20:38 20 апреля 2017 0

Полиция не всегда спешит наказать виновников аварий Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Зауралье виновники аварий уходят от ответственности, а получившие травмы месяцами не могут дождаться помощи. Пострадавшие, которые не имеют достаточно юридических знаний, рискуют остаться ни с чем. Правозащитники говорят о том, что это происходит из-за плохой работы правоохранителей: полиция заботится скорее не о наказании виновных, а о том, чтобы создавать себе поменьше проблем.

Алексей Наумов, который попал в ДТП 1 августа 2016 года, до сих пор не может нормально передвигаться и находится на больничном. Результаты расследования обстоятельств аварии оказались неожиданными для пострадавшего и его представителей — оказалось, что выехавшая на встречку женщина-водитель, сбившая Алексея, не виновна.

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было вынесено на основании того, что тяжкие телесные повреждения водитель нанесла сама себе. Тот факт, что в ДТП есть и другой пострадавший, здоровью которого нанесен вред средней тяжести, следователи почему-то оставили без внимания.

До сих пор пострадавший не получил никаких компенсаций. «Муж работал завхозом в гостинице, это связано, в том числе, с переноской тяжестей, сейчас семью обеспечиваю я одна, у нас двое маленьких детей, — рассказала „URA.RU“ жена потерпевшего. — Он до сих пор передвигается с палочкой».

Расследование возобновили только после того, как представители Алексея Наумова обратились в прокуратуру и к начальнику областного управления ГИБДД Олегу Ильиных.

Расследование обстоятельств аварий проходит формально Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По мнению начальника юридического отдела компании «Благомед» Алексея Зарецкого, виновницу аварии должны лишить водительских прав. «Я, бывший сотрудник полиции, отстаиваю только интересы потерпевших. Всегда считал, что наказание должно быть неотвратимым. Но у меня возникает ощущение, что дела специально затягивают, расследуют формально. Доходит до абсурда, когда скорость автомобиля перед столкновением определяют со слов виновников», — говорит юрист.

После жалобы, которую Зарецкий направил в прокуратуру и следственные органы, следователь был привлечен к ответственности, решение было отменено, а виновница аварии на 1,5 года лишилась прав. «Теперь мой пострадавший может претендовать на страховые выплаты», — резюмирует Зарецкий.

В его практике подобных «спорных» дел немало. 4 апреля 2017 года в аварию попал экс-директор департамента промышленности области Василий Жаров. Он въехал в «Хендай», водитель которого при развороте не убедился в безопасности маневра. Однако Зарецкий уверен, что вина водителей была обоюдная. «На видео отчетливо видно, что Жаров не тормозит, а выезжает на встречку, что запрещено правилами». Однако предоставить это видео в ГИБДД почему-то не захотели. «Они говорят, что это видео им не принадлежит, хотя оно снято камерой ГУВД», — недоумевает Зарецкий. Пострадавший, который получил травмы средней тяжести, в таком случае тоже лишается права получения страховых выплат. Это решение также планирует оспорить правозащитник.

Расследования не всегда ведутся тщательно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По мнению адвокатов, многое зависит от тех вопросов, которые следователь ставит перед экспертами, исследующими обстоятельства дела. «Они даже не пытаются докопаться до истины, зачастую просто основываются на показаниях виновника, предлагая подтвердить заданные параметры», — согласен с заявленной проблемой автоюрист из Кургана, не пожелавший афишировать свое имя. Правозащитник подчеркнул, что сотрудники отделения по расследованию преступлений о ДТП, по сути, становятся единственной инстанцией, которая вершит судьбы участников аварий. «Эксперт делает заключение на основании заданных ему вопросов. В прокуратуре, которая проверяет уголовные дела, нет своих специалистов, они делают выводы на основании все той же экспертизы. Получается, проверка проходит формально», — говорит юрист.

Сотрудник ГИБДД на условиях анонимности согласился рассказать «URA.RU» о «внутренней кухне» следственного отделения по расследованию преступлений о ДТП городского следственного управления. «Лишние дела возбуждать нет никакого смысла, за оправдательный приговор лишают премии, это 7-8 тысяч, — рассказал сотрудник полиции. — Зачем упираться и доказывать вину, если ты видишь, что потерпевший не разбирается в законах». Также он отметил, что штрафом и дисциплинарным взысканием могут наказать сотрудника за возврат дела на дополнительное расследование.

«URA.RU» направило запрос в начальнику УМВД по Курганской области Олегу Ильиных, чтобы выяснить, на какой стадии находится расследование дела Наумова, а также с просьбой оценить работу следственного отделения по расследованию преступлений о ДТП Следственного управления УМВД России по городу Кургану. В ответном письме агентству сообщили, что в возбуждении уголовного дела было отказано обоснованно.