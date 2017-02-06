Как в Тюмени вывозят кресты и картины

23:47 06 февраля 2017 0

Переезд музея ИЗО одни считают спасением, другие - вандализмом Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Очередной скандал с Тюменским музеем изобразительных искусств дошел до губернатора Владимира Якушева. В понедельник, 6 февраля, музей должен был завершить переезд в новое здание, строившееся 20 лет. Руководство музея считает переезд спасением крупной коллекции изобразительного искусства, в которой представлены шедевры Айвазовского, Кандинского и Шишкина. Оппоненты из числа сотрудников говорят о возможном уничтожении шедевров искусства и сравнивают переезд с «вандализмом».

Тюменский музейный комплекс — самый знаменитый долгострой областного центра. Его возведение было начато еще при позапрошлом губернаторе Леониде Рокецком в 1996 году. Строительство комплекса неоднократно останавливалось и возобновлялось, а здание перестраивалось. Несмотря на сложности с доходной частью бюджета, в 2016 и 2017 годах правительство Тюменской области последовательно сохраняло финансирование этого проекта. В декабре 2015 года губернатор Владимир Якушев заявил, что музейный комплекс — «это наше наследство даже не из прошлого века, а из прошлого тысячелетия. Надо сделать последний рывок и доделать этот проект». Согласно данным из открытых источников, с июня 2014 года в недостроенный музейный комплекс было вложено, как минимум, 2 миллиарда рублей. «URA.RU» запечатлело важную веху дорогого и затянувшегося проекта и отметило: скандал на переезде не заканчивается.

Экспонаты музея перевезли в здание самого известного тюменского долгостроя Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В понедельник, 6 февраля, на входе в музей ИЗО толпились грузчики и стояли грузовые фургоны. Рядом стояла машина ЧОПа, здесь же присутствовали сотрудники группы быстрого реагирования. Как рассказали в музее, 300 метров пути от старого здания до нового картины и скульптуры едут под обязательной охраной.

Внутри самого музея работники и грузчики пытались организовать перевозку экспонатов. Не всегда это удавалось сделать успешно: более чем двухметровый деревянный крест сначала попытались вынести на погрузку, а затем решили отложить. Параллельно на третьем этаже продолжали паковать картины. Директор музея Светлана Сидорова рассказала, что каждый экспонат заворачивается в несколько слоев плотной бумаги, после чего помещается для сохранности в «пупырчатый» полиэтилен. После переезда, говорит Сидорова, картины и скульптуры будут подвергнуты дезинфекции, после чего определены в фондохранилище. Как рассказала заместитель директора музейного комплекса Елена Усольцева, только на покупку новых контейнеров и коробочек для экспонатов было потрачено семь миллионов рублей.

Елена Усольцева показывает новые стеллажи для хранения мелких экспонатов Фото: Николай Бастриков © URA.RU

И директор музея, и ее критики из числа сотрудников говорят, что им приходится работать в авральном режиме, с 8 утра до 10 вечера. Сидорова даже вызвала в помощь тюменским музейщикам 16 их коллег из Тобольска, со своей предыдущей работы (до 27 января она возглавляла Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник).

В отличие от своих коллег из тюменского музея, тоболяки в последний день, отведенный на переезд, выглядели довольными и с даже предлагали попозировать для «URA.RU» в процессе упаковки картин. «Скажите, с какой картиной фотография будет лучше?» — спрашивали тобольские музейщики. Некоторые их тюменские коллеги комментировали происходящее с неприкрытым раздражением. «Конечно, мне не нравится все это, — тихо заметила, отвернувшись, одна из хранителей в ответ на вопрос „URA.RU“. — Это не переезд, это вандализм».

Часть работников музея сравнивает перемещение фондов с вандализмом Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Ранее активист ОНФ Алексей Савоськин в письме на адрес губернатора Тюменской области указывал, что фонды музея перевозят в здание, строительство которого не завершено. «Хранение музейного фонда в незавершенных объектах категорически запрещено», — указывал в письме Савоськин. Директор музея ИЗО отвергает обвинения общественника, утверждая, что сдача музейного комплекса в эксплуатацию идет поочередно, и фондохранилище, вслед за административно-хозяйственным корпусом, уже официально введено в эксплуатацию.

Сидорова уверяет, в новом фондохранилище произведения искусства будут храниться в нужных условиях и при достойных мерах безопасности. Исходя из данных открытых источников, музей уже заключил контракты на следующий год с частным охранным предприятием «Парус» почти на 10 миллионов рублей. Общее количество видеокамер по периметру музея после окончания строительства составит 122 штуки.

Новое здание музейного комплекса еще достраивается, но руководство уверяет, что фондохранилище введено в эксплуатацию Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Несоблюдение условий хранения в прежнем здании музея директор Светлана Сидорова называет причиной срочного переезда. По словам директора, цокольный этаж старого здания поражен плесенью, борьба с которой дает лишь временные результаты и требует материальных затрат. В помещениях же нового здания музея централизованно поддерживаются температура и влажность, необходимые для сохранности экспонатов.

Завхоз музея Анастасия Патрахина показала корреспонденту «URA.RU» стены цокольного этажа здания Политпросвета со вспучившейся от сырости и грибка краской. «Часть стен покрыты гипсокартоном, под ним тоже грибок, — рассказала завхоз. — Грибок уже появился на стенах комнат, которые ремонтировались летом 2016 года». Сама Патрахина говорит, что в вопросах срочного переезда музея «держит нейтралитет». «Мы не собирались так быстро переезжать, еще выставки планировали, может быть, надо было дать больше времени, — говорит завхоз. — Но это лучше хранителям фондов знать. С другой стороны, если бы не эта спешка, может быть, мы еще год бы не переехали».

Цокольный этаж старого здания музея изъеден грибком Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Светлана Сидорова настаивает: сотрудники музея были предупреждены еще в прошлом году и просто саботировали переезд, не желая расставаться с «насиженными» местами. «Аврал» Сидорова сравнила с экстренным средством, которое поможет коллективу справиться с большим количеством накопившихся внутренних проблем. «Этот переезд — это как пенициллин при запущенном воспалении. Хочешь — не хочешь, но придется колоть. Мы сейчас живем в счастливое время. Диагноз ясен, цели поставлены. Осталось немного — проставить антибиотики и вообще все будет замечательно», — говорит директор музея.

Тем не менее, Сидорова обещает, что не собирается увольнять непокорных сотрудников. «Установки на то, чтобы увольнять людей, устроить какую-то „бойню“, нет, — заявила Сидорова. — В музейном сообществе нет случайных людей. Как говорил в интервью директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, музейщики — сумасшедшие люди. Да, мы не совсем нормальны, мы маргинальны, с нами надо поаккуратнее. Люди отстаивали свою профессиональную позицию, они имели на это право. Другой разговор, как они это сделали. Но я пришла не для того, чтобы увольнять людей. Моя задача — выровнять ситуацию и помочь музею стать современным, востребованным, интересным для туристов учреждением культуры».

Вместо пандуса здание музея оснастили лифтом для инвалидов Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Сидорова говорит, что музей ИЗО в прежнем виде был совершенно не оправдывал себя экономически. «И по количеству посетителей, и по рентабельности музей ИЗО уступал маленькому краеведческому музею в двухэтажном здании дореволюционной Городской думы, — говорит Сидорова. — Ни о какой самоокупаемости даже речи не шло».

Светлана Сидорова объяснила недавнюю историю с реконструкцией входной группы в музей. Тогда один из жителей Тюмени в «Фейсбуке» возмутился, что музейный комплекс, который строили 20 лет, снова переделывают «за наши деньги». Сидорова объяснила реконструкцию заботой о малоподвижных категориях населения. В музее ликвидировали пандус для инвалидов, заменив его на лифт с боковой стороны здания.

Оппоненты действующего руководства музея продолжают считать ситуацию возмутительной. «Выставки закрылись, фонды переезжают, музей ИЗО (музей 1 категории!) как самостоятельное учреждение, обладающее цельными коллекциями и имеющее свое здание перестал существовать, — говорит на условиях анонимности один из собеседников нашего издания. — Будущее музейных коллекций пока неизвестно. Мы опасаемся за сохранность экспонатов».

Запись на стене одного из залов музея: «Сейчас бы переехать, в 17-то году» Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Директор департамента культуры Тюменской области Виктор Новокаускас в разговоре с «URA.RU» заявил, что работников музея предупредили о переезде еще в ноябре 2016 года, но сотрудники «не захотели этого услышать». «Мы дождались, когда строители сказали нам, что сигнализация есть, все включено, периметр закрывается, контролируется, нам же главное сохранность и все необходимые климатические условия обеспечить. Если вы были на Орджоникидзе, видели, наверное, там все время батареи рвались, все время аварии, там жарко, запах неприятный, там со стороны ул. Советской треснут фундамент. Это здание было приспособлено для музея ИЗО, специально не проектировалось. У нового здания музея Словцова все экспертизы сделаны, все признано правомочным, — отметил Новокаускас. — Дата сдачи — ориентировочно декабрь 2017 года. Рассматривается возможность переноса запланированных на 2017 год выставок на другие площадки. У нас очень много площадей в КТО (концертно-театральное объединение — ред.) — это и театр драмы, и ДК „Нефтяник“, и филармония, плюс еще наши музеи, которые входят в состав музейного комплекса. Музей не закрывается. Он приостановил работу на время капитального ремонта».

Находящиеся в оппозиции руководству музея сотрудники считают, что главной причиной экстренных сроков переезда является проект нового мультимедийного музея, который планируется открыть после реконструкции в здании «Политпросвета». «Скорее всего, областные власти подгоняют те, кто отваливает громадную сумму на ремонт и организацию нового мультимедийного музея.

Это президентский проект, и деньги, как вы понимаете, немаленькие», — говорит собеседник нашего агентства.

Виктор Новокаускас возражает, что по мультимедийному музею (иначе — Историческому парку) «нет особых сроков». «Сейчас сделают экспертизу и посмотрим, что там, — заявил Новокаускас. — Это проект совместный. Деньги выделяет Газпром, не подумайте, что это из регионального бюджета, мы делаем только капитальный ремонт. И это проект, который будет располагаться во всех субъектах РФ. Газпром это все приобретет и потом отдает в пользование (региону — ред.). Они будут и закупать оборудование, мы к этому никакого отношения не имеем. Здание остается у музея, работать там будут сотрудники музея».

Непосредственной организацией Исторического парка и закупкой всего необходимого оборудования, по словам Новакаускаса, займется «Фонд гуманитарных проектов». Между тем, в пресс-службе Фонда корреспонденту «URA.RU» заявили, что «финансирование идет не через Фонд гуманитарных проектов». В пресс-службе подчеркнули, что стоимость проекта зависит, в том числе, и от площади, которую смогут выделить региональные власти. Предполагается, что в Тюмени в рамках организации Исторического парка будет размещено четыре экспозиции Фонда.

Уточнить стоимость тюменского проекта не удалось. Реализация подобного в Омкой области, по данным местных СМИ, обойдется в 150 млн рублей.