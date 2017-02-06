Восемь вопросов о смене пермского губернатора

18:27 06 февраля 2017 0

Максим Решетников одновременно и пермяк, и близкий к клану Сергея Собянина управленец Фото: Дмитрий Лекай/Коммерсант

Министр правительства Москвы Максим Решетников назначен исполняющим обязанности губернатора Пермского края. Несколько часов назад предыдущий глава региона Виктор Басаргин покинул Прикамье, а политическая элита застыла в ожидании нового руководителя. «URA.RU» подготовило ответы на восемь главных вопросов о том, чего ждать пермякам.

Что сегодня произошло?

Еще в прошлый четверг, 2 февраля, «URA.RU» первым сообщило о грядущей отставке губернатора Пермского края Виктора Басаргина и вероятном назначении Максима Решетникова. Многие представители политической элиты и общественность сочли информацию «вбросом», однако в последующие дни обстановка в Прикамье наэлектризовалась до предела — в СМИ и соцсетях активно обсуждали приближающееся увольнение Басаргина.

Накануне вечером в Пермь прилетел куратор региона из администрации президента Сергей Невар, после чего резиденция губернатора приняла спешное решение провести брифинг с Басаргиным. Утром в понедельник, 6 февраля, глава региона вышел к журналистам и сообщил, что не будет участвовать в губернаторских выборах и просит президента о досрочном прекращении полномочий. О причинах такого решения Виктор Басаргин не рассказал.

Есть разные версии того, почему губернатор опередил официальное сообщение Кремля и сам объявил о своей отставке — это нарушение аппаратного протокола. Некоторые эксперты сочли действия Виктора Басаргина «нервным срывом» или попыткой «торга». Однако собеседники из окружения экс-губернатора отмечают, что все происходило в присутствии куратора из Кремля: «Можно не сомневаться — прощальное выступление Басаргина было спланировано администрацией президента. Несогласованных действий здесь быть не может».

Москвич Максим Решетников возвращается в Пермь Фото с сайта мэра Москвы

Днем Владимир Путин встретился с министром правительства Москвы Максимом Решетниковым и предложил ему вернуться в родную Пермь — в качестве исполняющего обязанности губернатора.

Кто руководит Пермским краем?

Максим Решетников является условным пермяком и, на первый взгляд, альтернативой «варягу» (Виктор Басаргин — из Свердловской области), правившему почти пять лет. Решетникову 37 лет. Он женат, у него две дочери и сын. И. о. губернатора окончил Пермский госуниверситет, получив два высших образования по специальностям «экономист-математик» (2000 год) и «лингвист, переводчик» (2002 год). Кандидат экономических наук. С 1998 по 2002 год работал главным специалистом, руководителем проекта в компании «Прогноз». Затем Решетников трудоустроился в экономическое управление администрации тогда еще Пермской области. В 2004—2009 годах занимал различные руководящие должности при губернаторе Олеге Чиркунове. В период 2007—2009 годов работал в Министерстве регионального развития РФ.

С декабря 2010 года Решетников стал первым заместителем руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, а в апреле 2012 года был назначен министром — руководителем департамента экономической политики и развития города.

Сергей Собянин не отдал Пермский край силовикам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В кулуарах наблюдатели уже обсуждают, что фактически у Решетникова сейчас нет своей команды в Прикамье. При этом вряд ли он будет «перетягивать» в Пермь столичных чиновников. Приход нового губернатора, таким образом, может способствовать значительному обновлению элиты.

В то же время эксперты предполагают, что назначение Решетникова пролоббировал Сергей Собянин, который сумел сохранить контроль над регионом. Ведь Виктора Басаргина также причисляют к группе влияния мэра Москвы. К тому же Решетников давно не живет в Перми — ряд представителей политистеблишмента предполагает, что фактически новый глава региона является «варягом», который будет активно взаимодействовать и с выходцами из команды экс-губернатора Олега Чиркунова.

И. о. губернатора представят пермякам уже во вторник, 7 февраля.

Константин Окунев может рассказать о новом губернаторе не только добрые истории Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Чем известен Решетников?

Рядовой избиратель вряд ли хоть что-либо знает о новом главе региона. Зато интересную историю о нем рассказал лидер общественного движения «Выбор» Константин Окунев, автор проекта «Пермскому краю — адекватного губернатора».

Политик считает, что своим карьерным взлетом Решетников обязан в том числе экс-главе Кировской области Никите Белых, работавшему в Прикамье вице-губернатором. Кроме того, по утверждению Окунева, в 2009 году Максим Решетников «прессовал» депутатов Чайковской городской Думы с целью отправить в отставку мэра Юрия Вострикова, что в итоге привело к дестабилизации на юге Прикамья.

Собеседники, близкие к властям, региона подтверждают, что Решетников — хороший экономист, но не политик. А ведь отставка Виктора Басаргина стала результатом именно политических конфликтов. Урегулировать их — вызов для исполняющего обязанности главы региона.

Губернаторство ускользнуло от Игоря Цветкова Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Кто еще мог стать губернатором?

Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что с начала года всерьез обсуждались три претендента на пост губернатора плюс действующий глава региона Виктора Басаргин. Когда Кремль принял решение сменить Виктора Басаргина, то, помимо Максима Решетникова, рассматривались кандидатуры заместителя руководителя Россотрудничества Алексея Фролова (пермяк, ранее возглавлял администрацию губернатора) и главного федерального инспектора по Пермскому краю Игоря Цветкова («варяг», работает в Прикамье с мая прошлого года).

Источник в федеральных органах власти утверждает, что борьба за пост губернатора Пермского края продолжалась еще сегодня утром: «Борьба была очень серьезная. Фактически схлестнулись внутриэлитные группировки. Уже казалось, что победили силовики и будет назначен Цветков. Но потом вновь ситуация перевернулась. Выбор сделан в пользу „группы Собянина“, которая сохранила свое влияние в регионе».

Что станет с правительством?

Виктор Басаргин в конце прошлого года фактически начал свою предвыборную кампанию и административную реформу. В частности, был уволен премьер правительства Геннадий Тушнолобов и кабмин возглавил сам глава региона. Таким образом, в настоящее время в Прикамье пока нет ни губернатора, ни председателя правительства.

В пресс-службе администрации губернатора «URA.RU» пояснили, что отставка главы региона не влечет роспуск правительства — чиновники продолжают работать. Собеседники в кабмине говорят, что и сами пока не знают, какой будет структура управления — решение за Максимом Решетниковым.

Ряд министров успел проработать всего две недели — Виктор Басаргин объявил обновленный состав правительства 20 января.

Андрея Климова ждут перемены Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Что будет с сенатором?

В Совете Федерации исполнительные органы власти Пермского края представляет Андрей Климов, который является заместителем председателя комитета по международным делам. Новый губернатор должен либо заменить сенатора, либо переназначить его.

Ранее уже звучала версия о том, что в случае ухода Виктора Басаргина в отставку Климов перейдет на работу в Министерство иностранных дел РФ или в одно из посольств. В пресс-службе губернатора отметили, что вопрос замены сенатора пока не обсуждался — информация о процедуре делегирования члена Совета Федерации появится позднее.

Пермский край ждут конкурентные выборы?

Собеседники, близкие к окружению ушедшего в отставку Виктора Басаргина, уже выразили опасения, что избирательная кампания в Прикамье будет сложной и конфликтной. Если были желающие помешать победе прежнего губернатора, то найдутся и противники у нового главы региона.

«Назначение Решетникова устроит далеко не всех. С одной стороны, противники у него появятся, если в Прикамье начнет расти бизнес компаний, близких к „группе Собянина“. С другой стороны, если команда экс-губернатора Олега Чиркунова „завербует“ Решетникова и наступит некий ренессанс, то это чревато войной уже внутри пермской элиты. Не исключено, что губернатор-экономист разойдется во взглядах с влиятельными промышленниками. Ну, а если учесть тот факт, что в Пермском крае Решетников пока почти неизвестен, то выборы могут превратиться в увлекательное зрелище с непонятным исходом», — поделился один из наблюдателей.

Что будет с Виктором Басаргиным?

По имеющейся информации, Виктор Басаргин уже покинул Прикамье. Пока распространена версия, что вскоре он будет назначен полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе. Сам экс-губернатор на прощальном брифинге заявил лишь, что «его опыт будет востребован». «Прошу за мое будущее не беспокоиться. Обещаю, что на каком бы месте я ни работал, буду стараться и в дальнейшем помогать Пермскому краю, который стал для меня родным. Я уверен, что все у нашего края получится», — отметил бывший глава региона.