22:05 10 апреля 2017 2

Только за последнее время петуховской полицией было изъято семь тысяч литров алкоголя Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Петухово Курганской области, где недавно были убиты члены семьи экс-полицейского Олега Степанчука, жители боятся выходить на улицу. В городе, где незаконный алкоголь продают на каждом углу, в том числе — бывшие работники МВД, ситуация накалилась до предела. Даже в полиции говорят, что закон сейчас, скорее, на стороне преступников.

Дома, где торгуют алкоголем, все прекрасно знают Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Петухово жители прекрасно знают адреса, где можно купить спиртное. «Вот этот дом построен на водку», — сообщают нам в первом же магазинчике. Хорошо знают здесь и семью погибшего экс-полицейского, а также подробности того, как расправились с его женой и тещей.

Тройное убийство произошло в Петухово 2 апреля. По данным источников в правоохранительных органах, мотивом убийства стала крупная сумма, которую житель Тюменский области был должен экс-полицейскому за нелегальный алкоголь. Со своими жертвами убийца расправился с помощью ножа и пистолета. Но был арестован по горячим следам уже на следующий день и сейчас ожидает окончания расследования в СИЗО Кургана.

«Когда это кончится, сколько еще человек должны убить?», — спрашивают прохожие петуховцы, которых расспрашивает о жизни «URA.RU». Руководитель одного из предприятий рассказал, что после тройного убийства решил развозить женщин по домам на автобусе.

О проблеме говорят не только в быту. В понедельник, 10 апреля, местная дума провела внеочередное заседание — о борьбе с незаконной торговлей алкоголем. Разговор получился жестким.

Геннадий Герасимов винит несовершенство законов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

О своей работе городским депутатам рассказал начальник МО МВД России по Курганской области «Петуховский» Геннадий Герасимов. Он не скрывал, что полиции известны имена как минимум 135 незаконных торговцев. Однако их не так-то просто привлечь к ответственности. Уголовное наказание наступает лишь при доказанном ущербе для государства более миллиона рублей. При изъятии более мелкой партии возбуждается дело об административном правонарушении. При этом штраф, который выписывает суд, составляет, чаще всего, две тысячи рублей. Его нелегальный продавец отобьет за пару часов бойкой торговли. Кроме того, горожане не слишком охотно участвуют в «контрольных закупках» и дают показания на своих соседей.

Петуховской район является одним из самых «непьющих» в стране, напомнил статистику представитель зауральского бизнес-омбудсмена в районе Павел Чагочкин. По его данным, всего два местных предпринимателя получили лицензию на продажу алкоголя. Торговать легально попросту невыгодно — если в России минимальная цена водки составляет 190 рублей, в соседнем Казахстане такая же обойдется в 50-100 рублей. «В приграничном районе построено шесть заводов, куда-то ведь надо этот алкоголь сбывать», — напомнил он. Аналогичная ситуация и с сигаретами. Импортные — едва ли не вдвое дешевле.

Общественность города Петухово готова оказывать помощь полиции Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Геннадий Герасимов отметил, что пограничники не имеют полномочий задерживать алкоголь на границе, ведь ввоз алкоголя в страну не запрещен. При этом у полиции при остановке фур с казахской водкой возникает ряд проблем. Оборотом алкоголя занимается Росалкогольрегулирование, ближайший филиал которого находится в Екатеринбурге. А ближайший склад для хранения изъятого спиртного — в челябинском Златоусте. Недавно, отметил Герасимов, из-за проблем с доставкой алкоголя его оштрафовали на 40 тысяч рублей за незаконное хранение конфиската.

Начальник петуховской полиции напомнил, что начальник УМВД по Курганской области Олег Ильиных обозначал проблему на заседании областной думы, и решения она требует на федеральном уровне.

Жители города боятся выходить на улицы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Не можете обеспечить порядок, вызывайте Росгвардию!» — возмутился глава города Евгений Дроздецкий. Он напомнил, что за последние годы это уже третий громкий криминальный скандал. Припомнили жители Петухово и другие факты беззакония, которые творятся на глазах у полицейских. К примеру, каждому известно, что с фур, идущих из Казахстана, на кольце у города берут «дань» по 500 рублей.

В разговоре с журналистами начальник петуховской полиции Геннадий Герасимов резюмировал, что в последнее время работа активизировалась, только за последние две недели было изъято более семи тысяч литров алкоголя, четырем торговцам грозит уголовное преследование. Также он признал, что погибший экс-полицейский Олег Степанчук и до своего увольнения из органов был связан с нелегальной торговлей алкоголем. «Сейчас бы он уже сидел», — обмолвился Герасимов, но отказался раскрывать подробности.