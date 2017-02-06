20:00 06 февраля 2017 0

Алексей Шипилов и Борис Хохряков поссорились из-за скандального журналиста Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ХМАО-Югре обострились отношения между исполнительной и законодательной ветвями власти. Как утверждают инсайдеры, губернатор Наталья Комарова и ее первый зам Алексей Шипилов высказали ряд претензий в адрес председателя Думы Бориса Хохрякова. Отдельные источники сообщают, что спикеру намекнули на скорое сложение полномочий. Причиной для конфликта стала деятельность создателя скандального портала, которого власти региона объявили персоной нон-грата. Медиаменеджер, несмотря на неформальный запрет, сумел попасть на здание парламента, в котором на тот момент выступала с отчетом глава автономии.

Отчет Натальи Комаровой использовали как повод для критики Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По данным источника «URA.RU» в правительстве ХМАО, Комарова, Шипилов и Хохряков встретились в неофициальной обстановке. Представители правительства выразили недовольство политикой, которую глава депутатского корпуса проводит в отношении СМИ. Претензии касались создателя порталов «Чиновник.ру» и «ОТВ-Югра» Эдуарда Шмонина, которого Хохряков решил не ограничивать в доступе в здание Думы. Ранее, при этом, из департамента внутренней политики поступили рекомендации запретить данному лицу появляться на публичных мероприятиях с участием губернатора. В последующем на интернет-ресурсах появились критические статьи, направленные против Натальи Комаровой.

«Шмонин после ухода [бывшего первого заместителя Комаровой Александра] Кима лишился подпитки из бюджета. Его выгнали из технопарка высоких технологий, где снималось помещение для „ОТВ-Югра“, и он начал информационную войну против правительства. В ответ Эдуарда ограничили в доступе на официальные мероприятия. Хохряков об этом знал, его предупреждали заранее, но все равно съемочная группа Шмонина снимала отчет губернатора, а сам он находился в здании Думы», — комментирует собеседник агентства.

В ходе беседы Комаровой и Хохрякова ситуация была в жесткой форме поставлена спикеру на вид.

В разговоре, продолжает инсайдер, звучало слово «предательство», а также намеки на сложение с председателя Думы полномочий. «По мнению Шипилова, председатель Думы демонстративно проигнорировал интересы правительства, и принял решение впустить Шмонина дабы не осложнять с ним отношения. Это по сути ставит Хохрякова в один ряд с тем лицами, которые стоят за „Чиновник.ру“ и традиционно спонсируют его публикации», — говорит источник.

В окружении Бориса Хохрякова выдвигают иную версию развития событий. В Думе округа признают, что получали рекомендацию от департамента внутренней политики относительно «Чиновник.ру» и «ОТВ-Югра», однако она касалась лишь отсутствия в зале заседания конкретно обозначенного лица.

«Была озвучена просьба: сделайте так, чтобы этого человека [Эдуарда Шмонина] не было в зале заседания во время отчета. Это было сделано. Он в момент оглашения отчета находился в другом помещении Думы. По поводу съемочной группы никаких пожеланий не поступало. К тому же работа депутатов транслируется в интернете, соответственно ограничивать видеосъемку, бессмысленно», — комментирует собеседник в окружении главы парламента.

В парламенте считают, что полное закрытие доступа «Чиновник.ру» в здание Думы могло бы вызвать гораздо более серьезные последствия для Комаровой.

«Опыт уже был. Шмонин все равно может проникнуть в Думу через правительственное крыло. В таком случае он бы устроил скандал. Возможно поймал бы губернатора в коридоре, и последствия были бы плачевные. К тому же, „ОТВ-Югра“ является СМИ. А препятствовать работе журналистов — преследуемое деяние по закону. Что касается намеков на отставку: при всем уважении, подобные вопросы находятся вне компетенции господина Шипилова», — резюмируют инсайдер.

Получить комментарии Бориса Хохрякова на момент публикации не удалось. Спикер югорского парламента не ответил на звонок «URA.RU». В правительстве ХМАО-Югры также официально не комментируют произошедший конфликт. Как сообщил в разговоре с «URA.Ru» Эдуард Шмонин, он ничего не слышал о конфликте Натальи Комаровой с Борисом Хохряковым, и попадает в Думу на основании официальной аккредитации. «Я подал документы для получения официальной аккредитации, присутствую на мероприятиях, как представитель СМИ. О конфликте между Комаровой и Хохряковым впервые слышу», — комментирует Шмонин.