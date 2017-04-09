14:06 08 апреля 2017 3

Собеседники агентства признаются: знакомство было сложным, долгим и не всегда удачным Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Ровно 23 года назад Россия была официально признана страной, представленной в Интернете. В этот день был зарегистрирован и внесен в международную базу данных домен «.ru». Трудно представить, что меньше четверти века назад простая и понятная просьба что-нибудь «загуглить» или «отправить на мыло» могла ввести собеседника в анабиоз. Поделитесь с нами в комментариях своими историями знакомства с Мировой паутиной, а как это было у свердловских ВИПов, расскажем вам мы.

Антон Черанев, гендиректор компании «Инсис»:

«Впервые с Интернетом я познакомился в 1994 году. Тогда я жил в Каменске-Уральском. В Сеть выходил через модем, который ужасно тормозил. Он был частью обычной аналоговой телефонной линии, поэтому в конце месяца я получал дикие счета за связь. Ну, и пока он работал, на домашний телефон было не дозвониться. Да, первый Интернет был делом сложным, долгим и дорогим.

Выделенной линией впервые я воспользовался у товарища на работе, это был все тот же 1994 год. По ночам я у него курсовые работы печатал на лазерном принтере. У преподавателей был настоящий шок, ведь студенты писали работы от руки, а принтеры — даже струйные и матричные — были большой редкостью, а лазерные — просто огромной».

Андрей Фролов, владелец бургер-бара «Огонь», коворкинга «Соль» и «Огонь Пляжа»:

«Первый раз я вышел в Интернет в 1997 году. Мой друг дал мне своей модем на 28800 бит/сек, а чтобы не тормозило, показал, как отключить картинки в браузере. Я зашел на какой-то поисковик, вроде бы Yahoo, и не смог придумать, для чего мне этот Интернет нужен.

Оценить, насколько это круто и удобно, я смог лишь году в 1999. Тогда у меня дома появился Интернет со скоростью около 1 мбит/сек, да и количество контента значительно выросло к тому моменту».

Алексей Балыбердин, депутат Государственной Думы РФ:

«Сначала знакомство было с компьютером. Там продуктивность была такая, что страшно сейчас вспоминать — в смартфоне сегодня оперативной памяти больше. А вот первое знакомство с Интернетом произошло у меня в техникуме, в котором я учился с 1993 по 1997 год. Начали мы с поиска каких-то материалов, которые касались обучения. Потом уже начались развлечения, но раньше-то и сайтов не так много было. Интернет просто был местом, где можно было проще всего найти информацию, чтобы не идти в библиотеку или книжный.

С домашним интернетом примерно в те же годы меня познакомил хороший товарищ. Он сказал, что можно найти все ответы на все вопросы в Интернете, и мы пошли к нему смотреть, что и как. Со временем в нашей жизни это стало вещью практически незаменимой».

Евгений Ройзман, глава Екатеринбурга:

«В моем случае это произошло в конце 80-х — начале 90-х годов, когда в Россию начали возить оборудование из Польши, но активным пользователем я стал только в 2005 году, когда меня зарегистрировали в «Живом Журнале». Кстати, я стал первым из всех политиков, кто вышел в паблик.

Знакомство с Интернетом, конечно, дало понимание, что он полезен. Это невероятная скорость коммуникации, невероятный прорыв. Даже гораздо больший, чем изобретение пенициллина, колеса, пороха и так далее. Ну и, конечно, это материк свободы».

Сергей Носов, мэр Нижнего Тагила:

«С интернетом мы познакомились в 2000-х. Это был не привычный домашний Интернет через телефон — жутко медленный, но все равно какой-то сверхъестественный. Хотя нет, мое первое знакомство было с производственным Интернетом. Прекрасно помню, когда система управления, система динамического проектирования на базе САПР-3 позволяла видеть ситуацию, картину всего комбината на большом удалении. [Председатель совета директоров Нижнетагильского металлургического комбината в 1995 году] Александр Абрамов с удовольствием рассказывал, как следил за всем производством на расстоянии.

Интернет, пусть тогда и медленный, дал нам такую возможность. А сам я активным пользователем — это в основном заключается в чтении информационных лент — являюсь последние лет семь, когда уже появились агрегаторы».

Евгений Шароварин, директор компании «АСК»:

«Это был 1991 год. Тогда мы начали поставлять из США оборудование для доступа в Интернет. В то время еще мало кто представлял, что это такое и зачем он вообще нужен. Когда мы пытались им объяснить, что там можно, например, цены посмотреть или что-нибудь прочитать, люди с удивлением говорили: «Книга же есть — мы там прочитаем». Какое-то понимание, что Интернет может быть полезен, пришло уже ближе к 1995 году, когда началась активная реклама.

Я к этому вопросу подходил исследовательски. Вместе со своими коллегами мы пытались понять, как его можно использовать для бизнеса».

Иннокентий Шеремет, основатель «Телевизионного агентства Урала»:

«Мое общение с Интернетом началось с 1998 года. Я ооочень долго приспосабливался к нему. Просто очень долго. Этот процесс длился чуть ли не 15 лет. Я был с ним не то что не на «ты», а даже не на «вы». Помню, долгое время какие-то материалы из Интернета мне распечатывали на бумаге и приносили почитать. Как дедушка, хотя был достаточно молод.

До появления Интернета меня постоянно подтачивало изнутри понимание, что телевидение — мимолетное явление. Стараешься, вкладываешь душу, работаешь по 13-14 часов, создавая новостные репортажи, и вся эта работа испаряется после эфира. Появление широкополосного Интернета и таких хостингов, как Youtube, переломило ситуацию. Телевидение перестало быть временным явлением. Это серьезный прорыв, конечно».

Александр Высокинский, вице-губернатор Свердловской области:

«С Интернетом мы начинали в 1993-94 году. В администрации стояли такие машины мощные по тем временам, на которых можно было и в игрушки поиграть. Те носили на дискетах и переписывали по много раз. Женщины особенно любили тонкие пятидюймовки — складывали их пополам и прятали в сумку. Поскольку я отвечал за развитие малого и среднего бизнеса, в Интернете смотрел в основном информацию о компаниях, собирал контактную базу — по большей части о компаниях иностранных, так как наши предприятия там особенно представлены не были. Ну, а дома — это уже год 95-й — я просматривал вечерами ленты новостей, поглощал информацию».