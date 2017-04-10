11:06 10 апреля 2017 0

Грядущий паводок усугубит общественный конфликт в Ишиме Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

Одним из главных региональных событий начавшейся недели будет рабочая поездка губернатора Тюменской области Владимира Якушева в Ишим — третий город юга. Значимость поездки объяснима: скоро паводок, а год назад из-за него в Ишиме была катастрофа. Плюс растущее недовольство местных жителей: их конфликт с администрацией за чистоту улиц достиг такого уровня, что уже подключилась прокуратура. Растет и активность оппозиционеров. «URA.RU» подготовило репортаж, позволяющий объемно представить положение дел в территории.

В зимней информационной повестке Ишим был связан с жалобами горожан: на все уровни и во все возможные инстанции они писали о плохой уборке снега. Авторы возмущались колеями, заваленными тротуарами, сузившимися вдвое из-за невывезенных осадков. Свое негодование ишимцы выплескивали и в соцсети, спрашивая: «Куда смотрит Якушев? Шишкин?».

Вот что увидит в Ишиме Владимир Якушев Фото: Николай Бастриков © URA.RU

И это при том, что на центральной улице Карла Маркса снега практически нет, под ногами сухо. Правда, чуть дальше от центральной улицы или тех дорог, по которым гости города въезжают в Ишим, картина меняется. Около офиса местного отделения «Сбербанка» не представившийся мужчина средних лет, с трудом разминувшись с другим прохожим на узкой тропинке, протоптанной в снегу, рассказал «URA.RU», что его жена не может безопасно дойти от дома до своей работы на железнодорожном вокзале из-за снега, которым завалены тротуары. Женщине приходится идти по проезжей час

Но так не везде. В центре города продавщица одного из магазинов на вопрос, почему в городе плохо вывозят снег, возмутилась: «У нас его постоянно вывозят, и всю зиму возили!». «URA.RU» удалось увидеть один фронтальный погрузчик и два «Камаза», убиравшие снег около одной из школ. К месту работ корреспондента нашего издания привез лично глава Федор Шишкин, когда журналист рассказал про отсутствие снегоуборочной техники в городе.

В Ишиме убирается только центральная улица, особенно территория у мэрии Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Олег Суханов, бывший директор местного радиоузла, показал пешеходный переход около пятой школы Ишима, где при нем недавно едва не сбили ребенка. У перехода навалена огромная груда снега, из-за которой детей просто не видно. «Школьник неожиданно появился из-за горы снега, хорошо, что водитель успел среагировать и свернул в сугроб, — говорит Суханов. — Непонятно, почему в таком опасном месте городские власти не убирают снег, неужели ждут, когда случится трагедия?».

Таких «заснеженных» мест в Ишиме полно. На улице в районе второй городской поликлиники сугробы почти в человеческий рост. С дорог снег частью вывезен, частью растаял, говорят ишимцы, но зимой улицы шириной в две полосы превратились в «односторонки». «САХ» («Спецавтохозяйство», подрядчик по уборке снега в Ишиме — ред.) чистил только центральные улицы. На остальных была колея глубиной сантиметров 15, из-за отвалов снега, оставленных по бокам центральных улиц, с прилегающих дорог была невозможно выехать», — говорит местный активист ЛДПР Дмитрий Пушкарев.

Пушкарев сравнивает содержание города при действующем мэре Федоре Шишкине и его предшественниках. Сравнение оказывается не в пользу Шишкина. «Я жил в Ишиме и при Викторе Рейне, и при Сергее Путмине, но почему-то такой бардак с уборкой улиц сложился только при Шишкине. Раньше такого не было, а сейчас ситуация из года в год не меняется», — говорит Пушкарев.

Из-за огромных сугробов водителям не видно пешеходов, которые собирающихся переходить дорогу Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Руководитель фракции ЛДПР в Тюменской областной думе Глеб Трубин говорит, что из 60-тысячного Ишима приходит столько же жалоб на работу мэра и коммунальных служб, как от жителей Тюмени с населением 700 тысяч человек. Депутат отмечает, что содержание дорог в городе зимой не отвечало требованиям ГОСТа, и до сих пор первоочередным вопросом в Ишиме является уборка снега. «Помимо уборки снега, сейчас поступают жалобы от жителей, что при уборке рабочие сломали деревья, заборы, бордюры, и теперь это все надо опять за бюджетные деньги реконструировать. Эти обращения показывают — то ли городу мало внимания уделяют все органы власти, то ли не выстроены отношения с управляющими компаниями, службами дорожного хозяйства», — говорит Трубин.

Депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Сысоев называет поведение администрации Ишима «хамским» по отношению к горожанам, в том числе в критические моменты, например, при ликвидации последствий паводка 2016 года. «Люди приходят за помощью, им нужна консультация — а им от ворот поворот», — говорит депутат.

«Фактически, сам глава города вышел с инициативой о том, чтобы его сделали почетным гражданином города Ишима, — продолжает Сысоев. — Это уже слишком. Совесть надо иметь. В Ишиме однопартийная дума, которая тихо подняла руки и присвоила главе города почетное звание.

Когда возникает вопрос об эффективности муниципальной власти, надо смотреть на то, что происходит на улице. А на улице снег не убирается, а потом людям объявляют, что теперь вы будете по четыре часа работать, потому что вы будете сами снег убирать».

«Человек должен сам решить, на своем ли месте он находится, и реально оценить результаты своей работы, продолжает Сысоев. — На мой взгляд, работа Федора Шишкина не влияет положительным образом на качество жизни жителей Ишима. Нужно открыть социальные сети и почитать, о чем пишут люди. Это пишет не ЛДПР, а жители Ишима».

Мэр Ишима связывает критику в свой адрес с интригами местной оппозиции Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Глава Ишима Федор Шишкин уверен, что все жалобы на него — не более, чем интриги местной оппозиции, до 2016 года — коммунистов, после — либерал-демократов. Глава города уверяет — «жириновцы» «мочат» его, потому что на выборах в городскую думу 2016 года он «не согласовал» им место в местном парламенте. «ЛДПР хотела, чтобы координатор партии в Ишиме стал депутатом городской думы. Я сказал: идите и честно побеждайте на выборах. Что я могу поделать, если в условиях честнейших выборов за кандидата от „Единой России“ голосуют 600 человек, а за ЛДПР — 80?» — рассказывает Шишкин. Кроме того, по мнению градоначальника, жалобы на него пишут люди, которых он в свое время уволил за плохую работу.

Трубин отрицает, что партия пыталась «согласовать» своего депутата на место в гордуме. Но местную думу критикует. Это единственный представительный орган власти в городах Тюменской области, где нет оппозиции. «Во всех городах в думах есть представители оппозиционных партий. И только в Ишиме все представители „Единой России“. При абсолютно кристальных честных выборах не бывает такого, чтобы все депутаты были от партии власти. Рейтинг ЕР — не 100%, и даже не 80%. Когда на выборах побеждают только представители партии власти, это не лучший индикатор», — считает депутат.

В свою очередь, Федор Шишкин результатами, которые показывает «Единая Россия» в его городе, гордится, говоря, что ни при одном из его предшественников такого уровня поддержки «партии власти» в Ишиме не было.

Традиционные виды Ишима. Мэр считает уборку снега нормальной Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Шишкин не считает, что в Ишиме плохо убирают снег. По его мнению, город чистый, насколько позволяют выделяемые на эти цели деньги. «Мы столько вывезли снега — это просто ужас, — говорит глава. — Нас не сравнить с Тюменью. У нас к уровню прошлого года снежный покров был на 25% выше. Никакого бюджета не хватит полностью вывезти снег из города. А мы итак каждый день возим. У нас всего на текущее содержание города 31 миллион рублей в год. На эти деньги я должен подмести, покрасить, вывезти снег и собрать мусор. Когда свои услуги по уборке города предложил ТОДЭП, они запросили за эту работу 140 миллионов рублей».

Мэр говорит, что «будь бюджет на текущее содержание не 31, а 60 миллионов рублей, конечно, город был бы еще чище». Его оппоненты в областной думе в ответ удивляются, почему глава Ишима не обращается в органы власти региона за дополнительным финансированием, если ему не хватает денег. «Мы никаких обращений не видели. Видимо, денег хватает. Тогда давайте работать в соответствии с ГОСТами. Но, когда я был в Ишиме, состояние дорог ГОСТам не соответствовало», — говорит Глеб Трубин.

Снег убирают перед приездом губернатора Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Оппоненты действующего главы города указывают, что в период паводка невывезенный снег может стать причиной затопления города. «За мои девять лет никто русла Мергеньки и Карасульки не чистил (две реки, из-за заторов на которых в прошлом году вода накрыла Ишим — ред.), — говорит в ответ Федор Шишкин. — Мы построили магистральный канал, который, я надеюсь, полностью решит проблему Ишима с паводком. Мы не должны уже допустить такого, что было в прошлом году. Я вообще ожидаю, что паводок должен пройти спокойно, без подъема воды в городе Ишиме в этом году».

Оппозиция действующему главе Ишима уверена — городу нужна новая управленческая команда. «За личной местью проще всего скрыть системные ошибки, — говорит Глеб Трубин. — Ну, конечно, бывают чудеса, и люди исправляются, начинают в два раза эффективнее работать под воздействием общественного мнения. Но, если мы видим один год, другой, третий ничего не меняется, нужно что-то делать. Насколько я знаю, у Федора Шишкина уже поменялись заместители. Если никакие меры, тем не менее, не улучшилась, возможно, надо искать другую управленческую команду».

Федор Шишкин говорит, что не боится ни отставки, ни участия в выборах мэра. «Я всегда знал, что я здесь не навечно. Если я неправильно руковожу, какая проблема — замените Шишкина на Иванова или Петрова. Если надо, я готов и в выборах мэра принять участие, не думаю, что жители Ишима за меня не проголосуют», — считает глава города.