгар войны в Донбассе Белоус был одним из немногих сербских журналистов, который постоянно находился в горячей точке. Несколько дней назад сербский журналист вернулся в Донецк для серии репортажей — и неожиданно для самого себя стал свидетелем новой «маленькой войны».

— Сергей, что происходит сейчас на фронте?

— Несколько дней идут ожесточенные бои в районе Авдеевки, также столкновения происходят и на южных рубежах — в районе Мариуполя. Также — в районе того самого поселка Широкино, которое было демилитаризирован и которое украинские военные заняли вопреки всем договоренностям.

Вид на Авдеевский химзавод со стороны донецкого аэропорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Кто начал? Кому и зачем это нужно?

— Если посмотреть те же украинские СМИ, например, телеканал «1+1», то там четко говорится о так называемом «ползучем наступлении» со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины). Объясняется это так: доблестные украинские воины отвоевывают то, что должны им принадлежать по минским соглашениям. И вот шаг за шагом они продвигаются к Донецку, отхватывая очередные клочки своей земли. Если уж это звучит от ведущих украинских телеканалов, то логично предположить, что обострение начала все-таки украинская сторона.

— Но разве военные ДНР не проводили также наступлений? Я хорошо помню, как два года назад мы смотрели с позиций в Донецком аэропорту на химзавод в Авдеевке в трех километрах, и тогда он был «украинским» — а тут узнаем, что в Авдеевке идут бои…

— Авдеевка действительно была украинской, но надо не забывать инцидент, который произошел несколько позже — попытка украинских радикальных батальонов прорваться возле Ясиноватой.

Вылилось это в очень жесткий бой с большими потерями, в результате которого ополчение перешло в контратаку и отбросило украинцев назад. И чтобы не давать им больше возможности проводить бои перед промышленной зоной, ополченцы закрепились там, между Ясиноватой и Авдеевкой.

Эта тема тогда очень сильно мусолилась в соцсетах, но итог таков, что с тех пор там стояло ополчение ДНР.

Эвакуация шахтеров из шахты им. Засядько, которые на две смены застряли под землей из-за обстрела (в ходе боев была повреждена воздушная ЛЭП и шахта оказалась обесточена) Фото: со страницы Сергея Белоуса в Facebook

— У украинцев было желание отвоевать позиции?

— Желание было, но сейчас, скорее, речь идет о политическом шаге: в мире об Украине начинают забывать, и ее власти пытаются вернуть Донбасс в повестку дня. Они рассчитывают на то же самое, что и раньше: любое действие с их стороны всегда будет оправдываться и во всем всегда будет обвиняться Россия, как это было раньше при любом инциденте. Россия, ДНР и ЛНР всегда оказывались виноватыми.

— По твоим словам, то, что происходит сегодня — это некий замысел и целенаправленные действия украинского командования. А как ты относишься к высказываниям [лидера оппозиции в ДНР, экс-командира батальона «Восток»] Александра Ходаковского о том, что начало наступления было случайным: бойцы «Азова» просто «сорвались» с катушек?

— Там, в районе Авдеевки, стоит не только полк «Азов», но и 72-я бригада ВСУ. Я думаю, что имел место целый «букет» факторов.

— Каковы потери с обеих сторон?

— Точных данных у меня нет: последние дни я не выезжал на передовую, а занимался съемкой мирных объектов — последствий обстрелов. Но, по ряду источников, счет идет на десятки, возможно, он перевалил уже за сотню человек — я имею в виду убитых.

Надо понимать, что реальные потери намного выше, чем «задекларированные». С обеих сторон. Но со стороны ВСУ потери выше, чем у ДНР.

Украинские военные вообще грешат тем, что занижают потери (я «ловил» их на этом в 2014 году), в 10 раз — это просто «классика». В ДНР сейчас тоже начали занижать, скрывать, списывать потери, но все-таки не настолько радикально.

— Ты ездил в Донецке на места обстрелов, общался с мирными жителями. Как они настроены, что говорят, разочаровались в России или нет?

— У людей все-таки была мечта, что Россия возьмет их к себе, что они станут ее частью. Этого не случилось, и, очевидно, есть некоторое разочарование. Но если мы посмотрим результаты соцопросов, которые здесь проводятся (у меня есть доступ к некоторым закрытым данным), то увидим, что очень большой процент за то, чтобы Донбасс вступил в состав Российской Федерации.

Житель Донецка Сергей Третьяков. Его мать погибла во время недавнего обстрела Фото: со страницы Сергея Белоуса в Facebook

— Я видел твой ролик про женщину с двумя маленькими детьми, живущую в Киевском районе, которая не захотела уезжать из-под обстрелов, когда за ней приехало МЧС. Много обстрелов?

— Настолько, что людей начинает постепенно охватывать паника, так как по интенсивности обстрелов картина уже схожа с картиной начала 2015 года (перед началом Дебальцевской операции — прим. ред). Как будто мы вернулись туда. Например, недавно было попадание в Калининский район Донецка в районе элеваторной — раньше так не прилетало. В Киевский район прилетает постоянно. Люди очень сильно обеспокоены, где-то начинается эвакуация, некоторые сами перебираются с окраин ближе к центру. Атмосфера в воздухе витает очень тревожная.

Рядом с домом этой женщины, про которую ролик, есть улица Чапаева, где разнесенные дворы, раскореженные машины, разбитые стены. Там, где были попадания, люди остались без возможности для выживания: выбиты окна, нет света, воды. Был такой случай на улице Неделина, 44, где погибла пожилая женщина — я общался с ее сыном, так вот буквально через два дня после этого, в день похорон матери к нему во двор (он живет рядом в пятиэтажке) тоже прилет снаряд, ему вывернуло все оконные рамы, и квартира сейчас непригодна для проживания. Ему надо куда-то переезжать, а денег на это нет. Кстати, на кладбище, где он хоронил мать, тоже ложись снаряды.

— Наверняка общаешься с военными, какие прогнозы?

Украинский танк на службе в ДНР. По мнению военных, у самих ВСУ сейчас острая нехватка техники Фото: военкор Сергей Белоус

— Украинская сторона не имеет сейчас достаточных ресурсов для широкомасштабного наступления, захвата Донецка. Единственное, что у них есть — живая сила, а вот воевать им не на чем. В Харькове на машиностроительном заводе план по производству танков выполняется только на 30 процентов: у украинского минобороны нет денег на их закуп. Техники бойцам ВСУ не хватает катастрофически. Поэтому у военных настроение спокойное.

Разумеется, украинцы будут продолжать максимально создавать хаос, обстреливая жилые районы. Но сейчас, насколько я мог слышать и видеть, уже идет симметричный ответ. Прошел тот момент, когда был приказ на провокации украинской стороны не отвечать, сейчас этот приказ снят, все воинские части ДНР приведены в полную боевую готовность. Многие мои знакомые, которые были в отпуске, в срочном порядке возвращены на фронт. Корреспондентов туда сейчас стараются не пускать, только единицам удается попасть на передовую: пресс-служба минобороны не берет на себя ответственность, поскольку бои идет действительно очень интенсивные.