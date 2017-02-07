Васильева хочет отбиться от наследия Фурсенко и Ливанова

16:12 07 февраля 2017 2

Новый министр образования Ольга Васильева считается представителем консервативного крыла в образовании Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр образования Ольга Васильева празднует свою первую кадровую победу. Бывший руководитель кремлевского управления общественных проектов Павел Зенькович под началом которого она ранее работала в АП, назначен заместителем министра ведомства. Собеседники «URA.RU» в Минобре говорят, что Васильевой наконец удалось ввести на руководящий пост своего человека.

Говорят, что назначение заместителя Васильевой Ирины Кузнецовой пролоббировали по линии главы РСПП и президента ВШЭ Александра Шохина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Источники «URA.RU» в структурах РПЦ называют Зеньковича «идейно и духовно» им близким и надеются на плодотворное сотрудничество. Назначение Зеньковича может усилить консервативную линию ведомства и активизировать сворачивание реформ эпохи прежних министров, считают собеседники агентства.

Больше 10 лет министерство образования находилось под контролем противоположной группы, представителей либерального сегмента в образовательной элите, утверждает директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин. «Это и господин Фурсенко, и господин Ливанов, который был членом его команды. Но госпожа Васильева принадлежит если не к противоположной, то к далеко отстоящей от лагеря либералов группе. Поэтому да, у нее есть серьезные намерения пересмотреть не какие-то отдельные аспекты реформы образования, а саму концепцию этой реформы. И, естественно, есть достаточно влиятельные силы, которые не хотят этого».

Назначение Зеньковича Салин называет «прорывом кадровой блокады» Васильевой: «Через него как раз пойдет согласование намерений ведомства со всеми другими структурами: и с Госдумой, и с правительством, и с администрацией президента».

Функционал Зеньковича в ведомстве считается ключевым с учетом аппаратного противодействия взглядам Васильевой, с которым она сталкивается.

В первые же дни, став министром образования, Ольга Васильева занялась чисткой кадров и уволила трех заместителей в министерстве, которые работали при Дмитрии Ливанове, а четвертого — Григория Трубникова — оставила без функционала. Кроме того, в отставку был отправлен ряд сотрудников департаментов. Один из них рассказал «URA.RU», что на закрытых совещаниях всю первую неделю говорили про необходимость кардинальной перестройки прежних подходов в сфере российского образования — об отмене ЕГЭ, о вреде болонской системы, о зависимости от зарубежных грантов.

Если увольнения сотрудников Минобра начались уже через 10 дней с момента назначения Васильевой, то приход новых заместителей затянулся: все предложения министра по кандидатурам отклонялись.

Помощника президента Андрея Фурсенко называют аппаратным противником министра образования Ольги Васильевой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

С момента назначения министра, помимо Зеньковича, был утвержден лишь один зам — Ирина Кузнецова, у которой в подчинении находятся финансовые и имущественные департаменты. Бывшие коллеги Кузнецовой в разговорах с корреспондентом «URA.RU» замечают, что новый заместитель Васильевой имеет отличные от своей начальницы взгляды и относится скорее к «западникам» в сфере образования. Считается, что назначение Кузнецовой пролоббировали по линии главы РСПП и президента ВШЭ Александра Шохина. До 2013 года Ирина Кузнецова работала директором Института управления закупками и продажами им. А. Б. Соловьева ГУ-ВШЭ (НИУ ВШЭ).

«„Вышка“ — проводник чуть ли не всех основных реформ 2000-х, включая ЕГЭ. С учетом жесткого консервативного подхода Васильевой назначение Кузнецовой в образовательных кругах расценивают как попытку соблюсти баланс. Любые новые идеи должны подкрепляться финансовыми ресурсами, а в управлении Кузнецовой сейчас департаменты финансов и госзаказов», — поясняет бывший коллега Кузнецовой по работе в НИУ ВШЭ.

Ранее «Коммерсант» писал о том, что новый министр образования находится в острой конфронтации со своим куратором, вице-премьером Ольгой Голодец, которая (еще до Зеньковича) не согласовала на пост заместителя министра ни одну кандидатуру.

Источники «URA.RU» в правительстве говорят, что это не личное противостояние Голодец Васильевой: против нового министра выступает целая группа либералов-западников в образовании.

По одной из версий, «кадры Васильевой блокировались» на уровне помощника президента Андрея Фурсенко.

Фурсенко в свою бытность министром образования всегда был ярым сторонником ЕГЭ и противником «Основ православной культуры» в школах. «Если бы Васильева собрала абсолютно свою команду замов, она бы могла поставить крест на всем, что было достигнуто за это время ее предшественниками. Фурсенко и ряд крупных университетов по-прежнему сохраняют серьезное влияние на образовательные процессы в России и будут противодействовать попыткам нового министра вернуться к архаике», — поясняет источник агентства.

Кроме Фурсенко, среди оппонентов Васильевой он называет ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова и президента Курчатовского института Михаила Ковальчука. Последнего, по одной из версий, считают автором идеи реформирования РАН (сама Васильева уже заявляла, что проанализирует реформы, проводившиеся при прежнем министре Ливанове). Источник «URA.RU» в Минобре говорит, что реформа РАН находится в их числе и уже сейчас группа экспертов работает над концепцией пересмотра некоторых положений этой реформы.

Ректор МГУ Виктор Садовничий входит в группу влиния министра образования Ольги Васильевой Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

Сторонники консервативных походов в образовании сплотились вокруг Васильевой. В группу влияния нового министра входят представители РПЦ и ректор МГУ Виктор Садовничий, говорят осведомленные собеседники агентства в образовательных кругах.

Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает, что ключевую роль в противостоянии с западной моделью образования играет РПЦ: «Полагая, что образование и культура — это те две сферы, где роль церкви особенно важна, православное лобби продвигает своих протеже. Ольга Васильева, безусловно, именно такой человек, как и ее бывший начальник, Павел Зенькович, который теперь стал ее замом».

По мнению Гращенкова, «бодание консерваторов и либералов» в сфере образования идет на уровне противостояния советско-православной модели и европейской.

«Ведь что такое современная школа? Это попытка привить ребенку навыки самостоятельного мышления, раскрепостить его, — говорит Гращенков. — Собственно из таких детей и вырастает тот самый „креативный класс“, тогда как традиционная „советская“ модель подразумевает обратное: человека-функцию, который идеально впишется в систему „дом — работа“. Сюда же 1 и православное воспитание, семейные ценности».

Гращенков указывает на то, что по мнению консерваторов, система высшего образования, которая перешла на «вражеское» для них Болонское соглашение, также нуждается в корректировке, так как многие вузы сотрудничают с иностранными университетами: «Стажировки, обмен — все это приводит к тому, что, нахватавшись западных ценностей, студенты вырастают теми же креаклами. Вот на этом уровне и идет бодание либералов и консерваторов».

Самый острый вопрос, по которому расходятся противоборствующие группы, — это проблема ЕГЭ. Бывшие коллеги Васильевой в Кремле рассказывают, что при работе в администрации президента она считала эту экзаменационную систему вредной и чуждой традиционному российскому образованию.

Один из чиновников кабмина рассказал, что при назначении у Васильевой было желание начать свою работу с радикального отказа от ЕГЭ, но «на высоком уровне министру посоветовали не делать резких движений и заявлений в публичной сфере». В комментариях СМИ по поводу ЕГЭ Ольга Васильева действительно высказывается довольно осторожно. Вот одна из ее цитат из интервью ТАСС: «Мы будем идти по пути ЕГЭ. Однако хочу еще раз подчеркнуть, что предела совершенству быть не может. Но я не думаю, что будут какие-то кардинальные изменения, будет отшлифовываться то, что уже есть, в частности сокращение тестовой части».

В этом году ЕГЭ уже пройдет по новым правилам. В конце января в Рособрнадзоре окончательно подтвердили: тесты в ЕГЭ сохранятся только в заданиях на знание иностранных языков.

С приходом Ольги Васильевой в министерство образования заговорили об отмене ЕГЭ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Еще одним вопросом, пересмотром которого может заняться Васильева, является программа «5-100» (госпрограмма поддержки крупнейших вузов, направленная на вывод не менее пяти российских университетов в сотню вузов трех авторитетных мировых рейтингов). Ряд экспертов в сфере образования говорит, что уже на протяжении нескольких месяцев встречаются с Ольгой Васильевой и обсуждают необходимость изменений в этой сфере.

Глава Всероссийского фонда «Образование» Сергей Комков рассказывает «URA.RU», что на одной из встреч с министром Васильевой обсуждалась необходимость создать собственный рейтинг вузов, который был бы на слуху у мировой общественности: «Инициатором такого рейтинга у нас могла бы стать Торгово-промышленная палата, именно работодатели могут лучше всего определить, какой вуз дает наиболее эффективное образование и выпускников, пользующихся наибольшим спросом. А что касается рейтинга „5-100“, допустим, 1-2 вуза у нас влезут в эту сотню, а остальные останутся там, где и были. Нам надо в целом подтягивать всю систему так, чтобы даже самый малоизвестный региональный вуз был на очень высоком и хорошем уровне».

Сама Васильева в конце сентября прошлого года года заявляла о своем намерении усилить контроль за расходами вузов — участников госпрограммы «5—100» по повышению международной конкурентоспособности: «Это университеты, в которые вложены большие деньги, но возникает вопрос, какова их отдача. Бюджет должен расходоваться очень экономно». С учетом документов, размещенных на сайте правительства, заложенный на проект «5-100» бюджет в 2013—2017 годах составил 60,5 млрд рублей.

Источник агентства в министерстве образования говорит, что проект «5-100» кажется Васильевой неэффективным с точки зрения самой цели — войти в международные рейтинги. Ей кажется, что тут речь может идти о подгонке деятельности университетов под критерии рейтинга».

Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов на недавней встрече просил президента продлить действие программы «5-100» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Активная борьба за программу проекта «5-100» развернулась в начале января, когда президент сначала встретился с ректором ВШЭ Ярославом Кузьминовым и уже на следующий день — с ректором МГУ Виктором Садовничим. Кузьминов попросил Путина продлить действие программы до 2025 года. А Садовничий убеждал президента в необходимости смещения финансового приоритета с внешних западных рейтингов на внутренние, говорят осведомленные источники в ректорате МГУ.

Директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина считает, что сам факт обсуждения программы «5-100» на уровне президента говорит о том, что она вряд ли будет закрыта: «Президент даже поздравил наших ректоров с тем, что мы позиционировались в рейтингах, и в предметных, где университеты вышли на лидирующие позиции, и в общих рейтингах у нас заметно улучшились результаты. Так что я не думаю, что речь идет о закрытии программы, тем более что это программа поддержки лабораторий, научных исследований и кампусов, которые действительно очень нужны». При этом эксперт отмечает, что может быть изменен состав стратегического совета, который оценивает результаты: «Наличие стратегических целей нуждается в большем увязывании не только с глобальными рейтингами, но и с внутрироссийскими трендами».

Перемены в сфере распределения зарубежных грантов — еще один спорный момент для либералов и консерваторов, который перешел в острую фазу обсуждения в образовательных кругах после прихода Васильевой.

По мнению эксперта, министр образования Ольга Васильева готова пересмотреть реформы своего предшественника Дмитрия Ливанова Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ректоры трех российских вузов на условиях анонимности рассказали «URA.RU», что с прошлого года по линии министерства образования им поступают рекомендации о сокращении участия в программах с зарубежными грантами и об увеличении доли участия — с российскими. «Нам дали понять, что это может повлиять на оценку эффективности университета», — пояснил один из собеседников агентства.

Источник «URA.RU» в правительстве также рассказывает о желании Минобра инициировать ужесточение выдачи грантов российским вузам со стороны международных организаций. Этот шаг объясняется необходимостью снижения «утечки мозгов» и переориентации их на российское образование и работодателей.

Изменения также возможны в программе «Глобальное образование», по которой российские студенты могут учиться за рубежом за счет государства. По одной из версий, обсуждается переориентация финансирования проекта на другие образовательные цели. В самом министерстве образования отрицают, что давали какие-либо рекомендации вузам по зарубежным программам.

«Россия всегда открыта для международного сотрудничества в области образования и науки и активно взаимодействует с международным сообществом как на уровне межправительственных программ (включая программы грантовой поддержки), так и на уровне образовательных организаций. Министерство принимает активное участие в расширении сотрудничества и взаимодействия российских вузов с зарубежными образовательными учреждениями и, безусловно, не направляло никаких подобных писем» — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства. Кроме того, в министерстве образования назвали программу «5-100» направленной на «повышение конкурентоспособности российских вузов на мировой арене».