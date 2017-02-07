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07 февраля 2017
16:12  07 февраля 2017 2

Васильева хочет отбиться от наследия Фурсенко и Ливанова

В правительстве РФ — борьба за уроки православной культуры и отмену ЕГЭ
Айсель Герейханова
© Служба новостей «URA.Ru»
Пресс-конференция в ТАСС, посвященная итогам работы Министерства образования и науки РФ в 2016 году, с участием Васильевой Ольги. Москва, васильева ольга
Новый министр образования Ольга Васильева считается представителем консервативного крыла в образованииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр образования Ольга Васильева празднует свою первую кадровую победу. Бывший руководитель кремлевского управления общественных проектов Павел Зенькович под началом которого она ранее работала в АП, назначен заместителем министра ведомства. Собеседники «URA.RU» в Минобре говорят, что Васильевой наконец удалось ввести на руководящий пост своего человека.

Шохин лекция Ельцин Центр. Екатеринбург, шохин александр
Говорят, что назначение заместителя Васильевой Ирины Кузнецовой пролоббировали по линии главы РСПП и президента ВШЭ Александра Шохина
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Источники «URA.RU» в структурах РПЦ называют Зеньковича «идейно и духовно» им близким и надеются на плодотворное сотрудничество. Назначение Зеньковича может усилить консервативную линию ведомства и активизировать сворачивание реформ эпохи прежних министров, считают собеседники агентства.

Больше 10 лет министерство образования находилось под контролем противоположной группы, представителей либерального сегмента в образовательной элите, утверждает директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин. «Это и господин Фурсенко, и господин Ливанов, который был членом его команды. Но госпожа Васильева принадлежит если не к противоположной, то к далеко отстоящей от лагеря либералов группе. Поэтому да, у нее есть серьезные намерения пересмотреть не какие-то отдельные аспекты реформы образования, а саму концепцию этой реформы. И, естественно, есть достаточно влиятельные силы, которые не хотят этого».

Назначение Зеньковича Салин называет «прорывом кадровой блокады» Васильевой: «Через него как раз пойдет согласование намерений ведомства со всеми другими структурами: и с Госдумой, и с правительством, и с администрацией президента».

Функционал Зеньковича в ведомстве считается ключевым с учетом аппаратного противодействия взглядам Васильевой, с которым она сталкивается.

В первые же дни, став министром образования, Ольга Васильева занялась чисткой кадров и уволила трех заместителей в министерстве, которые работали при Дмитрии Ливанове, а четвертого — Григория Трубникова — оставила без функционала. Кроме того, в отставку был отправлен ряд сотрудников департаментов. Один из них рассказал «URA.RU», что на закрытых совещаниях всю первую неделю говорили про необходимость кардинальной перестройки прежних подходов в сфере российского образования — об отмене ЕГЭ, о вреде болонской системы, о зависимости от зарубежных грантов.

Если увольнения сотрудников Минобра начались уже через 10 дней с момента назначения Васильевой, то приход новых заместителей затянулся: все предложения министра по кандидатурам отклонялись.

Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, фурсенко андрей, пмэф-2016
Помощника президента Андрея Фурсенко называют аппаратным противником министра образования Ольги Васильевой
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

С момента назначения министра, помимо Зеньковича, был утвержден лишь один зам — Ирина Кузнецова, у которой в подчинении находятся финансовые и имущественные департаменты. Бывшие коллеги Кузнецовой в разговорах с корреспондентом «URA.RU» замечают, что новый заместитель Васильевой имеет отличные от своей начальницы взгляды и относится скорее к «западникам» в сфере образования. Считается, что назначение Кузнецовой пролоббировали по линии главы РСПП и президента ВШЭ Александра Шохина. До 2013 года Ирина Кузнецова работала директором Института управления закупками и продажами им. А. Б. Соловьева ГУ-ВШЭ (НИУ ВШЭ).

«„Вышка“ — проводник чуть ли не всех основных реформ 2000-х, включая ЕГЭ. С учетом жесткого консервативного подхода Васильевой назначение Кузнецовой в образовательных кругах расценивают как попытку соблюсти баланс. Любые новые идеи должны подкрепляться финансовыми ресурсами, а в управлении Кузнецовой сейчас департаменты финансов и госзаказов», — поясняет бывший коллега Кузнецовой по работе в НИУ ВШЭ.

Ранее «Коммерсант» писал о том, что новый министр образования находится в острой конфронтации со своим куратором, вице-премьером Ольгой Голодец, которая (еще до Зеньковича) не согласовала на пост заместителя министра ни одну кандидатуру.

Источники «URA.RU» в правительстве говорят, что это не личное противостояние Голодец Васильевой: против нового министра выступает целая группа либералов-западников в образовании.

По одной из версий, «кадры Васильевой блокировались» на уровне помощника президента Андрея Фурсенко.

Фурсенко в свою бытность министром образования всегда был ярым сторонником ЕГЭ и противником «Основ православной культуры» в школах. «Если бы Васильева собрала абсолютно свою команду замов, она бы могла поставить крест на всем, что было достигнуто за это время ее предшественниками. Фурсенко и ряд крупных университетов по-прежнему сохраняют серьезное влияние на образовательные процессы в России и будут противодействовать попыткам нового министра вернуться к архаике», — поясняет источник агентства.

Кроме Фурсенко, среди оппонентов Васильевой он называет ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова и президента Курчатовского института Михаила Ковальчука. Последнего, по одной из версий, считают автором идеи реформирования РАН (сама Васильева уже заявляла, что проанализирует реформы, проводившиеся при прежнем министре Ливанове). Источник «URA.RU» в Минобре говорит, что реформа РАН находится в их числе и уже сейчас группа экспертов работает над концепцией пересмотра некоторых положений этой реформы.

Форум активных граждан «Сообщество». Москва. , садовничий виктор
Ректор МГУ Виктор Садовничий входит в группу влиния министра образования Ольги Васильевой
Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

Сторонники консервативных походов в образовании сплотились вокруг Васильевой. В группу влияния нового министра входят представители РПЦ и ректор МГУ Виктор Садовничий, говорят осведомленные собеседники агентства в образовательных кругах.

Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает, что ключевую роль в противостоянии с западной моделью образования играет РПЦ: «Полагая, что образование и культура — это те две сферы, где роль церкви особенно важна, православное лобби продвигает своих протеже. Ольга Васильева, безусловно, именно такой человек, как и ее бывший начальник, Павел Зенькович, который теперь стал ее замом».

По мнению Гращенкова, «бодание консерваторов и либералов» в сфере образования идет на уровне противостояния советско-православной модели и европейской.

«Ведь что такое современная школа? Это попытка привить ребенку навыки самостоятельного мышления, раскрепостить его, — говорит Гращенков. — Собственно из таких детей и вырастает тот самый „креативный класс“, тогда как традиционная „советская“ модель подразумевает обратное: человека-функцию, который идеально впишется в систему „дом — работа“. Сюда же 1 и православное воспитание, семейные ценности».

Гращенков указывает на то, что по мнению консерваторов, система высшего образования, которая перешла на «вражеское» для них Болонское соглашение, также нуждается в корректировке, так как многие вузы сотрудничают с иностранными университетами: «Стажировки, обмен — все это приводит к тому, что, нахватавшись западных ценностей, студенты вырастают теми же креаклами. Вот на этом уровне и идет бодание либералов и консерваторов».

Самый острый вопрос, по которому расходятся противоборствующие группы, — это проблема ЕГЭ. Бывшие коллеги Васильевой в Кремле рассказывают, что при работе в администрации президента она считала эту экзаменационную систему вредной и чуждой традиционному российскому образованию.

Один из чиновников кабмина рассказал, что при назначении у Васильевой было желание начать свою работу с радикального отказа от ЕГЭ, но «на высоком уровне министру посоветовали не делать резких движений и заявлений в публичной сфере». В комментариях СМИ по поводу ЕГЭ Ольга Васильева действительно высказывается довольно осторожно. Вот одна из ее цитат из интервью ТАСС: «Мы будем идти по пути ЕГЭ. Однако хочу еще раз подчеркнуть, что предела совершенству быть не может. Но я не думаю, что будут какие-то кардинальные изменения, будет отшлифовываться то, что уже есть, в частности сокращение тестовой части».

В этом году ЕГЭ уже пройдет по новым правилам. В конце января в Рособрнадзоре окончательно подтвердили: тесты в ЕГЭ сохранятся только в заданиях на знание иностранных языков.

Контактный центр ЕГЭ на Индустрии, 56а. Екатеринбург, егэ, тестирование, проверка знаний, экзамен
С приходом Ольги Васильевой в министерство образования заговорили об отмене ЕГЭ
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Еще одним вопросом, пересмотром которого может заняться Васильева, является программа «5-100» (госпрограмма поддержки крупнейших вузов, направленная на вывод не менее пяти российских университетов в сотню вузов трех авторитетных мировых рейтингов). Ряд экспертов в сфере образования говорит, что уже на протяжении нескольких месяцев встречаются с Ольгой Васильевой и обсуждают необходимость изменений в этой сфере.

Глава Всероссийского фонда «Образование» Сергей Комков рассказывает «URA.RU», что на одной из встреч с министром Васильевой обсуждалась необходимость создать собственный рейтинг вузов, который был бы на слуху у мировой общественности: «Инициатором такого рейтинга у нас могла бы стать Торгово-промышленная палата, именно работодатели могут лучше всего определить, какой вуз дает наиболее эффективное образование и выпускников, пользующихся наибольшим спросом. А что касается рейтинга „5-100“, допустим, 1-2 вуза у нас влезут в эту сотню, а остальные останутся там, где и были. Нам надо в целом подтягивать всю систему так, чтобы даже самый малоизвестный региональный вуз был на очень высоком и хорошем уровне».

Сама Васильева в конце сентября прошлого года года заявляла о своем намерении усилить контроль за расходами вузов — участников госпрограммы «5—100» по повышению международной конкурентоспособности: «Это университеты, в которые вложены большие деньги, но возникает вопрос, какова их отдача. Бюджет должен расходоваться очень экономно». С учетом документов, размещенных на сайте правительства, заложенный на проект «5-100» бюджет в 2013—2017 годах составил 60,5 млрд рублей.

Источник агентства в министерстве образования говорит, что проект «5-100» кажется Васильевой неэффективным с точки зрения самой цели — войти в международные рейтинги. Ей кажется, что тут речь может идти о подгонке деятельности университетов под критерии рейтинга».

Медиа-форум "За правду и справедливость" ОНФ. Встреча с Кузьминовым Я. Санкт-Петербург, кузьминов ярослав
Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов на недавней встрече просил президента продлить действие программы «5-100»
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Активная борьба за программу проекта «5-100» развернулась в начале января, когда президент сначала встретился с ректором ВШЭ Ярославом Кузьминовым и уже на следующий день — с ректором МГУ Виктором Садовничим. Кузьминов попросил Путина продлить действие программы до 2025 года. А Садовничий убеждал президента в необходимости смещения финансового приоритета с внешних западных рейтингов на внутренние, говорят осведомленные источники в ректорате МГУ.

Директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина считает, что сам факт обсуждения программы «5-100» на уровне президента говорит о том, что она вряд ли будет закрыта: «Президент даже поздравил наших ректоров с тем, что мы позиционировались в рейтингах, и в предметных, где университеты вышли на лидирующие позиции, и в общих рейтингах у нас заметно улучшились результаты. Так что я не думаю, что речь идет о закрытии программы, тем более что это программа поддержки лабораторий, научных исследований и кампусов, которые действительно очень нужны». При этом эксперт отмечает, что может быть изменен состав стратегического совета, который оценивает результаты: «Наличие стратегических целей нуждается в большем увязывании не только с глобальными рейтингами, но и с внутрироссийскими трендами».

Перемены в сфере распределения зарубежных грантов — еще один спорный момент для либералов и консерваторов, который перешел в острую фазу обсуждения в образовательных кругах после прихода Васильевой.

XIV cъезд ЕР день 2. Министр образования Дмитрий Ливанов. Москва, ливанов дмитрий
По мнению эксперта, министр образования Ольга Васильева готова пересмотреть реформы своего предшественника Дмитрия Ливанова
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ректоры трех российских вузов на условиях анонимности рассказали «URA.RU», что с прошлого года по линии министерства образования им поступают рекомендации о сокращении участия в программах с зарубежными грантами и об увеличении доли участия — с российскими. «Нам дали понять, что это может повлиять на оценку эффективности университета», — пояснил один из собеседников агентства.

Источник «URA.RU» в правительстве также рассказывает о желании Минобра инициировать ужесточение выдачи грантов российским вузам со стороны международных организаций. Этот шаг объясняется необходимостью снижения «утечки мозгов» и переориентации их на российское образование и работодателей.

Изменения также возможны в программе «Глобальное образование», по которой российские студенты могут учиться за рубежом за счет государства. По одной из версий, обсуждается переориентация финансирования проекта на другие образовательные цели. В самом министерстве образования отрицают, что давали какие-либо рекомендации вузам по зарубежным программам.

«Россия всегда открыта для международного сотрудничества в области образования и науки и активно взаимодействует с международным сообществом как на уровне межправительственных программ (включая программы грантовой поддержки), так и на уровне образовательных организаций. Министерство принимает активное участие в расширении сотрудничества и взаимодействия российских вузов с зарубежными образовательными учреждениями и, безусловно, не направляло никаких подобных писем» — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства. Кроме того, в министерстве образования назвали программу «5-100» направленной на «повышение конкурентоспособности российских вузов на мировой арене».

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