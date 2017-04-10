«Водители окончательно запутаются и начнут биться»

20:25 10 апреля 2017 0

Движение автомобилистов России раскритиковало очередные поправки в ПДД Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В понедельник, 10 апреля, стало известно, что правительство готовит очередные изменения в Правила дорожного движения. В частности, при проезде круговых перекрестков планируется закрепить в законе преимущество автомобилей, уже находящихся на круге. Обсуждается и возможность введения так называемых зон успокоенного движения, в которых пешеходам разрешат переходить дорогу в любом месте, а водителей заставят ехать со скорость 10—20 км/ч.

Ранее в ПДД были внесены изменения, согласно которым сотрудники ГИБДД получили право наложить штраф в размере 500 рублей за отсутствие знака «Шипы» для машин с шипованной резиной и «Начинающий водитель» —для новичков за рулем.

Вчера мы предоставляли площадку сторонникам новаций. Сегодня лидер Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин объясняет читателям «URA.RU», почему реформа не имеет никакого отношения к безопасности дорожного движения.

Все последние автомобильные новации не имеют ровным счетом никакого отношения к повышению безопасности дорожного движения. Сейчас, например, в очередной раз хотят изменить правила проезда перекрестков. Объясните, пожалуйста, для чего это делается?

Лично мне такие порывы напоминают откровенное вредительство. Все это неизбежно приведет к тому, что люди окончательно запутаются и начнут биться. С большой долей вероятности можно прогнозировать рост ДТП. В конце концов, можно рассматривать каждый случай отдельно и менять схему движения локально. Не понимаю, в чем нужда вновь перекраивать правила и вводить людей в настоящее замешательство. Правила дорожного движения — это не то, что должно меняться фундаментально, все изменения в этой сфере должны быть максимально осторожными.

Если не дает покоя европейский опыт, то тогда к переменам стоит подходить поэтапно. А то никто уже толком не понимает, на что надо ориентироваться.

Про знак «Шипы» — отдельный разговор. Этот знак приносит пользу только тем, кто его печатает. Я специально посчитал: по самым скромным оценкам в нашей стране около 20 миллионов автомобилистов перемещаются на шипованной резине, подавляющее большинство из них такого знака сейчас не имеют, то есть должны будут в обязательном порядке приобрести.

Стоимость одного знака «Шипы» составляет от 50 до 100 рублей. Умножьте — получите внушительную цифру и сами решите, кому это надо.

Этот знак бесполезен на сто процентов! Даже если вы увидите «Ш» на заднем стекле автомобиля, это не даст вам абсолютно ничего. То, что зимой надо держать увеличенную дистанцию, каждый водитель и так знает. Никаких разумных аргументов в пользу его необходимости лично я не услышал. Это бизнес — только и всего.

Такая же ситуация обстоит и со знаком «Начинающий водитель». На мой взгляд, это не просто бесполезный — это вредный знак. Во-первых, часто бывает так: человек получил права, но десять лет не ездил, а потом сел и поехал. То есть в таком случае он считается уже опытным водителем, а не начинающим. Во-вторых, замечено, что по отношению к участникам движения, которые повесили восклицательный знак на стекло, другие автомобилисты ведут себя более агрессивно: подрезают, пытаются побыстрее обогнать, потому что им не хочется «плестись за чайником». В итоге эффективность очередных норм близка к нулю.