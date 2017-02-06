20:43 06 февраля 2017 0

Виктор Басаргин покинул пост губернатора Пермского края 6 февраля Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Отставка губернатора Пермского края Виктора Басаргина прогнозировалась давно, но до последнего момента из-за борьбы политических групп затягивалось решение этого вопроса. Именно поэтому брифинг Басаргина, на котором он заявил, что покидает пост главы региона, все-таки стал главной политической новостью дня.

После встречи с главой АП Антоном Вайно судьба Пермского губернатора была решена Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

Первые слухи об отставке Басаргина появились еще на прошлой неделе, когда экс-губернатор Пермского края встретился с руководителем администрации президента Антоном Вайно, но так и не дождался аудиенции у Владимира Путина. Собеседники «URA.RU», представители региональной элиты, говорят, что сам факт встречи с Путиным воспринимается губернаторами как гарантия того, что его кандидатура будет поддержана на выборах. Если встреча назначается не президентом, а другими высокопоставленными чиновниками Кремля, это, как правило, дурной знак.

В понедельник, 6 февраля, Басаргин сообщил журналистам, что намерен обратиться к президенту с просьбой о досрочном сложении полномочий, чтобы его преемник успел подготовиться к избирательной кампании. К этому моменту в Кремле еще не были готовы сообщать об отставке, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение пока не принято. В интервью «URA.RU» фальстарт Басаргина политологи объяснили несогласованной работой «политических башен» и желанием самого бывшего губернатора уйти красиво.

Уже через несколько часов на сайте Кремля появилось сообщение о том, что Владимир Путин подписал указ об отставке Басаргина и назначил на должность и. о. главы Пермского края московского министра Максима Решетникова.

В политических кругах считают, что отставка Басаргина связана с высоким уровнем конфликтности элиты в регионе в преддверии президентских выборов.

С другой стороны, в последнем рейтинге влияния глав регионов от АПЭК экс-глава Пермского края даже повысил свои позиции и получил дополнительные баллы от экспертов за укрепление исполнительной власти в регионе, которого он добился за счет отставки своего правительства. В интервью «URA.Ru» руководитель консалтинговой компании Bakster Group Дмитрий Гусев отметил, что Басаргина подвел пиар: он не смог убедить федеральную элиту в том, что контролирует ситуацию в регионе. Политолог, профессор ВШЭ Олег Матвейчев считает, что к Басаргину на самом деле не было серьезных претензий: «У него был средний рейтинг по России, экономика была нормальная. Была, конечно, напряженная борьба внутри элиты, но не только в этом дело. Просто главной задачей стало привлечь в регион свежую кровь». По мнению эксперта, Басаргину место найдут: «В небытие он не уйдет», — прогнозирует Матвейчев. По одной из версий, бывшему пермскому губернатору могут предложить пост полпреда УрФО. Директор центра развития региональной политики Илья Гращенков считает, что Басаргин может получить новую должность в системе правительства РФ. О таком сценарии говорят и собеседники «URA.RU» в кабмине. «У Басаргина хорошие отношения с Дмитрием Медведевым», — поясняет источник агентства.

Есть несколько версий «неожиданной» отставки Виктора Басаргина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Новый исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников был выбран по четырем главным критериям, говорят собеседники «URA.RU» во властных кабинетах — это молодость, экономическое образование, опыт работы на госслужбе и связь с Пермским краем. «Последний пункт был действительно важным с учетом того, что борьба против Басаргина шла под лозунгом «Варяг, уходи!», — уверен один из чиновников в мэрии.

Напомним, что на встрече Владимира Путина с Максимом Решетниковым президент начал разговор со слов: «Вы урождённый пермяк, учились там и начали работать». Напомним, что Решетников окончил Пермский государственный университет, работал в структурах правительства Пермского края, а в 2009 году возглавлял администрацию губернатора Пермского края.

В политических кругах Максима Решетникова называют креатурой мэра Москвы Сергея Собянина.

В структурах московской мэрии чиновник работал с 2010 года и до сегодняшнего момента, занимая пост министра правительства Москвы и руководителя департамента экономической политики, считался одной из ключевых фигур в команде Собянина.

Мэр Москвы Сергей Собянин отправил своего министра в Пермь Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Политтехнолог Андрей Колядин замечает, что в регионе сохраняется статус-кво влияния Собянина: «Басаргин, поддерживаемый Собяниным, рокируется с Решетниковым, поддерживаемым Собяниным». По мнению президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, те, кто работал против Басаргина, преференций не получат: «Остается вопрос относительно того, входит ли Пермский край (как и Свердловская область) в зону политических интересов Сергея Собянина и в чем они. Или же для Собянина принципиально, чтобы регионами руководили его выдвиженцы — без серьезных претензий на погружение столичного мэра в проблематику этих регионов».

Но политолог и профессор ВШЭ Олег Матвейчев считает, что назначение Решетникова вполне укладывается в новую матрицу Кремля и клановые признаки тут ни при чем: «Сейчас в администрации президента полностью отходят от ситуации, когда „пацанские“ разговоры на тему „под кем ходишь“ были актуальны. В Кремле специально выработали огромное количество критериев для того, чтобы отбирать подходящих региону людей. А все субъективные вопросы — чей человек, из какого клана — все это теперь уходит на второй план. Процесс отбора кандидатов стал более технологичным». Политтехнолог Дмитрий Гусев говорит, что Решетников использует современные подходы в управлении и это также должно ему помочь в верном позиционировании себя в глазах федерального центра: «Он человек очень внимательный, сосредоточенный и аккуратный, с огромными связями в федеральных органах власти. И в этом смысле Перми повезло». Экономист Наталья Зубаревич также называет Решетникова опытным управленцем: «Сейчас самое важное для него — наработать контакты, выстроить коммуникацию с населением, что очень важно и очень трудно. Он пришел из московской команды, опыт которой нам очень хорошо известен: это очень закрытая команда и очень технократичная».

После отставки Виктора Басаргина пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что обновление губернаторского корпуса продолжится.

Ранее «Ведомости» писали, что в ближайшее время может произойти отставка пяти глав российских регионов. По версии издания, среди вероятных кандидатов на отставку значатся глава Республики Карелия (Александр Худилайнен), губернаторы Рязанской (Олег Ковалев), Свердловской (Евгений Куйвашев), Новгородской (Сергей Митин) и Ивановской (Павел Коньков) областей, а также руководители Пермского края (Виктор Басаргин) и Бурятии (Вячеслав Наговицын).

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов говорит, что самые ожидаемые отставки — по Карелии, Бурятии, Рязанской области: «В зоне риска пребывают Саратов, Нижний Новгород, не прояснена ситуация по Свердловской, Белгородской, Томской областям и Мордовии. Будем ждать новых сигналов».

Главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев назвал три фактора, которые будут учитываться при решении «губернаторского вопроса» — это социально-экономическая ситуация в регионе, электоральные позиции губернатора и доверие президента. Кроме того, Фадеев отметил важность консолидации региональной элиты: «Развитие территории возможно только там, где элита консолидирована вокруг одной цели — работы на людей, живущих в регионе. Если есть раздрай и каждый тянет в свою сторону, то ни о каком развитии речи быть не может. В Пермском крае, насколько мне известно, дело было именно в этом».