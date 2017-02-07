Правительство Комаровой вступило в переговоры с Чемезовым

17:51 07 февраля 2017 0

Правительство Комаровой вынудили пойти на переговоры с оппозицией и Чемезовым Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Формирование негативной повестки югорскими либерал-демократами получило неожиданное объяснение. По версии источников агентства, иски против губернатора ХМАО Натальи Комаровой и суды вокруг проигранных оппозиционерами выборов нужны для инициации переговоров с окружной властью, а результат торгов поможет решить финансовые вопросы олигарха с юга Тюменской области.

Активность югорского отделения ЛДПР в последние несколько дней вышла на совершенно уровень. В информповестке региона либерал-демократы обошли не только соратников по оппозиции, но и «Единую Россию». «Соколы Жириновского» нанесли первый удар перед отчетом губернатора о работе правительства за 2016 год. Депутат Думы Ханты-Мансийска, либерал-демократ Виталий Чистов подал сразу два иска. Один из них был связан с выборами бизнес-омбудсмена, в которых Чистов пытался принять участие.

Ключевым можно назвать именно первый иск, который касался непосредственно работы Натальи Комаровой. Главу региона обвинили в нарушении норм Конституции, федеральных и окружных законов, а также в невыполнении указов президента России. На фоне объявленной Кремлем кампании губернаторских отставок, первые из которых уже состоялись, подобные заявления могут негативно сказаться на позициях Натальи Комаровой.

Активные действия либерал-демократов прогнозировались и на самом заседании Думы ХМАО, где был заслушан отчет губернатора. В Югру прилетел депутат Госдумы Владимир Сысоев, однако, даже в присутствии своего лидера либерал-демократы не стали устраивать скандал. Перед отчетом Наталья Комарова встретилась с членами ЛДПР, где, возможно, и были достигнуты определенные договоренности, после чего оппозиционеры отказались от своих планов.

По одной из главных версий, активность ЛДПР может быть связана с планами депутата Тюменской областной Думы Олега Чемезова, которого принято считать одним из спонсоров югорского отделения партии.

В ХМАО ранее действовали предприятия Чемезова, работавшие в лесной промышленности. По информации источников, депутат закрыл компании из-за серьезных убытков, однако организации оставили в наследство серьезные долги, в том числе и банковские кредиты. Решить эти финансовые вопросы могут новые проекты, реализация которых якобы зависит от итогов переговоров с правительством Комаровой.

По данным инсайдеров, переговоры по новым проектам уже начались. Есть версия, что они связаны с Технопарком высоких технологий. В качестве подтверждения источники «URA.RU» отмечают, что во время последнего визита в Ханты-Мансийск лидер либерал-демократов Владимир Сысоев встречался с новым директором этого учреждения.

В качестве подтверждения факту начала торгов, источник в правительстве отмечает изменившуюся риторику региональных чиновников. «Действия ЛДПР называют, несмотря на всю критику властей, конструктивными. Вхождение Владимира Сысоева в Высший совет партии считают признанием его высокой активности», — комментирует собеседник в Белом доме ХМАО.

Представители ЛДПР более категоричны. В разговоре с корреспондентом «URA.RU» Владимир Сысоев подчеркнул, что по-прежнему есть большие претензии к правительству Комаровой, особенно это касается экономического блока и профильного вице-губернатора Павла Сидорова, который, кстати, курирует работу Технопарка.

Владимир Сысоев продолжает критиковать вице-губернатора по экономике Павла Сидорова Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«ЛДПР будет жесткими мерами наводить порядок в Югре, в том числе и совместно с правоохранительными органами. Есть там один вице-губернатор, которого выгнать пора. А губернатор ему выговор объявила — этого недостаточно», — отметил Владимир Сысоев.

По инсайдерской информации, в ЛДПР от критики окружных властей не собираются пока что отказываться. А в качестве еще одной темы для формирования негативной повестки вокруг действий регионального правительства могут использовать, например, проблемы с нехваткой мусорных полигонов.

«Переговоры еще ведутся, конкретные договоренности не достигнуты, поэтому такой вялотекущий конфликт будет продолжаться. Кроме того, ЛДПР должна сохранять свой статус главной оппозиционной партии в ХМАО», — комментирует источник агентства.

В самой партии категорически отвергают преследование чьих-либо бизнес-интересов. «Это чей-то страшный сон, который уже несколько лет пытаются навеять обществу. ЛДПР защищало и будет защищать интересы простых людей. Это не нравится чиновникам. Отвергаю информацию о лоббировании чьих-либо интересов. Что же касается Чемезова, он и вовсе состоит в руководящем органе другой партии», — заявил Владимир Сысоев. Депутат Госдумы также рассказал подробности своего визита в югорский Технопарк. По словам либерал-демократа, он решил познакомиться с новым директором учреждения Виталием Рыжаковым, назначенным после громких скандалов.

«Хотел увидеть, что там за ноу-хау внедряются за бюджетные средства. А также наладить взаимодействие, чтобы молодые изобретатели могли подключаться к участию в конкурсах, и не только в Югре, но и проводимых под эгидой Госдумы и президента России. Чтобы дверь в Технопарке всегда была открыта, и не возникали потом вопросы, куда потрачены сотни миллионов и миллиардов рублей. Вот пример — Технопарку навязали 16 тыс. квадратных метров, а полезная площадь — 6 тыс. квадратных метров. Зачем такая площадь — этот вопрос, как и многие другие надо адресовать к чиновникам», — прокомментировал Владимир Сысоев.

Олег Чемезов, комментируя информацию о переговорах с окружным правительством, был более лаконичен. «Люди, которые связывают активность ЛДПР с моими действиями, не полноценны психически и фантазеры», — заявил депутат Тюменской областной Думы.

По данным инсайдеров, переговоры должны завершиться до конца марта. К этому времени должна закончится и кампания губернаторских отставок, объявленная перед выборами президента России.

«URA.RU» продолжит следить за развитием событий.