Как уральские олигархи зарабатывают за счет образа Ельцина

С открытием выставки о первом президенте вырос и рейтинг волейбольного клуба, за который он болел Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пока футболисты греются на сборах, а хоккейные клубы борются за выход в плей-офф, их покровители — олигархи и губернаторы — продолжают соревноваться во влиятельности. «URA.Ru» каждый месяц сравнивает спортивные клубы Большого Урала, которые они поддерживают. Кто использует имя первого президента в личных целых, как живут пермские клубы, оставшиеся без губернатора, и почему никому не удается подвинуть Дмитрия Пумпянского с первого места — в свежем выпуске рейтинга.

В нашем рейтинге — 27 клубов: хоккейные, футбольные, баскетбольные и волейбольные. За каждым из них стоит покровитель — глава города, губернатор или руководитель крупного предприятия. Клубы представляют лиги различных уровней, но все они, чтобы быть популярными, должны поддерживать интерес у своих болельщиков. Для этого они могут использовать несколько инструментов: социальные сети, средства массовой информации, собственные сайты, организацию имиджевых мероприятий.

«Работа над имиджем важна, поскольку это инструмент маркетинговых коммуникаций. Формирование имиджа осуществляется с помощью коммуникационных средств — соцсетей, специальных событий, публикаций в СМИ. Очень важно, что поведение клуба — решения руководства, поступки и слова спортсменов, тренеров и менеджеров — должно соответствовать выбранной модели имиджа», — говорит директор Sport Marketing School Андрей Малыгин.

Социальные сети

Рейтинг клубных групп Facebook

В блоке «Социальные сети» за месяц не произошло существенных изменений. Во «ВКонтакте» по-прежнему лидирует клуб «Металлург». У магнитогорцев 65 тысяч подписчиков и прирост каждый месяц — более тысячи. В группе регулярно выходят посты со спортивными результатами и новости о личной жизни хоккеистов, обзоры матчей и розыгрыши для болельщиков.

«Мы стараемся развивать все социальные сети, чтобы охватить разные слои населения. „ВКонтакте“ — самая популярная сеть, у нас получается в ней работать лучше всего. Благодаря этой работе, болельщики всегда знают последние новости клуба», — говорит исполнительный директор клуба «Металлург» Максим Грицай.

Рейтинг пабликов в Instagram

Уже несколько месяцев подряд не сдает свои лидерские позиции в «Фейсбуке» и «Инстаграме» хоккейный клуб из Екатеринбурга «Автомобилист». У него не только больше всех подписчиков, но и самое большое количество публикаций и лайков.

«Неудивительно, что „Автомобилист“ лидирует в этих социальных сетях. Екатеринбург — большой город, и наши болельщики — современные люди, которые следят за любимой командой там, где им удобно», — говорит директор «Автомобилиста» Максим Рябков.

Рейтинг упоминаемости в СМИ

СМИ

Публикации в СМИ мы делим по темам — на спортивные и не спортивные. Причем последние ценнее, потому что они более интересны болельщикам, требуют от клубов открытости и оригинальности. Очевидно, что журналисты активно публикуют спортивные результаты клуба, а материалов о жизни игроков, не связанной со спортом, немного. Для ранжирования команд по этому показателю мы используем базу данных компании «АПИ-Мониторинг».

С огромным отрывом на первом месте идет футбольный клуб «Урал», о котором вышло 136 не спортивных материалов. Это особенно интересно, учитывая, что в январе были каникулы и многие СМИ не работали. Однако клуб создавал интересный контент, который забирали себе журналисты. У ближайшего соперника клуба — «Амкара» — 62 не спортивные публикации.

«Нашим болельщикам интересно, чем клуб живет, помимо футбола. Мы стараемся организовать работу так, чтобы журналисты об этом рассказывали. Это мировая практика», — говорит президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов.

Во время новогодних каникул в ледовом городке стоял ящик футбольного Деда Мороза. Желания загадали около 300 болельщиков. Фото Пресс-служба ФК «Урал»

Несмотря на то, что после каникул футболисты «Урала», как и все клубы РФПЛ, отправились на предсезонные сборы, команда все равно оставалась в повестке и была открыта для журналистов. На Новый год ФК «Урал» решил порадовать болельщиков и организовал сбор писем для футбольного Деда Мороза: на почту пришло около 300 посланий с загаданными желаниями. Кто-то просил о мяче с автографами футболистов, кто-то — о билетах на игры; студентка Анастасия Карпец попросила дедушку устроить ее личную жизнь и познакомить с неженатым игроком «Урала». В январе ФК «Урал» организовал для девушки свидание с полузащитником Резо Гавтадзе, на которое позвал журналистов.

У пермского «Амкара» широкую огласку получили турнир по киберфутболу и история про то, как известный футболист Самюэль Это’о, надел футболку «Амкара».

С приходом в «Югру» Андрея Разина вспоминают о клубе все чаще Фото: пресс-служба ХК «Югра»

Магнитогорский «Металлург» собрал публикации благодаря юбилею домашней арены. Хоккеисты «Югры» участвовали в открытии новой арены. Кроме того, у хоккейного клуба «Югра» увеличилось общее количество публикаций, связано это с переходом в клуб харизматичного тренера Андрея Разина, которого постоянно цитируют СМИ.

«Мы и раньше были открыты для журналистов, никогда не отказываем в интервью. Андрей Владимирович действительно очень интересный человек со своим мнением», — говорит генеральный директор ХК «Югра» Василий Филипенко.

Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» поднялся в рейтинге СМИ на восемь позиций. Увеличилось количество публикаций за счет того, что клуб провел несколько важных матчей в Екатеринбурге. 24 января «Уралочка» уступила турецкой команде «Экзачибаши», после этого матча клуб выпустил релиз, где поблагодарил болельщиков за поддержку. «Сегодня поддержка трибун была особенно внушительной — болельщики стали реальным 7-м игроком на площадке и помогали уралочкам», — говорилось в сообщении.

Подняться в рейтинге помогло «Уралочке» имя первого президента, который был фанатом волейбола Фото: Александр Мамаев © URA.RU

У «Уралочки» в январе увеличилось и количество не спортивных публикаций за счет того, что в резиденции губернатора Свердловской области открылась фотовыставка «Болельщик №1», посвященная первому президенту России Борису Ельцину. Волейбол был любимым видом спорта первого президента, поэтому Борис Николаевич не пропускал матчи.

Директор Центра спортивного менеджмента университета «Синергия» Валерий Гореликов подчеркивает необходимость работы со СМИ: «Для реализации своих коммерческих целей спортивным клубам важно работать с аудиторией. Каналы продвижения, имеющиеся в распоряжении самого клуба (официальный сайт, социальные сети, клубное ТВ), позволяют достигать только самой лояльной аудитории. Грамотная работа со средствами массовой информации дает клубу возможность выхода на более широкую аудиторию. Поэтому спортивному клубу необходимо выстраивать качественное сотрудничество со СМИ — они могут помочь улучшить узнаваемость спортивного клуба и его спортсменов, привлечь новых поклонников и реализовать коммерческие цели спортивного клуба».

Event

Акции, которые организуют сами клубы, и мероприятия, на которые их приглашают, являются одним из показателей работы по привлечению внимания аудитории. Этот инструмент продвижения активно используют все ведущие мировые клубы, постепенно к тренду приобщаются и уральские.

Право представлять «Урал» в турнирах РФПЛ оспаривали 112 киберспортсменов Екатеринбурга Фото Пресс-служба ФК «Урал»

Лидером по этому показателю остается футбольный клуб «Урал». В январе екатеринбуржцы провели восемь мероприятий и собрали 126 публикаций. Футболисты исполнили желания, которые горожане присылали футбольному Деду Морозу, провели совместный урок по игре на саксофоне, болельщики вытоптали огромную надпись: «Урал» на городском пруду, организовали отборочный этап мирового турнира по виртуальному футболу.

На втором месте хоккейный клуб «Трактор», который в этом году отмечает юбилей. Семь домашних матчей января были посвящены семи эпохам истории клуба. Весь январь пиарщики стилизовали матчи под эпохи. Зрители играли в денди и танцевали под диско 80-х. По арене расхаживали хиппи, стиляги, «лампасники» и новые русские в малиновых пиджаках. К карнавальному безумию присоединились даже хоккеисты.

Каждый матч в январе ХК «Трактор» стилизовал под определенную эпоху. На фото — 80-е. Фото Пресс-служба ХК «Трактор»

Неожиданно удивил в этом месяце клуб ВХЛ «Молот-Прикаьме». Пермяки организовали автограф-сессию, болельщики встретили хоккеистов в аэропорту, кроме того, игроки неоднократно проводили мастер-классы.

«Мы всегда четко понимаем, что работаем прежде всего для наших зрителей. Мы продаем эмоции. И от того, насколько эта работа будет эффективна, зависит поддержка нашей команды жителями», — говорит финансовый директор клуба Светлана Перминова.

PR-служба

В этом рейтинге мы оцениваем работу PR-специалистов по активности работы официальных сайтов команд, где публикуются сообщения клубов. Вторым показателем в этой оценке является популярность сайтов (показатели посещаемости приведены по данным similarweb.com).

Рейтинг PR-активности

Клубы РФПЛ, ВХЛ, КХЛ работают на сайтах активно, и регулярно выходит интересная информация, касающаяся спортивных успехов жизни клуба в целом. Сайты баскетбольных и волейбольных клубов существуют лишь посредственно, там изредка публикуются новости. Приятным исключением можно считать сайт баскетбольных клубов «Парма» и «Уралмаш».

«Мы планируем сделать баскетбол таким же популярным в Екатеринбурге, как футбол или хоккей. Мы недавно начали работать, но уже сделали современный сайт, регулярно его наполняем», — говорит президент БК «Уралмаш» Виктор Ганиенко.

Популярней всего, особенно в период кульминации регулярного чемпионата КХЛ, сайты хоккейных клубов. На первом месте «Металлург» с посещаемостью 234 тысячи пользователей за месяц, на втором — «Трактор» (222 тысячи пользователей).

Итог

В январе лидерство среди спортивных клубов Большого Урала сохранил футбольный клуб «Урал», он набрал в сумме 69 баллов. Ближайший соперник «Урала» — магнитогорский «Металлург», у него 56 баллов. На своих местах остались хоккейные и футбольные клубы, за счет большого количество публикаций улучшились лишь результаты у клуба «Югра».

Баскетбольные и волейбольные клубы пока не меняют своих позиций и остаются на последних строчках рейтинга.

Напоминаем, что рейтинг спортивных клубов Большого Урала «URA.RU» готовит каждый месяц.

В рейтинг мы включили 27 основных клубных команд Большого Урала.

Клубы Континентальной хоккейной лиги:

ХК «Трактор»: президент — губернатор Челябинской области Борис Дубровский, спонсоры — «Русская медная компания» (председатель совета директоров Игорь Алтушкин), ЧТПЗ (председатель совета директоров Андрей Комаров).

ХК «Автомобилист»: президент Андрей Козицын, спонсоры — правительство Свердловской области (губернатор Евгений Куйвашев), УГМК (президент Андрей Козицын), «Газпромбанк» (первый вице-президент Ян Центер)

ХК «Металлург» Магнитогорск: президент — Виктор Рашников, спонсор — «Магнитогорский металлургический комбинат» (председатель совета директоров Виктор Рашников).

ХК «Югра»: президент — Дмитрий Мизгулин, спонсор — «Ханты-Мансийский банк» (президент Дмитрий Мизгулин)

Клубы высшей хоккейной лиги:

ХК «Молот-Прикамье»: президент — Герман Третьяков, спонсор — правительство Пермского края.

ХК «Рубин»: председатель попечительского совета — Рустам Минниханов, спонсор — «Сибур» (председатель совета директоров Леонид Михельсон).

ХК «Спутник»: председатель правления клуба — Александр Балбашев, спонсор — УралВагонЗавод (генеральный директор Олег Сиенко).

ХК «Зауралье»: президент — Сергей Пугин, спонсоры: правительство Курганской области (губернатор Алексей Кокорин), «Курганстальмост» (генеральный директор Дмитрий Парышев).

ХК «Челмет»: президент — губернатор Челябинской области Борис Дубровский, спонсоры — «Русская медная компания» (председатель совета директоров Игорь Алтушкин), ЧТПЗ (председатель совета директоров Андрей Комаров).

Клубы российской футбольной премьер-лиги:

ФК «Урал»: президент — Григорий Иванов, спонсоры — «Трубная Металлургическая Компания» (председатель совета директоров Дмитрий Пумпянский), группа компаний «Ренова» (председатель совета директоров Виктор Вексельберг).

ФК «Амкар»: президент — Геннадий Шилов, спонсоры — правительство Пермского края.

Клуб ФНЛ, первый дивизион:

ФК «Тюмень»: директор — Александр Попов, спонсор — «НОВАТЭК» (председатель правления Леонид Михельсон).

Мини-футбольные клубы:

МФК «Тюмень»: президент Александр Попов, спонсор — «Сибур» (председатель совета директоров Леонид Михельсон).

МФК «Синара»: президент Григорий Иванов, спонсоры — «Трубная Металлургическая Компания» (председатель совета директоров Дмитрий Пумпянский), «Синара-Девелопмент» (президент Александр Пумпянский)

МФК «Газпром Югра»: президент — Петр Созонов, спонсор — «Газпром трансгаз Сургут» (генеральный директор Игорь Иванов).

Волейбольные клубы, суперлига:

ВК «Газпром-Югра»: президент — Юрий Важенин, спонсор — «Газпром трансгаз Сургут» (генеральный директор Игорь Иванов).

ВК «Югра-Самотлор»: директор — Алексей Березин, спонсор — «Самотлорнефтегаз — Роснефть» (генеральный директор Валентин Мамаев)

ВК «Факел», Новый Уренгой: председатель наблюдательного совета — Алексей Ситников, спонсоры — «Газпром добыча Уренгой» (президент Александр Корякин), «АЧИМГАЗ» (генеральный директор Олег Осипович).

ВК «Уралочка —НТМК»: президент клуба — Алексей Кушнарев, спонсор — «ЕВРАЗ» (президент Александр Фролов).

ВК «Метар» Челябинск: директор — Владимир Пахомов, спонсор — правительство Челябинской области (губернатор Борис Дубровский).

Баскетбольные клубы:

БК «Парма»: генеральный директор — Александр Башминов, спонсоры — правительство Пермского края, «ЭнергосбыТ Плюс» (управляющий директор Юлия Чернявская).

БК «УГМК»: президент — Андрей Козицын, спонсор — УГМК (президент Андрей Козицын).

БК «УРАЛ»: президент — Станислав Еремин, спонсор — «Уральские авиалинии» (генеральный директор Сергей Скуратов).

БК «УРАЛМАШ»: президент — Виктор Ганиенко, спонсор —генеральный директор «Уралмашзавода» Андрей Кузнецов.

БК «Динамо», Магнитогорск: директор — Валерий Армер, спонсор — глава города Магнитогорска Сергей Бердников.

БК «ТЕМП-СУМЗ-УГМК»: президент — Багир Абдулазизов, спонсоры — УГМК (президент Андрей Козицын).

БК «Университет-Югра»: президент — Вячеслав Новицкий, спонсор — «Юнипро» (генеральный директор Максим Широков).