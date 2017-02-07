В Зауралье пациенты умирают после приезда «скорой»

21:36 07 февраля 2017 0

Пациенты завалили жалобами правозащитников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области только за последнее время жители несколько раз жаловались на неоказание медицинской помощи. По одному из фактов региональный Следственный комитет уже начал расследование. Общественники говорят о том, что жалобы на грубость и равнодушное отношение приобретают массовый характер, а вот в медучреждениях и облздраве находят оправдание каждому из таких случаев.

В очередной раз о том, как жителю Кургана работники «скорой» отказали в помощи, рассказали посетители регионального Центра защитников пациентов его руководителю Олегу Кобякову. По словам Галины и Анатолия Плотниковых, помощь их сыну понадобилась 29 ноября 2016 года — мужчина начал задыхаться.

Работники «скорой», взглянув на паспорт пациента, уехали, не оказав ему помощи.

Позже мужчина все же был госпитализирован, но скончался в больнице 1 декабря. Как пояснил «URA.RU» главный врач Курганской больницы скорой медицинской помощи Сергей Фролов, мужчина был алкоголиком и умер от отравления этиловым спиртом.

Плотниковы не хотят подавать в суд на действия медиков, в данной ситуации люди, которые потеряли единственного сына, просто оглушены тем равнодушием, с которым столкнулись в медучреждении. Из департамента областного здравоохранения родителям скончавшегося пришел ответ, где говорится, что пациент не давал письменного согласия на разглашение данных о его здоровье. «Нам в грубой форме сообщили о смерти, даже не хотим вспоминать, как проходила выдача трупа — дважды перепутали тело», — говорят родители.

Ранее «URA.RU» рассказывало о смерти 44-летнего мужчины от перитонита. Работники «скорой» и дежурный врач поликлиники лишь сделали больному мужчине уколы обезболивающего. В итоге он скончался также 1 декабря 2016 года. По данным агентства, после публикации «URA.RU» случаем заинтересовались в региональном Следственном комитете, сейчас правоохранительные органы выясняют все делали произошедшего и рассматривают возможность возбуждения уголовного дела.

Пациенты жалуются на хамство и равнодушие Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В суд намерены подать и родственники скончавшегося от инфаркта в Шадринске молодого мужчины. Ему работники «скорой» посоветовали лишь принять средство от изжоги. Эта история также произошла в конце 2016 года. Сейчас шадринцы ждут результатов независимой судмедэкспертизы. Отметим, что руководитель областного департамента Лариса Кокорина в разговоре с «URA.RU» выразила готовность связаться с родственниками шадринца и выяснить все обстоятельства.

Эксперт регионального ОНФ, врач-кардиолог шадринской больницы БСМП Игорь Оболдин, отмечает, что существует плачевная статистика врачебных ошибок. «Причинами могут быть недостаточная образованность, человеческий фактор, отсутствие опыта, которое выходит на первый план, если речь идет о молодых специалистах. К сожалению, уровень образования в последнее время снизился. Ранее в медколледжах преподавали и штатные специалисты, и практикующие доктора. Сегодня же клиницисты вытеснены из образовательного процесса, и студентов обучают лица, зачастую не имеющие практического опыта. А ведь он имеет большое значение при решении оперативных задач», — говорит эксперт ОНФ.

Оболдин считает, что важнейшим фактором является взаимопонимание и партнерские отношения между сотрудником скорой помощи, пациентом и его близкими. По мнению эксперта, недопустимы выезды одного фельдшера на вызов. «При всем при этом самим пациентам не стоит забывать о правильном отношении к собственному здоровью, образу жизни и причинам возникновения недугов, которые в будущем могут повлечь за собой трагедию» — напоминает врач.

Гражданский омбудсмен Александр Андрюков говорит о том, что жалоб на неоказание помощи приходит очень много, однако далеко не все пострадавшие (если они остались живы) и их родственники готовы идти в суд. «Конечно, медики жалуются на большую загрузку, на низкую зарплату и плохие условия работы. Но наши источники сообщают и о том, что в регионе фальсифицируют данные о количестве выездов. Ведь каждый из них оплачивается из фонда социального страхования. В итоге миллионы делаются просто из воздуха», — говорят правозащитники. Сейчас они ищут подтверждения этой информации.