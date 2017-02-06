За свердловскими выборами проследит друг Носова

22:45 06 февраля 2017 0

Эксперт владеет и жесткими, и гуманитарными технологиями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ближайшие дни Управление внутренней политики администрации президента РФ определится со своим куратором кампании по выборам губернатора Свердловской области. Как сообщили «URA.RU» сразу несколько источников, главным кандидатом на назначение является известный политолог Глеб Кузнецов. Окончательное решение по его кандидатуре может быть принято уже в ближайшее время.

По неофициальным данным, кандидатуру Кузнецова лоббирует руководитель департамента региональных исследований Фонда развития гражданского общества Виталий Иванов. Опрошенные агентством эксперты уверены в необходимости данного кадрового шага. В частности, один из основателей консалтинговой группы Bakster group Дмитрий Гусев называет Глеба Кузнецова «известным профессиональным политконсультантом, который хорошо знаком со свердловской элитой».

Другие специалисты вспоминают, что в последний раз федеральный эксперт работал в регионе в 2002 году на выборах в Свердловскую облдуму. Тогда он консультировал блок «Единство и Отечество» под руководством Сергея Носова и с тех пор поддерживает отношения с мэром Нижнего Тагила. После долгого перерыва его видели в Екатеринбурге на выборах в Госдуму в 2016 году. В последний раз он приехал в уральскую столицу на прошлой неделе.

Потенциальный куратор свердловской кампании одинаково хорошо знаком как с жесткими политическими технологиями на грани фола, так и со спецификой гуманитарных, социально направленных проектов.

Фирма Глеба Кузнецова помогла Биллу Клинтону стать президентом США Фото: depositphotos.com © URA.RU

В 90-х годах прошлого и в «нулевых» годах XXI века Глеб Кузнецов занимал руководящие позиции в созданной именитым политтехнологом Алексеем Кошмаровым фирме «Новоком». В числе наиболее знаковых из проведенных данным предприятием выборов — избирательная кампания экс-президента США Билла Клинтона (1992 год), кампания против известного демократа Анатолия Собчака на выборах губернатора Санкт-Петербурга (1996 год) и участие во втором туре выборов губернатора Красноярского края (1998 год). Одной из акций в рамках последней кампании стал «марш бомжей» в поддержку оппонента красноярского губернатора Валерия Зубова — генерала Александра Лебедя. Кузнецов считается приверженцем жестких политтехнологических ходов, как и его близкий друг, сооснователь Bakster group Ринат Хазеев.

В последние годы Глеб Кузнецов работает директором фонда «Петропавловск», занимающегося продвижением благотворительных проектов по поддержке детей, развитию образования, культуры, спорта и повышению качества жизни на Дальнем Востоке. «Он очень активно работает в Благовещенске, являясь там известной и влиятельной персоной», — говорит один из коллег Кузнецова.

Помимо этого, федеральный эксперт сумел наладить близкие отношения со структурами Росатома, выполняя для них важные подряды. После назначения бывшего руководителя атомной корпорации Сергея Кириенко замглавой администрации президента перед Глебом Кузнецовым открылись новые перспективы.

Однако накопленный ранее опыт вряд ли пригодится политологу в Свердловской области. В большинстве случаев роль делегированного Кремлем специалиста ограничивается наблюдением за ходом кампании, проведением экспертных интервью с ее участниками, изучением выпускаемых кандидатами и партотделениями агитационно-пропагандистских материалов.

Для наблюдения за выборами в Свердловской области нужен предельно отстраненный наблюдатель Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Собранные данные обобщаются в аналитических записках и отправляются в Москву. Никаких самостоятельных решений куратор не принимает, он всего лишь глаза и уши кремля. Но, с другой стороны, он этим и ценен для региональных политиков. Установив с посланником Москвы личный контакт, они смогут донести до Кремля свою позицию по каким-либо вопросам», — выразил мнение один из свердловских политиков. Он подчеркнул, что характер Кузнецова максимально подходит для этой работы: «Это очень толковый, адекватный человек. Он не склонен к конфликтам, вдумчиво и пошагово разбирается в каждой ситуации».

Глава уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин уверен, что для соблюдения объективности Москва, скорее всего, пришлет в регион несколько мониторщиков.

«Выборы свердловского губернатора очень важны для федерального центра. Поэтому в Москве попытаются использовать сразу несколько независимых каналов информации, чтобы сложить из поступающих сведений максимально верную картинку», — считает эксперт.

В разговоре с корреспондентом «URA.RU» Глеб Кузнецов подчеркнул, что должности «куратор выборов» не существует: «Это журналистское допущение. Организацией выборов губернатора и прочими кампаниями занимаются уполномоченные органы, партии, их штабы. А то, что вы говорите, попахивает хлестаковщиной, когда приезжает человек из Москвы, потом что-то государю рассказывает…»

Эксперт подтверждает, что с начала 2000-х годов знаком с Сергеем Носовым. Но предложений о возобновлении работы в Свердловской области он не получал: «Свердловская область — любовь моей молодости. Но сегодня меня полностью устраивает деятельность в фонде „Петропавловск“ по развитию Дальнего Востока, удовлетворяет тот статус, который у меня есть. Не верьте непроверенным слухам».