14:27 12 апреля 2017 0

Ирина Колупаева вступает на пост, когда тема коррупции стоит остро даже в инертном Кургане Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ирину Колупаеву на должность директора государственного казенного учреждения «Управление государственных закупок Курганской области» назначили неделю назад. Что позиция эта почти расстрельная, понятно любому: за закупками следит Алексей Навальный, их проверяет парламентская оппозиция, значительная доля отчетов провластного Общероссийского народного фронта — тоже о них. В стране идет борьба с коррупцией, а в Кургане на ответственный пост назначают мать двух маленьких детей. Как она будет следить, чтобы впустую не тратились бюджетные миллионы, предназначенные на лекарства для больниц, ремонт школ и строительство дорог, Колупаева рассказала «URA.RU».

— Ирина Владимировна, поздравляю вас с назначением и сразу хочу спросить. Не страшно? Ведь сейчас только и говорят о коррупции, тот же ОНФ постоянно контролирует закупки, люди выходят на митинги.

— С ОНФ, слава Богу, сталкиваться не приходилось. Жалобы, обжалования, суды — это непосредственная часть нашей работы, как бы хорошо мы ее не сделали, всегда есть тот, кто недоволен. 44-й федеральный закон очень жесткий, с большим количеством подзаконных актов, для того и создается такой штат профессиональных работников, которые отслеживают все изменения.

Ирина Колупаева (на фото) намерена проводить конкурсы эффективнее, чем раньше Фото — пресс-служба правительства Курганской области

— Сейчас даже небольшие госучрежения вынуждены держать лицензированного специалиста, который закупает бензин и авторучки. Я так понимаю, от этой практики планируется уйти, для этого и проводится оптимизация вашей организации?

— У нас расширятся круг полномочий, с 1 июля централизуются закупки казенных учреждений и государственных унитарных предприятий, а с 1 августа централизуются закупки бюджетных учреждений. Это делается в целях эффективности, а также из антикоррупционных побуждений. Основная задача — это определение поставщика, более эффективное проведение самой процедуры. У нас есть специальные обученные люди, которые только этому посвящают свою работу, делают ее грамотно. Кроме того, мы ориентируемся на проведение совместных торгов. Это позволяет более эффективно расходовать средства и достигать экономии за счет выставления на торги более крупных лотов.

— Есть много претензий к 44-му закону. Не секрет, что нередко победителями оказываются недобросовестные подрядчики. Как вы будете этому противодействовать?

— Изучение рынка для нас в приоритете, мы должны знать, кто участвует в конкурсах и как это делает. У нас есть такая проблема «профессиональных жалобщиков», это специально созданные организации, участвующие в торгах и намеренно срывающих их проведение. Наша задача — правильно организовать эти процедуры, чтобы «профессиональным жалобщикам» не за что было зацепиться. Для этого в первую очередь нужно так составить техзадание, чтобы в конкурсе приняли участие профессиональные грамотные подрядчики, которые могут исполнить контракт, которые не откажутся от контракта в связи с тем, что у них нет каких-то условий для его выполнения.

— Сейчас одной из проблем Курганской области называют большие долги по госконтрактам. Это касается напрямую вашей деятельности?

— Это нас не касается, потому что принятие решения о проведении закупки не относится к нашей компетенции. Мы отвечаем за саму процедуру.

— Семья с пониманием относится к вашей работе?

— У меня двое маленьких детей, большую часть времени они проводят с папой. Дети, сожалению, маму видят редко. Такая работа…

— Нечасто женщинам доверяют такой высокий пост. Вы считаете, есть какое-то предубеждение в вопросах пола у чиновников?

— Я думаю, не зависит от того, женщина это или мужчина, главное хочет ли человек работать, способен ли выполнить свои задачи. Если меня назначили, это не значит, что я обладаю какими-то сверхспособностями. Мне доверили этот пост, я буду стараться это доверие оправдать. 13 лет я работаю на госслужбе, 10 из них на госзакупках, опыт достаточно большой.