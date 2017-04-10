Новый пермский губернатор сместил Куйвашева и Дубровского

07:00 10 апреля 2017 1

В мартовском рейтинге пермский "Амкар" обогнал все челябинские клубы и свердловский ХК "Автомобилист". Объясняем почему Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Весна — горячий сезон для спортсменов: футболисты отдают все силы в Кубке России, хоккеисты борются за Кубок Гагарина. Не утихают страсти и у покровителей спортивных клубов. Мы продолжаем сравнивать спортивные клубы и мерить влиятельность тех, кто за ними стоит. Кто из олигархов и губернаторов в лидерах мартовского рейтинга — в «URA.RU».

Социальные сети

Рейтинг клубных групп во «ВКонтакте»

Для связи с болельщиками клубы используют социальные сети. Сайты стали вторичны. Блок соцсетей мы разделили на наиболее популярные: «ВКонтакте», Facebook и Instagram. Во «ВКонтакте» активно работают все спортивные клубы. Седьмой месяц подряд наиболее активная группа у магнитогорского хоккейного клуба «Металлург». У них более 70 тысяч подписчиков, а прирост составил более четырех тысяч — лучший результат среди всех 27 клубов Большого Урала. Хорошо поработали в этом месяце футбольные клубы «Урал» и «Амкар»: к их группам в марте присоединилась тысяча новых человек.

«В марте „ВКонтакте“ у нас проходил конкурс среди болельщиков, хотим все вместе выбрать имя талисману нашего клуба. Вообще всегда общаемся с болельщиками, прислушиваемся их. В этом, конечно, сильно помогают социальные сети», — говорит генеральный директор ФК «Амкар» Игорь Резвухин.

Рейтинг клубных аккаунтов в Instagram

«Активность болельщиков в социальных сетях спортивных клубов говорит об их вовлеченности в жизнь спортсменов. Важно не только выставлять в группах счета матчей, но и показывать внутреннюю жизнь клуба», — сказал руководитель интернет-агентства WEB-Regata Антон Сабуров.

Неожиданно в этом месяце проявил себя тюменский хоккейный клуб «Рубин», у которого появилось 800 новых болельщиков.

«Такой результат связан, в первую очередь, с успешным выступлением команды в плей-офф Кубка Братины — мы дошли до полуфинала. Это лучший результат за последние несколько сезонов», — говорит директор клуба Александр Попов.

Рейтинг клубных групп в Facebook

Самая неизведанная социальная сеть среди спортсменов — Facebook. Свою аудиторию нашли здесь лишь клубы престижной системы КХЛ и РФПЛ. На первом месте в этой категории — хоккейный клуб «Автомобилист», им на пятки наступает футбольный клуб «Урал», и в следующем месяце «шмели» имеют все шансы сместить хоккеистов с первого места.

По Instagram ситуация не меняется уже несколько месяцев. Лидером здесь и по количеству подписчиков, и по приросту остается магнитогорский «Металлург». А вот самый активный SMM-специалист у пермского «Амкара» — 203 публикации в ноябре. Самые щедрые болельщики на «лайки» у челябинского «Трактора».

PR-служба

Рейтинг пиар-активности клубов

Работу PR-специалистов мы оцениваем также по активности работы официальных сайтов команд, где публикуются сообщения клубов. Вторым показателем при этой оценке является популярность сайтов (данные по посещаемости приведены по similarweb.com).

В марте поднялась посещаемость у хоккейных клубов, которые прошли в четверть финала и полуфинал своих лиг. На первом месте рейтинга по этому показателю — магнитогорский «Металлург», который имеет все шансы в третий раз завоевать Кубок Гагарина.

«Когда клуб показывает хорошие спортивные результаты, это всегда привлекает болельщиков, поэтому и посещаемость у нашего клубного сайта высокая», — говорит исполнительный директор ХК «Металлург» Максим Грицай.

На пять позиций в рейтинге поднялся хоккейный клуб «Рубин», на четыре — клуб «Зауралье». Оба клуба дошли до полуфинала чемпионата ВХЛ. По этому же принципу «подрос» в рейтинге футбольный клуб «Тюмень».

«Возобновились игры регулярного чемпионата, активизировались и болельщики, которые следят за новостями клуба», — отметил директор ФК «Тюмень» Александр Попов.

СМИ

Рейтинг упоминаемости в СМИ

Рейтинг по «Публикациям в СМИ» традиционно мы делим на спортивные и неспортивные материалы. Журналисты активно публикуют спортивные результаты клубов, материалов о жизни клуба, не связанной со спортом, небольшое количество. Для ранжирования команд по этому показателю мы используем базу данных «АПИ мониторинг».

Директор Sport Marketing School Андрей Малыгин подчеркивает, что клубам важно работать над собственным имиджем, если они хотят видеть на своих трибунах болельщиков: «Формирование имиджа осуществляется с помощью коммуникационных средств — соцсетей, специальных событий, публикаций в СМИ».

Впервые за семь месяцев в рейтинге сменился лидер по общему количеству публикаций. Первую строчку занял пермский «Амкар», в марте клуб в СМИ упомянули более 900 раз, у «Урала» — до этого несменного лидера — 600 упоминаний. Однако у клуба из Екатеринбурга максимальное количество неспортивных публикаций с большим перевесом.

«Март был для всех клубов РФПЛ одним из самых ярких в сезоне. Много было интересных, непредсказуемых игр, отсюда и интерес журналистов», — отметил генеральный директор ФК «Амкар» Игорь Резвухин.

На семь строчек вверх в марте поднялся хоккейный клуб «Югра» несмотря на то, что уже выбыл из Кубка Гагарина и закончил сезон.

«Интерес со стороны журналистов связан, в первую очередь, со сменой руководства в клубе. Мы заключили договор с новой тренерской командой. А вторая причина — первый серьезный юбилей «Югры», — говорит генеральный директор ХК «Югра» Василий Филипенко.

Также свой юбилей отмечает мини-футбольный клуб «Синара», из-за этого у них выросло количество околоспортивных публикаций — спецпроекты и различные интервью с руководствами и игроками команды. Одним из широко распространенных информповодов стал торжественный прием у главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба в честь 25-летия мини-футбольного клуба.

«Клуб „Синара“ — является одной из визитных карточек нашей области, мы растим своих воспитанников, показываем хорошие результаты. Всегда рады, что журналисты пишут о нас, тем более в юбилей», — отметил президент «Синары» Григорий Иванов.

В рейтинге публикаций неплохо в марте поработал хоккейный клуб «Автомобилист». Журналисты активно писали о школе и талантливых детях. «Вирус» подцепили федеральные и зарубежные спортивные издания.

«Мы рады, что журналистов так привлек видеоролик детской школы „Автомобилиста“. И дети, и тренеры очень стараются, это надо отмечать. Они — наше будущее поколение», — говорит директор клуба «Автомобилист» Максим Рябков.

Event

Рейтинг мероприятий клубов

Акции, которые организуют сами клубы, и мероприятия, на которые их приглашают, являются одним из показателей работы по привлечению внимания аудитории. Этот инструмент продвижения активно используют все ведущие мировые клубы, постепенно к тренду приобщаются и уральские.

На протяжении семи месяцев лидером по количеству проведённых мероприятий остается футбольный клуб «Урал». В марте равное количество мероприятий провели сразу три клуба, но лидером стал тот, кто набрал большее количество публикаций.

В марте футбольный клуб «Урал» сформировал команду болельщиков, которые сыграют против основной команды, также футболисты екатеринбургской команды посетили строящуюся «Екатеринбург-арену». Кроме того, болельщики «Урала» выпустили спецпартию пива для футболистов, а футболист Чисамба Лунгу вместе с сотрудниками ГИБДД поздравил автоледи с 8 марта.

Баскетбольный клуб «Парма» провел встречи с болельщиками, организовал вместе с Единой Лигой ВТБ отборочный этап второго сезона баскетбольного проекта #SIBURCAMP, а также устроил благотворительный матч с «Нижним Новгородом» — все средства, полученные от продажи билетов, переданы на лечение нуждающегося ребенка. Кроме того, капитан баскетбольного клуба «Парма» Сергей Чернов и защитник Иван Мальцев посетили пермское Суворовское военное училище.

«Нам приятно опережать все баскетбольные клубы Большого Урала. Но мы стараемся для болельщиков, хотим удивлять и радовать. Проведение мероприятий — мировая тенденция, мы не отстаем», — говорит генеральный директор «Пармы» Александр Башминов.

Несколько мастер-классов провели хоккеисты «Автомобилиста». В Перми организовали конкурс «Лучшая половина «Амкара». В «Югре» устроили ряд мероприятий в честь юбилея клуба, самым ярким событием стал гала-матч, где сыграли несколько поколений хоккеистов. Хоккейный клуб «Трактор», выбыв из плей-офф, продолжил традицию товарищеских матчей с любительскими командами Челябинской области.

«Клубы должны четко понимать, что работают, прежде всего, для зрителей, продают эмоции. Сейчас зачастую у нас клубы, болельщики, журналисты — сами по себе. Но если мы говорим, что играем для людей, то клуб должен быть максимально открыт — работать с журналистами, организовывать различные мероприятия», — говорит руководитель PR-департаментов ряда спортивных организаций Олег Майоров.

Итог

В итоговом рейтинге спортивных клубов Большого Урала первая строчка рейтинга остается за футбольным клубом «Урал», в совокупности показателей команда набрала 74 балла.

Неожиданно в марте в лидеры пробился футбольный клуб «Амкар» и временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников, сместив при этом Евгения Куйвашева, Бориса Дубровского и Виктора Рашникова, которые представляют клубы Континентальной Хоккейной лиги. Если пермяки бросят все силы на формирование имиджа, в следующем месяце они имеют все шансы занять первое место.

Выделился в этом месяце хоккейный клуб «Рубин», тюменцы поднялись на 11 строчек за счет большого количества публикаций и прироста подписчиков в соцсетях.

Итоговык рейтинг клубов за март 2017 года

Напоминаем, в рейтинге 27 основных клубных команд Большого Урала: хоккейные, футбольные, баскетбольные и волейбольные. Чтобы быть популярными, клубы могут использовать несколько инструментов: социальные сети, средства массовой информации, собственные сайты, организацию имиджевых мероприятий.

Клубы Континентальной хоккейной лиги:

ХК «Трактор»: президент — губернатор Челябинской области Борис Дубровский, спонсоры — «Русская медная компания» (председатель совета директоров Игорь Алтушкин), ЧТПЗ (председатель совета директоров Андрей Комаров).

ХК «Автомобилист»: президент — Андрей Козицын, спонсоры — правительство Свердловской области (губернатор Евгений Куйвашев), УГМК (президент Андрей Козицын), «Газпромбанк» (первый вице-президент Ян Центер)

ХК «Металлург» Магнитогорск: президент — Виктор Рашников, спонсор — Магнитогорский металлургический комбинат (председатель совета директоров Виктор Рашников).

ХК «Югра»: президент — Дмитрий Мизгулин, спонсор — «Ханты-Мансийский банк» (президент Дмитрий Мизгулин)

Клубы высшей хоккейной лиги:

ХК «Молот-Прикамье»: президент — Герман Третьяков, спонсор — правительство Пермского края.

ХК «Рубин»: председатель попечительского совета — Рустам Минниханов, спонсор — «Сибур» (председатель совета директоров Леонид Михельсон).

ХК «Спутник»: председатель правления клуба — Александр Балбашев, спонсор — Уралвагонзавод (генеральный директор Александр Потапов).

ХК «Зауралье»: президент — Сергей Пугин, спонсоры — правительство Курганской области (губернатор Алексей Кокорин), «Курганстальмост» (генеральный директор Дмитрий Парышев).

ХК «Челмет»: президент — губернатор Челябинской области Борис Дубровский, спонсоры — «Русская медная компания» (председатель совета директоров Игорь Алтушкин), ЧТПЗ (председатель совета директоров Андрей Комаров).

Клубы российской футбольной премьер-лиги:

ФК «Урал»: президент — Григорий Иванов, спонсоры — Трубная металлургическая компания (председатель совета директоров Дмитрий Пумпянский), группа компаний «Ренова» (председатель совета директоров Виктор Вексельберг).

ФК «Амкар»: президент — Геннадий Шилов, спонсоры — правительство Пермского края.

Клуб ФНЛ, первый дивизион:

ФК «Тюмень»: директор — Александр Попов, спонсор — «НОВАТЭК» (председатель правления Леонид Михельсон).

Мини-футбольные клубы:

МФК «Тюмень»: президент Александр Попов, спонсор — «Сибур» (председатель совета директоров Леонид Михельсон).

МФК «Синара»: президент Григорий Иванов, спонсоры — Трубная металлургическая компания (председатель совета директоров Дмитрий Пумпянский), «Синара-Девелопмент» (президент Александр Пумпянский)

МФК «Газпром Югра»: президент — Петр Созонов, спонсор — «Газпром трансгаз Сургут» (генеральный директор Игорь Иванов).

Волейбольные клубы, суперлига:

ВК «Газпром-Югра»: президент — Юрий Важенин, спонсор — «Газпром трансгаз Сургут» (генеральный директор Игорь Иванов).

ВК «Югра-Самотлор»: директор — Алексей Березин, спонсор — «Самотлорнефтегаз — Роснефть» (генеральный директор Валентин Мамаев)

ВК «Факел», Новый Уренгой: председатель наблюдательного совета — Алексей Ситников, спонсоры — «Газпром добыча Уренгой» (генеральный директор Александр Корякин), «АЧИМГАЗ» (генеральный директор Олег Осипович).

ВК «Уралочка —НТМК»: президент клуба — Алексей Кушнарев, спонсор — «ЕВРАЗ» (президент Александр Фролов).

ВК «Метар» Челябинск: директор — Владимир Пахомов, спонсор — правительство Челябинской области (губернатор Борис Дубровский).

Баскетбольные клубы:

БК «Парма»: генеральный директор — Александр Башминов, спонсоры — правительство Пермского края, «ЭнергосбыТ Плюс» (управляющий директор Юлия Чернявская).

БК «УГМК»: президент — Андрей Козицын, спонсор — УГМК (президент Андрей Козицын).

БК «УРАЛ»: президент — Станислав Еремин, спонсор — «Уральские авиалинии» (генеральный директор Сергей Скуратов).

БК «УРАЛМАШ»: президент — Виктор Ганиенко, спонсор — генеральный директор «Уралмашзавода» Андрей Кузнецов.

БК «Динамо», Магнитогорск: директор — Валерий Армер, спонсор — глава города Магнитогорска Сергей Бердников.

БК «ТЕМП-СУМЗ-УГМК»: президент — Багир Абдулазизов, спонсоры — УГМК (президент Андрей Козицын).

БК «Университет-Югра»: президент — Вячеслав Новицкий, спонсор — «Юнипро» (генеральный директор Максим Широков).