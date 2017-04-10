16:37 10 апреля 2017 16

По предложению Виталия Милонова (на фото), регистрация в соцсетях ближайшее время, скорее всего, будет проходить по паспорту Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Депутат Госдумы Виталий Милонов в понедельник, 10 апреля, внес на рассмотрение парламента законопроект, запрещающий детям до 14 лет пользоваться социальными сетями. Документ предполагает регистрацию в соцсетях по паспорту (у детей до 14 его нет), а также запрет иметь несколько аккаунтов. Милонов мотивировал свою инициативу тем, что России деятельность социальных сетей фактически не регулируется.

Почему законопроект Милонова касается всех пользователей без исключения, как он может убить Рунет и в связи с чем IT-сфера в стране оказалась в опасности — в авторской колонке общественного деятеля, создателя и координатора ряда крупных интернет-проектов Антона Носика.

Законопроект Милонова — это, конечно же, обыкновенная ширма. Когда говорят о защите детей, речь идет на самом деле о запрете взрослым осуществлять доступ к определенной информации и распространять ее. Все разговоры о защите детей — полная фикция и обман. Просто для того, чтобы понять, кто хочет пользоваться соцсетью, нужен паспорт.

Таким образом, мы сталкиваемся с понятием «паспортизация», которая касается сразу всех. Это запрет анонимного доступа в интернет, это явный выход России из всеобщей Декларации прав человека и Конституции, в которой говорится, что каждый может беспрепятственно получать информацию. Беспрепятственно — значит без паспорта.

Давайте не будем сейчас называть происходящее китайским путем, ведь на самом деле мы видим северокорейский путь.

Китай и КНДР — это две разные экономики. Да, в Китае есть ограничения, благодаря которым там выросли свои аналоги Google, Facebook и Twitter, при этом китайская власть не пытается их убить, они не уничтожают флагманов своей интернет-экономики. А вот Северная Корея это делает, да.

У нас же обсуждаемый закон Милонова направлен на убийство российских соцсетей. Можно вспомнить еще два закона, направленные против «Яндекса», в результате чего капитализация компании рухнула в разы.

Можно ли «зачистить» интернет? Нет, к счастью, это невозможно. Вреда можно нанести много, но убить нельзя. Тотальной цензуры все равно не получится.

Речь идет о показательных символических действиях, направленных на ограничение свободы в интернете. Это напрямую касается ведущих российских интернет-компаний, в которые при таком законодательном климате только идиот захочет вкладывать средства. В итоге эти компании становятся попросту неликвидными и непривлекательными, потому что правила игры пишутся милоновыми, а не менеджментом.

Как следствие, мы будем наблюдать стремительную утечку мозгов — мозги поедут туда, где сейчас обитают Павел Дуров [основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram] и Аркадий Волож [генеральный директор «Яндекса»]. То есть не в Россию, а в противоположную сторону. В итоге вместо гениев в стране останутся милоновы.

Этот законопроект — пробный шар Милонова, который пытается приблизить нас к запрету в России интернета. Однако я не исключаю, что в администрации президента, сославшись на общественное мнение, негативно воспримут эту новеллу. Именно поэтому об этом законопроекте не надо говорить как об уже принятом.

Лично я считаю, что законопроект Милонова однозначно должен получить отрицательный отзыв правительства, потому что налицо убийство интернет-экономики, убийство репутации российского рынка. Надеюсь, что этот законопроект не пойдет на второе и третье чтения.

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