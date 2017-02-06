В челябинский МУП заходят силовики

19:25 06 февраля 2017 0

Пока Челябинск готовится к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года, МУПы сильно подводят городские и областные власти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские власти наконец начали разгребать доставшиеся в наследство проблемы с общественным транспортом. Горожане все меньше пользуются автобусами, троллейбусами и трамваями. Маршрутные такси и частники богатеют. А муниципальный транспорт скатился до банкротства и может потерять одно из крупнейших предприятий, «Челябавтотранс», занимающийся автобусными перевозками.

На аппаратном совещании в понедельник, 6 февраля, мэр Челябинска Евгений Тефтелев признал, что в прошлом месяце МУП «Челябавтотранс» ухудшил свои показатели — на маршруты вышло меньше автобусов. «Я дал поручение директору предприятия усилить работу по ремонту подвижного состава. Думаю, что мы поправим дело. Кроме того, мы договорились с министром транспорта области Дмитрий Микуликом об усилении контроля над межмуниципальными перевозками. Ряд транспортных компаний наладил рейсы из Копейска в Сосновский район сквозь Челябинск по маршрутам муниципальных автобусов, собирая при этом пассажиров и лишая дохода муниципалов», — сказал градоначальник.

Одними поручениями вряд ли обойдется. Депутат гордумы Константин Нациевский уже требует отставки руководителей всех трех муниципальных транспортных предприятий. Но больше всего вопросов к директору МУП «Челябавтотранс» Эдуарду Маховскому. «Вопрос по обращению к главе города Евгению Тефтелеву об увольнении Маховского будет обсуждаться на ближайшем заседании комиссии гордумы по экономике. Мы прошли точку невозврата. Ситуация с общественным транспортом бедственная. Администрация, насколько я знаю, прилагает неимоверные усилия по подписанию мирового соглашения с кредиторами „Челябавтотранса“, чтобы сохранить предприятие», — говорит депутат.

Нациевский (слева) просит Тефтелева уволить директоров всех трех челябинских транспортных МУП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Смена руководства в автобусном МУП, по словам Нациевского, уже «перезревшая» проблема. «Я год назад говорил об этом. Имущество и автобусы исчезают. Часть новых автобусов сдана в аренду. Откуда наращиваются долги — нам не говорят. Хотя МУП объявлен банкротом — он не платит налоги, сократил 400 человек персонала — за два месяца показал убыток 24 млн рублей. Это как? В свое время меня спрашивали: а кто может сменить начальника управления транспорта города Олега Козлова? И нашли же хорошего руководителя — Романа Болотова. Уверен, что и замену Маховскому найти смогут легко», — уверен парламентарий.

Согласно официальным отчетам МУП« Челябавтотранс», за три года предприятие купило по лизингу 58 автобусов, заплатив за них в общей сложности треть миллиарда рублей. Причем в судах сейчас находятся иски ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» еще на десятки миллионов рублей.

УФАС 10 марта проведет заседание по информации из правоохранительных органах о махинациях с покупкой в 2015 году микроавтобусов FORD TRANZIT и Mercedes-Benz Sprinter. Выступавший заказчиком МУП «Челябавтотранс» отвел жесткие сроки на поставку — от 1 до 10 дней. Кроме того, были определенные требования к машинам. И все сложилось таким образом, что в тендере участвовала одна компания — ООО «Мегаавто». Директором последнего является депутат гордумы Челябинска Станислав Новичихин, которого считают представителем известного бизнесмена Александра Карелина.

Финансовое состояние «Челябавтотранса» ухудшается с каждым годом Фото: МУП «Челябавтотранс»

Контракты между МУП «Челябавтотранс» и ООО «Мегаавто» были заключены по максимальным ценам: 8,4 млн рублей за FORD и 3 млн рублей за Mercedes. Поставщик, как знал о тендере, предложил срок поставки в один день. Совершенно случайным образом МУП и частная фирма располагаются по одному адресу.

Таких примеров, как в случае с «Мегаавто», можно приводить много. Дело в том, что МУП показывает ежемесячный убыток 12 млн рублей, количество выходящих в рейс автобусов за год сократилось в два раза — до 70 единиц, на 60 городских маршрутов. Прошлый год принес убыток еще на 237 млн рублей.

При такой плачевной ситуации вызывают удивление сомнительные тендеры, отчуждение имущества. По некоторой информации, есть большие вопросы к конкурсному управляющему Геннадию Горкушенко.

У городских властей, похоже, уже лопнуло терпение. В сентябре мэр Евгений Тефтелев отправил в отставку бывшего начальника управления транспорта Олега Козлова. А несколько дней назад поручил председателю Контрольно-счетной палаты Челябинска Юрию Ветриченко провести проверку МУП «Челябавтотранс».

Еще осенью 2016 года, когда утверждали план проверок, контрольные мероприятия в отношении «Челябавтотранса» были прописаны, но их исключили по предложению некоторых депутатов. Народные избранники сослались на то, что МУП недавно проверяли. Кроме того, на предприятии начата процедура банкротства и формально оно неподконтрольно муниципалитету.

Ветриченко поручено проверить автобусный МУП и в случае нарушений подключить силовиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Но в плане КСП оставили проверку сделок по покупке новых автобусов управлением транспорта. Мероприятие называлось «Аудит эффективности использования средств бюджета, направленных на реализацию муниципальной программы „Приобретение газомоторных автобусов в городе Челябинске на 2015—2017 годы“». Ревизию должны были провести летом, но Тефтелев попросил о немедленном аудите, с перспективой проверки и МУП «Челябавтотранс».

«У нас в плане только перечислены контрольные мероприятия, к конкретной дате не привязаны, — пояснил „URA.RU“ председатель КСП Юрий Ветриченко, отказавшись от комментариев о том, было ли обращение от главы Челябинска. — Мы можем проводить аудит в том порядке, в котором считаем нужным. А в рамках проверки управления транспорта можем проводить контрольные мероприятия и по МУП».

Итоги аудита могут быть переданы в прокуратуру города. Решение об этом принимается на заседании коллегии палаты, в которой принимает участие прокурор Челябинска Роман Самойлов. Ближайшее заседание состоится в конце февраля или в начале марта.

Начальник управления транспорта Челябинска Роман Болотов подтвердил факт проверки «Челябавтотранса», однако до ее окончания воздержался от комментариев. В самом МУП сообщили, что Эдуард Маховский не дает комментариев, и рекомендовали обращаться к пресс-секретарю Валентине Богомазовой. Но последняя на телефонные звонки не отвечала.

Маховский (слева) умудряется убеждать и Тефтелева, и губернатора Дубровского (справа), что выведет МУП из кризиса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В кулуарах администрации все чаще говорят о том, что по итогам ревизии могут появиться вопросы к Александру Карелину, часть бизнеса которого связана с перевозками. Утром 6 февраля, еще до аппаратного совещания, его видели в мэрии. Карелин был у Евгения Тефтелева и покидал здание не в лучшем настроении.

Сам градоначальник рассказал «URA.RU», что проверка МУП «Челябавтотранс» была обоюдным решением мэрии и гордумы. Аудиторы КСП побывают также в управлении транспорта и в МУП «Служба организации движения», руководит которым Василий Муленков. «Депутатская комиссия обратилась ко мне с просьбой инициировать проверку, и я это решение поддержал. Руководитель МУП жалуется, что у него нет средств на ремонт автобусов, и надо выяснить причины», — отметил Евгений Тефтелев. Если вскроются серьезные нарушения, то уже в ходе проверки будут привлечены правоохранительные органы.

«Я не ставлю задачей кого-то наказать. Наша цель — увеличить число автобусов на линиях, — подчеркнул градоначальник. — Но если будет обнаружен чей-то злой умысел, пусть виновные отвечают по закону».