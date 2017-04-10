«URA.RU» запускает «Радио Ройзман»

19:15 10 апреля 2017 0

"URA.RU" раскрыло музыкальные предпочтения Евгения Ройзмана Фото: Анна Майорова © URA.RU

В соцсетях снова обсуждают мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. В переписке на Facebook он раскритиковал творчество популярной украинской группы «Грибы» («говно») и модного рэпера Хаски («УГ» — «унылое говно»). «URA.RU» решило узнать, какие исполнители волнуют сердце политика, и создало на основе его предпочтений микс на сервисе «Яндекс.Радио». Для этого мы проанализировали данные о музыкальных вкусах Ройзмана из открытых источников.

Известно, что Евгений Ройзман — большой поклонник солиста группы «Машина времени» Андрея Макаревича (тот давал концерт в поддержку товарища на мэрских выборах). А для победителя шоу «Голос», иеромонаха Фотия, и фронтмена группы «Ленинград» Ройзман проводил экскурсии по Музею Невьянской иконы. Группа «Юта» записала несколько песен на стихи уральского политика (в частности, свой хит «Жили-были»). Также Ройзман был замечен на концертах Бориса Гребенщикова и Гарика Сукачева.

Солистка группы Alai Oli Оля Маркес рассказывала журналистам, что Ройзману нравится ее творчество. А во время избирательной кампании мэра она исполнила песню с припевом: «Женя Ройзман — клевый парень, офигительный чувак».

Ройзман оказался поклонником не только Израиля, но и Лады Дэнс Фото: скриншот из Facebook Евгения Ройзмана

Много о музыкальных предпочтениях мэра Екатеринбурга говорят его аккаунты в соцсетях. На официальной страничке Ройзмана во «ВКонтакте» можно найти запись с концерта «Чайфа». А в числе групп Ройзмана в Facebook есть паблик поп-певицы Лады Дэнс. Среди англоязычных исполнителей Ройзман отдает предпочтение The Beatles, о чем он говорил британскому журналисту Грэму Филлипсу.

На основе музыкальных предпочтений мэра мы подготовили для вас настоящую радиостанцию.

Проходите по ссылке и наслаждайтесь хитами, получившими одобрение Ройзмана. Приятного прослушивания!

Ссылка на «Радио Ройзман»: https://radio.yandex.ru/user/roizman.jenya