В Салехарде разморозили строительство скандального бара для яппи

19:46 06 февраля 2017 1

Строительство бара для современной молодежи должно закончиться к лету Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В столице Ямала возобновилось строительство бара для продвинутой молодежи — яппи. После нескольких лет судебных разбирательств с чиновниками инвесторы решили оживить проект. Занимается им тот же коммерсант, что и пять лет назад.

В Салехарде бизнес в сфере общепита является достаточно тяжелым: цены высоки, клиентов недостаточно для окупаемости. В городе всего несколько кафе. Недавно закрылся ресторан «Факел» — популярное место у туристов.

Возведение Sneg Lounge bar Salekhard началось в 2012 году. Его идеологом стал бизнесмен Евгений Черненко, который смог получить грант на открытие заведения. Но стройка встала. Власти города, которые изначально дали разрешение на строительство, передумали и препятствовали процессу. Вероятной причиной тому стали жалобы жителей дома по адресу Чубынина, 12, который находится всего в нескольких метрах от будущего бара. Жители испугались того, что вырытый под окнами котлован скажется на крепости свайного основания и их дом развалится. Подробно эту историю «URA.RU» уже рассказывало. Скандал негативно отразился на администрации. Несколько лет шли судебные тяжбы.

Бар строится всего в нескольких метрах от жилой пятиэтажки. Жители обеспокоились тем, что дом может рухнуть Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

«Есть в нашем доме особо активные жители, которых хлебом не корми — дай на кого-нибудь пожаловаться. Точно такие же жалобы писали в администрацию, когда по соседству заколачивали сваи для новых многоэтажек. И ничего — дома построили, люди живут в нормальных квартирах. И наш дом стоит — не разваливается», — говорит один из жителей дома номер 12 по улице Чубынина.

Предприниматель сначала обратился в городской суд Салехарда. Там все доводы сторон выслушали, но рассматривать дело не стали, отправили участников в арбитраж. В окружном арбитражном суде бизнесмен проиграл, но обжаловал решение в апелляционной инстанции и доказал свою правоту. Городские власти подали кассационную жалобу. Но вышестоящая инстанция все равно оказалась на стороне коммерсанта.

Основное, о чем спорили суды, — отсутствие госэкспертизы проекта. По версии коммерсантов и суда, она не требовалась, так как объект небольшой (не более двух этажей, 1500 кв. м). В законодательстве есть оговорка о санитарных зонах. Но при рассмотрении апелляции посчитали: то, что такая зона не входит в границу выделенного участка, не доказано.

«После того, как мы получили решение суда, мы еще порядка двух месяцев добивались его исполнения через судебных приставов. Плюс они еще подали два иска на владельца. Несмотря на то, что у нас все было согласовано, в администрации заявили, что произошел самовольный захват земель, заставили переставить ограждение строительной площадки по периметру выделенного участка. То есть впритык к зданию, что сильно затрудняет строительство», — рассказал представитель владельца будущего заведения в Салехарде Денис Тлеубаев.

Сейчас там, где несколько лет был заброшенный котлован, появились стены будущего заведения. Ведется подключение к коммуникациям, ожидается поставка дверей и окон. Закончить строительство будущие рестораторы планируют к лету. И надеются, что больше препятствий не возникнет.

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Проект будущего бара

В администрации Салехарда тоже заверили, что не будут мешать строительству.

«Разрешение на стройку есть, значит, претензий нет», — сказал начальник городского департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Сергей Егоров.

Правда, будет ли там тот самый бар «Снег» или нечто другое, пока неясно.

«Все это сложно. Когда все это начиналось в 2012 году, была ситуация в стране и на рынке другая и был запал, чтоб этим делом заниматься. Сейчас достроим здание и будем смотреть на рынок, на наличие конкуренции, все факторы взвешивать», — рассказал Денис.