В Кургане девочку-инвалида делят мать и бабушка

18:37 06 февраля 2017 0

Девочка с детства отличается от других Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Кургане четырехлетняя девочка Ева, которая с детства страдает серьезным заболеванием, стала яблоком раздора для родственников. Для матери опека над ребенком — шанс остаться на свободе, бабушку обвиняют в том, что она хочет заполучить квартиру и пенсию по инвалидности, которые положены девочке. Правозащитники заявляют о бездействии полиции и предвзятом отношении органов опеки.

25-летняя Екатерина Верхозина осуждена на 10,5 лет по 228-й статье Уголовного кодекса за хранение наркотиков. Судья принял во внимание наличие у матери-одиночки на иждивении ребенка-инвалида и предоставил ей отсрочку. Это решение может измениться, а женщина — отправиться за решетку из-за конфликта, который произошел у Екатерины с ее матерью — бабушкой маленькой Евы, Натальей Верхозиной.

Ева нуждается в постоянном внимании медиков Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Екатерина утверждает, что мать выкрала у нее ребенка, с заявлением в полицию она обратилась 13 января. По словам Екатерины и ее адвоката, полиция не предпринимает никаких действий, чтобы вернуть ребенка ее законному представителю, а органы опеки дают однобокую информацию, на основании которой мать Евы может отправиться в колонию.

Екатерина рассказала, что прописала в принадлежащей ей комнате гостиничного типа свою мать, которая раньше проживала в Москве, на случай, если судебное заседание закончится арестом и ребенка нужно будет с кем-то оставить. По словам Екатерины, она не употребляет наркотики, работает продавцом и готова заботиться о ребенке.

Бабушка, Наталья Верхозина, в свою очередь, говорит, что не препятствует общению дочери и внучки. «Я живу в ее квартире, как я могу ее не пускать?» — спрашивает бабушка. Однако Екатерина заявляет, что мать постоянно провоцирует ее на конфликты, последнее посещение закончилось дракой. Заявление об этом также передали в полицию.

Обе женщины обвиняют друг друга в угрозах и постоянных оскорблениях. Екатерину беспокоит, что мать не занимается здоровьем девочки и почти не водит ребенка в детский сад. У Евы аномалии развития позвоночника и нарушение функций тазовых органов — она в два раза меньше своих сверстников и до сих пор вынуждена носить памперс. По словам Натальи, она опасается водить Еву в больницу и детсад из-за того, что у ребенка слабое здоровье, а регионе свирепствует грипп.

Правозащитников возмущает тот факт, что решения суда принимаются лишь на основании мнения органов опеки, которые прислушиваются лишь к мнению матери. «Катя, по сути, сама девчонка, родители ей не помогали, парень бросил. Она попала в трудную ситуацию, был соблазн получить быстрые деньги. Сейчас она может попасть в тюрьму лишь на основании показаний матери, которая сама заинтересована в том, чтобы получать пенсию девочки и жить в квартире, принадлежащей Кате», — рассказывает гражданский омбудсмен Александр Андрюков.

Инспектор по делам несовершеннолетних, который курирует семью Евы, отказался давать комментарии «URA.RU», отметив, что ситуация хорошо известна органам опеки. Получить оперативный комментарий у муниципальной службы опеки не удалось.

Алена Лопатина пообещала разобраться в ситуации Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Уполномоченный по делам ребенка Алена Лопатина после звонка «URA.RU» активно подключилась к конфликту, в ближайшее время она намерена выяснить детали ситуации в семье Верхозиных. «К сожалению, в таких ситуациях нельзя судить однозначно, тут нет одной правды, — говорит детский омбудсмен. — Меня в первую очередь волнует, где и с кем находится девочка, получает ли лечение, грозит ли ей что-то».

Городской суд отклонил прошение об отсрочке исполнения приговора суда в отношении Екатерины Верхозиной. Ожидается, что областной суд рассмотрит дело в марте. Если осужденной будет оказано, она отправится в колонию. Адвокаты намерены добиваться максимальной огласки и планируют обратиться в программу Андрея Малахова «Пусть говорят», поскольку считают действия полиции и органов опеки неправомерными.