20:08 10 апреля 2017 0

Юрий Ильич Скуратов упомянут в расписке, которую дали фигуранту громкого уголовного дела по делу о хищении 150 млн рублей с оборонного предприятия

Под имя экс-генпрокурора России Юрия Скуратова собирают деньги на решение проблем предприятия, которое уже десять лет находится в состоянии банкротства. В курсе ли сам Юрий Ильич?

Агентство продолжает расследование, как ведут себя на Урале структуры, аффилированные с экс-генпрокурором России Юрием Скуратовым. По нашим данным, от его имени работают люди, которые собирают деньги с предпринимателей и обещают «решение всех проблем».

Однако в одном из случаев все пошло не так: деньги были взяты, но уже полтора года человек не может ни получить обещанного, ни вернуть деньги назад.

В распоряжении редакции «URA.RU» оказалась копия расписки, которую дал екатеринбуржец Валерий Шафиев. Он пишет, что взял у жителя Перми Егора Заварохина 16,2 млн рублей и обязуется вернуть 6 млн рублей. Условия возврата остальной суммы устанавливались отдельной распиской — от 21 октября 2015 года «в связи с необходимостью условий возврата и суммы от Мурашева Сергея Георгиевича и Скуратова Юрия Ильича», — говорится в документе. Текст расписки заверили Сергей Федорец и Алексей Червяк.

«URA.RU» установило, кто эти люди и какое они имеют отношение к громкому имени экс-генпрокурора Юрия Скуратова. Деньги отдавал исполнительный директор пермского оборонного предприятия ФГУП «Машзавод им. Дзержинского» Егор Заворохин. В отношении него расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Одновременно расследуется уголовное дело по 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следователи считают, что почти полторы сотни миллионов рублей были перечислены за теплоэнергию, которая на завод имени Дзержинского фактически не поставлялась.

Разные группы влияния конфликтуют за завод имени Дзержинского (ЗиД) — более десяти лет. ЗиД — это оборонное предприятие, оно делает взрыватели и пиротехнику для современных систем вооружения. Параллельно завод выпускает сепараторы для очистки дизельного топлива и минеральных масел от воды и механических примесей, а также датчики давления масла — все это используется в промышленности. Соотношение оборонной и гражданской продукции — 99 к 1.

Госпредприятие находится в процедуре банкротства с 2005 года. Проблемы начались с того, что руководство получило ряд неподъемных банковских кредитов на сотни миллионов рублей и не смогло по ним расплатиться. Тогда люди известного в Перми политика и бизнесмена Юрия Борисовца через свои подконтрольные фирмы в 2008 году выкупили у банков большую часть кредиторской задолженности завода и начали процедуру банкротства предприятия.

За 12 лет на заводе сменилось несколько команд конкурсных управляющих, каждая из которых боролась с предшественниками, обвиняя их в выводе средств с предприятия.

В 2011 году на ЗиДе появилась команда московского конкурсного управляющего Александра Иванова. Исполнительным директором предприятия стал Егор Заворохин.

В 2015 году были возбуждены уголовные дела против соратников Борисовца, они были заключены под стражу. Практически одновременно в фокус внимания силовиков попал и Заворохин. По версии следствия, Егор Александрович подписал акты о поставленной на завод тепловой энергии в период с 26 октября 2011 года по 25 апреля 2012 года. Документы содержали недостоверные сведения, в результате чего предприятие переплатило более 150 млн рублей. В июле он был заключен под стражу, в сентябре 2015 года Заворохин был освобожден под залог в 18 млн рублей.

Чтобы решить свои проблемы, в октябре 2015 года Заворохин начал искать разные варианты юридической поддержки. Помощь, по словам Егора Александровича, пришла в виде Юрия Скуратова, «человека, похожего на генпрокурора».

«Сам Скуратов предложил помощь и от своего лица, и от компании „Правовые технологии XXI века“. Ребята от него взяли с меня 16 млн рублей за решение проблем. Однако ни помощи, ни денег обратно я не получил», — рассказал «URA.RU» Заворохин.

1/6 Расписка на двух листах, данная в октябре 2015 года екатеринбуржцем Валерием Шафиевым читатели URA.RU

Сейчас в отношении топ-менеджера продолжается расследование уголовного дела, и параллельно он участник других уголовок вокруг ЗиД. Так, 4 апреля был осужден на три года условно с испытательным сроком три года и штрафом 200 тыс. рублей бизнесмен Андрей Масалкин. Он признан пособником при растрате 141,9 млн рублей, организованной преступной группой (ОПГ). Ее членом был назван и Егор Заворохин.

Кто же брал деньги под имя Скуратова? Валерий Шафиев, судя по данным из открытых источников, владел в разное время четырьмя фирмами, однако все они сейчас прекратили свое существование.

Средства, на которые живет Шафиев, неизвестны, но известно, что сейчас его место пребывания — коттедж, расположенный в элитном поселке «Галактика» на Чусовском тракте.

У него было четыре компании, но сейчас ни одна из них не работает. По известному редакции «URA.RU» номеру телефона теперь отвечает другой человек.В соцсетях человека с таким именем нет.

Интересен и один из тех, кто удостоверил факт составления расписки, это Сергей Федорец. В 2013 году этот пермский предприниматель засветился в истории с переделом собственности на щебеночных карьерах в Нижнем Тагиле — его вспомнил один из юристов, который работал на противоположной стороне. Тогда, напомним, разгорелся конфликт между компаниями, которые поддерживала администрация города и структурами криминального авторитета Соловьева. На стороне последнего якобы и выступал пермский бизнесмен Сергей Федорец, рассказывает источник «URA.RU».

У Федорца, судя по базе «Контур. Фокус», до сих пор есть две компании, которые занимаются добычей строительного камня в Нижнем Тагиле. Имущество одной из них — ООО «Уральское» — находилось под арестом и было продано с торгов в конце 2015 года.

До Федорца дозвониться не удалось — телефоны, которые были в открытых источниках, оказались неактуальны.

По словам Заворохина, он подал заявление на Шафиева с просьбой возбудить уголовное дело по факту мошенничества. Заявление поступило в один из райотделов Екатеринбурга. Мы отправили в УВД Екатеринбурга официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, но, к сожалению, номера дела найти не удалось.

Сам Юрий Ильич сказал, что не хотел бы комментировать факт расписки и вообще ситуации. Он сказал лишь, что Заворохин может быть опрошен в рамках уголовного дела о клевете, возбужденного против журналиста «URA.RU» Юлии Литвиненко.

Юрий Ильич Скуратов — давний друг Свердловской юракадемии. «Ю. И. Скуратов — президент Фонда «Правовые технологии ХХI — й век»; выпускник СЮИ. Свое отношение к Академии выразил весьма оригинальным способом — преподнес в подарок звезду под именем: «Свердловский юридический институт — Уральская государственная юридическая академия — 80 лет», — говорится на сайте вуза сайт Свердловской юракадемии

Эпизод с «пермскими» 16 миллионами рублей был одним из двух в статье «Бывший генпрокурор России теперь работает на рейдеров». В ноябре прошлого года стало известно, что структуры экс-генпрокурора сотрудничают с осужденным за мошенничество профессором Уральского горного университета Владимиром Макаровым. В 17 арбитражном апелляционном суде в октябре было выиграно неоднозначное дело против артемовского машзавода «Вентпром» (Свердловская область). Бывший акционер завода Макаров получал с завода 1,4 млрд рублей, из них примерно 700 млн — упущенной выгоды. Это решение разоряло завод, все пятьсот сотрудников которого были бы уволены. Позже решение было отменено. Вторым эпизодом в статье было как раз дело завода имени Дзержинского и Егора Заворохина. «URA.RU» написало о ситуации, Юрий Ильич обратился в правоохранительные органы.

Позже автор статьи прошел проверку на детекторе лжи. Исследование показало, что при подготовке материала у журналистки не было ни корыстных мотивов, ни злого умысла против экс-генпрокурора.

Сейчас дело в отношении сотрудника «URA.RU» взято под контроль Генпрокуратурой РФ.

Во время недавнего визита на Урал главы ведомства Юрия Чайки до надзорного ведомства была доведена информация о том, что Скуратов может оказывать давление на следствие.

Генпрокуратура разбирается в причастности Скуратова к давлению на следствие при расследовании уголовного дела в отношении журналиста «URA.RU» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Генпрокуратура пообещала обеспечить законность расследования уголовного дела.

Бывший генпрокурор России Юрий Скуратов — выпускник Свердловской юракадемии, был отстранен от должности генпрокурора России 2 апреля 1999 года с формулировкой «на период расследования возбужденного в отношении него уголовного дела». Оно было возбуждено после того, как в марте 1999 года телеканал «Россия», а также некоторые зарубежные СМИ показали документальный фильм «Трое в постели». В фильме «человек, похожий на генерального прокурора» (формулировка, повторявшаяся в те дни многими изданиями), занимается сексом с двумя девушками, охарактеризованными во многих СМИ как проститутки.

Сам Скуратов утверждал, что пленка была поддельной. Как пишут «Ведомости», по утверждению Владимира Путина, который тогда занимал пост директора ФСБ, запись признавалась «предварительно подлинной». В 2013 году

Скуратов заявил, что Владимир Путин — нынешний президент РФ — причастен к скандалу с его видеозаписью.

Сейчас, судя по базе «Контур.Фокус», Юрий Ильич, среди прочего соучредитель и гендиректор компании ООО «Правовые технологии XXI века.