17:40 07 февраля 2017 0

Борис Дубровский и Владимир Мякуш будут разбираться в конфликте в Каслях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ситуация в Каслинском районе накаляется. Муниципалитет вновь получает статус самого скандального. В ход идут тайные записи, на журналистов оказывают давление. Местный оппозиционер вслух говорит о недоверии региональным властям и хочет вступить в «Единую Россию». За происходящим пристально следят и в резиденции губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, и в областном политсовете «ЕР». Готовится некое жесткое решение, которое должно положить конец вечным конфликтам в Каслинском районе.

На сессии районного собрания 6 февраля, где депутаты избирали временного районного главу (действующий глава Александр Грачев отстранен от работы на период следствия) предполагалось рассматривать только одну кандидатуру — первого замглавы Вячеслава Горовца. Но поднялся депутат, предприниматель Игорь Дятлов, тот самый, что несколько раз пытался инициировать отставку Александра Грачева — в августе 2013 года и в апреле 2014 года.

Каслинский район всегда был сложной территорией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— А кого поддерживает область? — строго спросил Дятлов у представителя управления внутренней политики правительства области, присутствовавшего на совещании.

— По регламенту главу заменяет его первый заместитель, — ответил чиновник. — Нас устраивает кандидатура Горовца.

— А меня нет! — смело ответил Дятлов. Далее депутат стал говорить, что «Горовец подписывал всякие бумаги» и, наверное, какие-то из них могут быть незаконными. Поэтому лично он, Игорь Дятлов, не доверяет ни Горовцу, ни мнению областных властей.

Представитель УВП только вздохнул: в Каслях начиналось очередное политическое шоу, подобное тем, что случалось раньше, когда Игорь Дятлов и его сторонники пытались дестабилизировать обстановку. После этого прессу удалили за дверь, чтобы провести секретное совещание. Там, за закрытыми дверями, прозвучало предложение внести на рассмотрение несколько кандидатур. В том числе соратника Дятлова, депутата Игоря Колышева, главу Булзинского поселения Анатолия Титова и мэра Вишневогорска Якова Гусева. Кстати, как стало известно «URA.RU», Гусев был категорически против таких перспектив. Чтобы стать временным главой района, ему бы пришлось уйти в отставку с поста мэра Вишневогорска. В итоге депутаты, посовещавшись, решили, что и. о. главы будет Горобец. Большинством голосов (Игорь Дятлов проголосовал против) это решение утвердили.

Борис Дубровский не скрывает того, что недоволен ситуацией в Каслях Пресс-служба губернатора Челябинской области

Здесь же, на сессии, Игорь Дятлов обратился к спикеру, руководителю местного отделения «Единой России», Ларисе Лобашовой, с вопросом, когда его примут в ряды партии. Это удивило присутствующих — ранее Дятлов никакого интереса к «ЕР» не проявлял. Напротив, он всегда выступал против тех вводных, что поступали из областного политсовета в собрание. К примеру, когда речь шла об увольнении спикера райсобрания Николая Гвоздева, лишившегося поста и партбилета за пьянство. Лариса Лобашова тут же пообещала Игорю Дятлову, что его непременно примут в партию.

Кстати, уже приняли в ряды «ЕР» Дмитрия Протазанова, того самого риелтора, на основании показаний которого возбудили уголовное дело в отношении Александра Грачева. Те эпизоды, что вменяются Грачеву, представляются юристам сомнительными. Все три вопроса относятся в гражданско-правовой сфере и решаются в судах, а не через «уголовку». В Каслях говорят о том, что противники Грачева делали все, чтобы удалить главу от власти. Теперь им это удалось.

Мэр Каслей Юрий Скулыбердин

«Все думали, что уголовка грозит мэру Каслей Юрию Скулыбердину из-за истории с фильтровальной станцией, — рассказывают „URA.RU“ в Каслях. — Именно он брал на себя ответственность. Но ему ничего в прокуратуре так и не предъявили. А станция до сих пор не сдана в эксплуатацию и, вероятно, не будет сдана никогда. Сейчас в районе очень сложная обстановка».

Кстати, в минувшие выходные в Каслях, в нескольких микрорайонах, на два дня отключали воду из-за аварии на водоводе. Решение этого вопроса относится к полномочиям городских чиновников.

А мэр Каслей Юрий Скулыбердин объявил войну редакции районной газеты «Красное знамя». Туда прислали письмо против Грачева. Под письмом стояли подписи самого Скулыбердина, главы Маукского поселения Владимира Пидорского (когда-то отсидевшего двое суток административного ареста), главы Тюбука Владимира Ситникова, главы Бузулукского поселения Александра Титова и двух руководителей сельсоветов. Все подписавшиеся — соратники Игоря Дятлова. В письме содержалось много нелицеприятного в адрес районного главы, вплоть до того, что Грачев ругается матом. Редактор газеты Тамара Шубина ставить письмо в публикацию отказалась, а явившимся к ней с разборками Скулыбердину и Титову, заявила, что, прежде чем публиковать такое послание, надо проверить факты. Разговор с Шубиной тайно записали, после чего Дмитрий Протазанов выложил беседу в одном из своих аккаунтов, на странице, где собрались противники районного главы. Так как сторонние пользователи не могут оставлять свои сообщения, все комментарии сведены к оскорблениям журналистов.

«Я говорила с юристом, — пояснила „URA.RU“ Тамара Шубина. — Были ли нарушены мои права, когда выложили запись? Пришли к выводу, что не стоит обращать внимания. Я сказанного не стыжусь, я никого не оскорбляла. Я только говорила о том, как должна делать свою работу — проверять факты».

В редакцию сейчас поступают звонки — журналистам говорят о том, что «главу сняли, скоро и самой редакции надо будет собирать вещи».

«Вопросы со стороны области к Грачеву есть, — заявили „URA.RU“ в аппарате губернатора. — Это связано с „коммуналкой“ и с долгами за энергоресурсы. Что касается уголовного дела, то пусть разбирается следствие. Но и к Юрию Скулыбердину предостаточно претензий, особенно по вопросу строительства фильтровальной станции. И вообще — надо работать, а не заниматься интригами!»

По информации «URA.RU», в резиденции губернатора Бориса Дубровского сейчас готовят один из вариантов решения проблем в Каслинском районе. В числе прочих обсуждается вопрос ликвидации мэрии города как избыточного звена с передачей полномочий районным властям. К кадровым решениям в Каслях готовятся и в областном политсовете «ЕР». Есть, к примеру, вопросы к руководителю Каслинского отделения партии, спикеру райсобрания Ларисе Лобашовой, супруге мэра города Юрия Скулыбердина.

« „Единая Россия“ обязательно примет конкретные меры в урегулировании конфликтов в Каслинском районе», — сообщил «URA.RU» секретарь регионального отделения партии, спикер ЗСО Владимир Мякуш.