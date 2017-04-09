«Мы тихо вымираем: смертность в два раза выше рождаемости»

00:00 10 апреля 2017 0

На cевере Свердловской области мэры сами создают условия для выступлений оппозиции Фото: Александр Мамаев © URA.RU

До выборов губернатора Свердловской области уже не полгода, а всего пять месяцев. Голосование состоится 10 сентября, а обсуждения программ, проблем региона так и не началось. Хотя поводы есть. «URA.RU» помогает власти: еженедельно мы публикуем обзоры жизни муниципалитетов, рассказывая, что волнует людей в конкретных территориях. Ранее мы проанализировали обстановку в 16 городах. Сегодня — пять новых. Это окружение Нижнего Тагила. Его прекрасный имидж отчасти связан с той разрухой, что царит вокруг.

Нижняя Тура. Грязь в политике и на улицах

Политическую жизнь в Нижней Туре определяет скандал вокруг избрания главы города. Первый раз выбрать нового мэра депутаты попытались 15 марта. Поддержанный тогда областными властями кандидат заместитель начальника по общим вопросам Нижнетуринского ЛПУ «Газпром Трансгаз Югорск» Кирилл Бобов занял лишь третье место. На вторую позицию вырвался юрист ООО ЧОО «Металлург-Безопасность» (группа охранных предприятий УГМК) Алексей Стасенок. Лучший результат получил выдвинувшийся вопреки установкам «Единой России» спикер местной думы Сергей Мерзляков. Однако он смог набрать лишь девять из десяти необходимых для победы голосов.

Мерзляков не согласился с поражением и предложил изменить регламент думы. Спикер разослал депутатам документы, в которых заявил о достаточности девяти голосов для избрания мэра, и вынес на голосование вопрос о признании себя избранным градоначальником. Но прокуратура признала такой ход незаконным.

Нижняя тура неожиданно оказалась центром политического конфликта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По данным местных инсайдеров, Мерзляков попытается одержать победу в новом объявленном депутатами конкурсе. Представители областной власти, в свою очередь, прогнозируют, что он не пройдет даже квалификационный отбор и не будет допущен до голосования. Главный конкурент спикера Алексей Стасенок уже ведет активную предвыборную кампанию, ездит по территории, встречается с населением и руководителями предприятий. Городские источники подозревают, что за ним стоит УГМК, желающая установить контроль за муниципалитетом в противовес команде губернатора. Областные чиновники опровергают конфликт с УГМК и уверяют, что согласовали предстоящую победу Стасенка.

Однако даже совместная поддержка УГМК и областной власти не гарантирует Алексея Стасенку необходимых голосов. Если повторный конкурс также сорвется, безвластие в городе продлится до осени. А пока принимаемые временной администрацией решения существенно накаляют обстановку в муниципалитете. В частности, с подачи мэрии уволен директор одной из крупнейших школ, готовят к увольнению руководителя другого учебного учреждения. «Одна школа обслуживает крупный микрорайон, другая — целый поселок, поэтому происходящее вызывает протест со стороны населения».

Еще одной горячей темой становится вывоз мусора. Жители местного частного сектора уже второй месяц не получают эту услугу, несмотря на своевременно вносимые платежи.

Жители Кушвы просят Буркова спасти город

В отличии от Нижней Салды, политическая ситуация в Кушве полностью контролируется главой города Михаилом Слепухиным. 15 из 20 депутатов входят в депутатскую группу «Единая Россия», остальные — коммунисты. «Несмотря на большое представительство КПРФ, в думе нет человека, который мог бы возглавить протестные настроения. Вопросы коммунисты администрации города задают, но все без исключения нужные мэрии решения проводятся в срок и без лишних проблем», — говорит местный политик.

Коммунальные проблемы в Кушве грозят перерасти в политические Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тем не менее, в городе есть обширная база для протестных выступлений. Главной причиной для недовольства, по мнению собеседников «URA.RU», являются серьезные проблемы в сфере ЖКХ. На днях провели собрание недовольные жильцы домов на станции Гороблагодатская, в домах которых уже много лет нет горячей воды. Местный совет ветеранов засыпан жалобами на неоправданно большие коммунальные начисления — при средней пенсии в 8 тысяч рублей в месяц, размер платежей за квартиру достигает 6 тысяч рублей. Большое недовольство вызывает состояние медицины и социального обеспечение. Несмотря на низкие официальные цифры безработицы, сохраняется тяжелая ситуация на рынке труда — значительная часть населения вынуждена ездить на работу в соседние города.

«Как результат, мы вымираем — смертность почти вдвое превышает рождаемость», — говорит местный депутат. «Народ терпит по привычке, но если кто-то из оппозиции захочет воспользоваться этим недовольством, то он это сделает. Прежде всего, родившийся в Кушве в свое время руководитель свердловских справедливороссов Александр Бурков», — дополняет кушвинский политик.

Сити-менеджера Красноуральска смоет некачественной водой

Летом 2016 года УГМК смогла стабилизировать политическую ситуацию в городе. После нескольких протестов и демаршей местных депутатов экс-мэр Светлана Рафеева ушла в отставку, уступив место представителю градообразующего предприятия (ОАО «Святогор», входит в УГМК) Вячеславу Грибову. С тех пор серьезных разногласий в муниципальном парламенте не возникало. Однако нерешенные коммунальные проблемы города грозят привести к продолжению противостояния.

В ближайшее время городские депутаты заслушают годовой отчет о деятельности сити-менеджера Дмитрия Кузьминых. Глава администрации проводит встречи с депутатами и руководителями местных предприятий, пытаясь гарантировать себе положительную оценку со стороны думцев. Но гарантий, что он будет переизбран на очередной срок, нет.

Грязная вода стала для Красноуральска политической проблемой Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В разговоре с корреспондентом «URA.RU» местные эксперты напомнили, что администрация города до сих пор не исполнила два предписания прокуратуры о повышении качества холодной и горячей воды. Не работают в должном режиме очистные сооружения. Этой зимой было зафиксировано занижение температурного графика. Уже несколько лет в городе на несколько месяцев отключается горячая вода. В муниципалитете тяжелая экологическая ситуация. «Целевые показатели не выполняются практически по всем статьям. Как Кузьминым собирается переизбираться, остается загадкой». — говорит местный эксперт.

Представитель областной власти пояснил, что не считает ситуацию в Красноуральске конфликтной: «Речь идет, скорее, о безответственной позиции депутатов, которые продолжают играть в профсоюз. Которые предлагают публично наказать администрацию города вместо того, чтобы работать с ней в ежедневном режиме и решать все проблемы в текущем режиме. Хотя сказанное не снимает ответственности администрации за состояние дел в городе».

Нижняя Салда. ЖКХ разваливается, но горожане терпят

Проблемы с ЖКХ стали ключевыми и для Нижней Салды. Ранее значительная часть местных сетей и котельных обслуживалась предприятиями. Но с 2014 года ими вынуждена заниматься администрация города.

Елена Матвеева спасает коммунальное хозяйстве Нижней Салды от банкротства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С тех пор из-за достигающих 50% убытков резко выросли долги городских коммунальных предприятий перед поставщиками, в упадок пришла система водоотведения, изветшали трубы, есть проблемы с очисткой сточных вод. «Запас прочности, на котором держалась коммуналка с советских времен, закончился», — признает мэр города Елена Матвеева. Она отмечает, что городские власти намереваются решать проблемы в сфере ЖКХ реализуя совместно с области властями инфраструктурные проекты. Среди них — строительство блочных котельных и реализация программы по газоснабжению частного сектора.

Протестов по поводу коммунальных проблем в городе пока не зафиксировано. Администрация города полностью контролирует думу, в которой из 15 депутатов лишь двое оппозиционеров. Не выходит на улицы и высокообразованное по большей части население, которое с пониманием относится к бытовым трудностям. Но представители региональных отделений оппозиционных партий гарантируют, что в ходе губернаторских выборов пришлют в Нижнюю Салду свои мобильные бригады.

Верхняя Салда. Выборы начались с уголовного дела

В Верхней Салде, где в сентябре 2017 года пройдут выборы депутатов местной думы, развивается криминальный скандал. Силовики возбудили бесфигурантное дело по факту нецелевого расходования бюджетных средств при строительстве одного из участков дороги. Местные инсайдеры не исключают, что в ходе кампании силовики могут объявить фамилии первых подозреваемых. Если в их числе окажутся руководители муниципалитета, то у оппозиционеров появится серьезный шанс одержать победу на думских выборах.

Проблемы с силовиками усугубили противоречия внутри команды главы администрации Константина Ильичева. Их показателем стал отказ участников публичных слушаний одобрить предложение мэрии о преобразовании управлений культуры и образования в отдел культуры и образования. Возглавляющий управление чиновник предпринял все необходимые меры, чтобы инициатива начальства была спущена на тормозах. В противостояние с горадминистрацией вступила местная прокуратура, которая запрашивает у мэра документы по любому даже устному заявлению оппозиции.

В столь тяжелой ситуации администрация города готовится к праймериз «Единой России» накануне выборов депутатов Верхнесалдинской городской думы. В мэрии говорят о желании обновить около половины депутатского состава. Список будущих кандидатов от правящей партии формируется совместно с руководителями градообразующего предприятия ВСМПО. Представители оппозиции, в свою очередь, уверены, что многочисленные внутригородские конфликты принесут им на выборах дополнительные голоса. Особо они надеются учителей и деятелей культуры, выступивших на упомянутых выше публичных слушаниях против мэрии.