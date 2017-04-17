Все ошибки и достижения Куйвашева

13:59 17 апреля 2017 0

Политическая ситуация в начале и в завершении первого срока Куйвашева серьезно разнится Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев назначен временно исполняющим обязанности главы региона. Он идет на выборы — это главный итог первой губернаторской пятилетки Куйвашева. Сразу после указа президента «URA.RU» вспоминает, чего третий губернатор Свердловской области достиг за время работы, и дает прогноз, чем может обернуться его новый срок.

Евгений Куйвашев пришел на пост губернатора в мае 2012 года на волне массового недовольства элит его предшественником — Александром Мишариным. Экс-губернатор приобрел славу авторитарного руководителя, игнорирующего мнения и советы окружающих. Его администрация на момент кадровой рокировки была на грани масштабных коррупционных скандалов. В том числе, силовики намеревались начать проверку финансирования строительства комплекса «Екатеринбург-ЭКСПО», было возбуждено дело о незаконных тратах на строительство школы в родном для Мишарина городе — Артемовском.

Как Нижний Тагил стал врагом

Первым шагом нового губернатора стала смена власти в Нижнем Тагиле, экс-мэр которого Валентина Исаева находилась в конфликте с областными властями и была исключена из «Единой России». В июле 2012 года по инициативе Куйвашева была введена должность вице-губернатора, которую получил Сергей Носов. В этом качестве Носов выиграл выборы главы второго по величине муниципалитета области. В течение нескольких месяцев администрации области и региона работали в полном согласии, после чего начали острый спор по бюджетным вопросам.

Сотрудничество Сергея Носова и Евгения Куйвашева продлилось недолго Фото: Александр Мамаев © URA.RU

К началу 2014 года противостояние приобрело политический характер. Новый глава Нижнего Тагила почти открыто объявил об амбициях на губернаторское кресло, после чего у Носова и Куйвашева не осталось шансов на новое сближение. Их конфликт был купирован лишь в 2016 году благодаря включению Сергея Носова в состав Высшего совета «Единой России». «С этого момента Носова по рукам и ногам связали требованием соблюдения партийной дисциплины, не допускающей никаких споров с губернатором», — говорит источник в отделении «ЕР».

Дальнейшая политическая судьба Сергея Носова не определена. По некоторым данным, он станет спарринг-партнером Куйвашева на праймериз «Единой России». Не исключено, что Носова попросят возглавить другой регион (чаще всего в качестве возможных вариантов называются Кузбасс и Челябинская область), либо согласуют его переизбрание на очередной мэрский срок. По прогнозам экспертов «URA.RU», в случае сохранения Евгения Куйвашева на посту главы области, а Сергея Носова в должности главы Нижнего Тагила, противостояние между ними продолжится.

Паслер свержен, но проблемы остались

Денис Паслер служил для губернатора «громоотводом» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2012 году свердловские элиты поддержали курс, взятый Евгением Куйвашевым на обновление своей команды. Одним из популярных решений стало назначение председателем правительства Свердловской области Дениса Паслера. Долгое время премьер работал в тесной связке с губернатором. Но уже в 2014 году тандем дал трещину из-за появления первых слухов о губернаторских амбициях главы правительства.

Проведенная в конце 2016 года реформа структуры кабинета министров позволила губернатору избавиться от конкурента. Однако не решила другую проблему. «Паслер был страховым буфером для губернатора, на него можно было в любой момент переложить ответственность за неисполненные перед бизнесом обещания», — говорит руководитель одного из предприятий. Теперь губернатор сам возглавляет правительство и несет личную ответственность за его деятельность.

Войны с мэрией Екатеринбурга можно было избежать

В 2012 году впервые за долгое время наладились взаимоотношения областных властей с администрацией Екатеринбурга. Сотрудники мэрии уральской столицы в разговоре с корреспондентом «URA.RU» назвали этот период «временем романтических надежд и готовности к совместной работе». Но эйфория от прихода нового губернатора продолжалась не более шести месяцев.

Сегодня стороны спорят, кто первым нарушил договоренности. Представители областной власти считают, что точкой невозврата стали невыполнимые финансово-бюджетные претензии мэрии.

Источники в мэрии говорят, что конфликты возобновились в связи с назначением Якова Силина вице-губернатором и объявлении о его последующем выдвижении на пост главы уральской столицы.

Главным пунктом его предвыборной программы стало создание региональной программы «Столица», в которой было обещано централизовать порядка 20 миллиардов рублей на развитие Екатеринбурга.

Проигрыш Силина на выборах усугубил противостояние. За ним последовали передача земельных, градостроительных и рекламных полномочий на региональный уровень. Мэрия отвечала провокациями в СМИ, в Законодательном собрании и организовывала акции протеста на всех территориях.

В мае 2016 года, после назначения бывшего вице-мэра Владимира Тунгусова на пост главы администрации губернатора, стороны объявили о перемирии. Но большинство источников называют его формальным. «Противоречия никуда не делись. Екатеринбургские бизнес-элиты продолжают непублично требовать возврата полномочий, что рано или поздно приведет к новому витку напряженности», — говорит один из близких к мэрии аналитиков.

«Приручение» Заксобрания

Евгению Куйвашеву досталось лояльное Законодательное собрание. За его назначение в 2012 году проголосовали даже самые яркие оппозиционеры. Они увидели в новом главе региона человека, способного вывести область на новый уровень развития. Многие депутаты до этого работали под руководством Куйвашева в региональном штабе по выборам президента РФ. «Мы чувствовали себя одной командой, способной действовать совместно», — вспоминает бывший областной парламентарий Евгений Артюх.

Нафик Фамиев был наиболее активным критиком губернатора в Заксобрании Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Но уже к осени 2012 года политическая идиллия начала разрушаться. По словам Артюха, недавним соратникам стало все сложнее попадать на прием к губернатору. В результате их общение свелось к минимуму. Последующее обострение отношений областной администрации с Сергеем Носовым и мэрией Екатеринбурга фактически раскололо Заксобрание на несколько лагерей. Наиболее агрессивно вели себя лояльные екатеринбургским властям оппозиционеры, которые использовали депутатскую трибуну для резкой критики в адрес губернатора.

По итогам выборов 2016 года «Единая Россия» получила в Заксобрании абсолютное большинство голосов. Но это не гарантирует отсутствие конфликтов в дальнейшем — внутри фракции «ЕР» сохраняются серьезные противоречия, которые уже в некоторых случаях выходят наружу.

Начался второй этап «Области в огне»

После назначения в 2012 году Евгений Куйвашев сплотил вокруг себя мэрский корпус. Руководитель свердловского муниципалитета рассказывает, что главы городов и районов увидели в нем своего человека: «Куйвашев сам в свое время работал мэром. Он понимает всю суть нашей работы. Мы считали, что он знает наши проблемы и сможет предложить пути их решения». Конфликты возникали лишь с руководителями муниципальных образований, избранными от оппозиционных партий, но они своевременно гасились.

У мэров есть поводы не доверять Владимиру Тунгусову Фото: Анна Майорова © URA.RU

Конструктивная работа продолжалась до конца 2015 года, когда пиарщики администрации Екатеринбурга запустили кампанию под условным названием «Область в огне». Координируемые руководителями мэрии представители оппозиционных партий обостряли социальную ситуацию в муниципалитетах. После этого в них организовывались серии митингов с требованием отставки губернатора. «Мэры в то время ждали поддержки со стороны администрации губернатора. Ждали какого-то политического решения, которое остановит эту вакханалию. Но вместо поддержки нас самих обвиняли в неспособности решить возникающие на нашей территории проблемы. В результате взаимопонимание с областной властью было потеряно», — говорит глава одной из территорий.

Свердловские мэры неоднозначно восприняли последующее назначение на пост главы администрации губернатора Владимира Тунгусова, который в свое время провозглашал тезис «Что хорошо для Екатеринбурга, хорошо для всей области». «Мы понимали, что этот человек вряд ли будет заинтересован в развитии периферийных городов. И, похоже, оказались правы», — рассказывает известный свердловский мэр.

В последнее время ситуация в свердловских муниципалитетах вновь обострилась. В ряде муниципальных образований почти полгода не выполнялись указания губернатора по проведению избирательной реформы (Качканар, Краснотурьинск, Североуральск и другие), в других городах неоднократно срывались выборы мэров и спикеров местных дум (Белоярский, Нижняя Тура и другие), некоторые думы отказались признавать поддержанных областными властями кандидатов на пост мэра (Богданович и другие). По оценкам самих мэров, число «горячих точек» будет лишь множиться.