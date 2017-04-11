Политтусовка готовится к мозговому штурму года

20:59 10 апреля 2017 1

В Кремле готовятся выстраивать диалог с поколением 17-ти летних Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В конце недели в Москве в рамках IV конгресса Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) будет устроена дискуссия о стратегии президентской кампании. В ней анонсировано участие ведущих экспертов, близких к Кремлю и Госдуме. Это будет одно из первых масштабных обсуждений главных выборов страны. Один из главных вопросов, которым задаются в профессиональной среде: против кого вышла молодежь на площади городов 26 марта и какие риски это создает для кампании.

Президент РАПК Игорь Минтусов, модератор этой встречи, в интервью «URA.RU» не исключил, что в контексте разговора о главных вызовах предстоящей кампании, заговорят и о молодежной повестке:

«Ориентация на молодой электорат будет важной частью президентской повестки и безотносительно мартовских митингов. Потому что как было сказано теми, кто занимается выборной кампанией, глава государства не хочет быть президентом пенсионеров и бюджетников, а хочет быть президентом для всех россиян.

Но после мартовских митингов, как мне кажется, либеральная часть команды президента озабочена лакунами в молодежной повестке.

[Первый замруководителя администрации президента Сергей] Кириенко эти недостатки точно понимает, прямо скажем».

При разработке молодежной линии власти примут во внимание результаты исследований социологов, сообщают источники издания, знакомые с ситуацией.

Молодежь остается лояльной Путину, но ей нужны социальные лифты и образ будущего Фото: Анна Майорова © URA.RU

Недавние опросы ФОМ и Левада-центра разбили сложившийся стереотип о том, что 26 марта на улицы вышла настроенная против Владимира Путина молодежь, сделав ставку на своего лидера — Алексея Навального. Так, согласно исследованию Левады-центра, на вопрос, могли бы вы проголосовать за Навального на президентских выборах положительный ответ дали 9% опрошенных («определенно да» — 2% и «возможно да» — 7%), в то время как в апреле 2011 года, так считала треть («определенно да» — 5% и «возможно да» — 28%). В то же время, в марте ФОМ опросил россиян в возрасте от 17 до 34 лет. Оказалось, что в выборах собираются принять участие 86% респондентов. «При этом подавляющее большинство молодежи (88%) позитивно оценивают работу действующего президента, и 63% — заявляют, что проголосовали бы за него на гипотетических выборах», — отмечается в исследовании.

Эти цифры подтверждают заявление полпреда УрФО Игоря Холманских, который ранее заявил, что 70% участников митингов против коррупции, прошедших 26 марта, поддержали Владимира Путина. Политтехнолог Андрей Колядин пояснил «URA.RU», почему «взбунтовавшиеся школьники» — потенциальные избиратели действующего президента.

«Конечно с лозунгами за Путина они на митинги не выходили, но именно он поднял на щит антикоррупционную историю: продолжающиеся посадки высокопоставленных коррупционеров — тоже его заслуга.

Осенью в журнале «Эксперт» звучали цифры задержанных за коррупцию. Там говорилось, что еще около 200 высокопоставленных федеральных и региональных чиновников находятся в разработке. Заметьте — разрабатывает их не Навальный. Поэтому очистка системы от воров и коррупционеров вполне на руку президенту в будущей выборной кампании», — заявил Колядин.

В то же время, социологи ФОМ говорят о парадоксальной ситуации, которая сложилась вокруг главного кандидата в молодой электоральной группе. С одной стороны Владимир Путин не может не выставить свою кандидатуру, так как в пользу его участия высказались 79% опрошенных. А с другой стороны, своим участием он делает, с точки зрения молодежи, гонку бессмысленной:

68% респондентов в возрасте от 17 до 34 не смогли назвать альтернативного кандидата Владимиру Путину.

«Отсюда следует, что ситуация видимой безальтернативности выборов может представляться респондентам не вполне естественной», — отмечают эксперты ФОМ. Социологи считают, что это может снизить явку молодежного электората. С ними согласен президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

«Безусловно, молодежь ищет понятных им и относительно соизмеримых по возрасту политиков — а в стане власти по понятным причинам с ним дефицит. До недавних пор проблема дефицита химии с молодежью не была в повестке дня — молодежь считалась более лояльной категорией населения, чем, например, средний возраст», — говорит Виноградов. Политолог считает, что поиск химии будет продолжаться, «но если задача будет поставлена серьезно, то понадобятся элементы рестайлинга политической системы».

Как стало известно агентству, в ответ на «протест школьников» в Кремле решили, в частности, тщательнее проработать программы Всероссийского молодёжного образовательного форума «Таврида» и Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 2017, рассказывают собеседники агентства.

«Тавриду наполнят новыми смыслами: там акценты будут сделаны на кадровых перспективах и социальных лифтах для молодежи.

Это лишь некоторые примеры того, как власти работают с молодежным электоратом, готовясь к президентской кампании, ведь многие из участников будут голосовать впервые в 2017 и 2018 году» — уточняет собеседник «URA.RU» близкий к Кремлю. Кроме того, как сообщает источник, отдельная линия выстраивания диалога с молодежным электоратом уже находится в разработке кремлевскими экспертами.

Профессор НИУ-ВШЭ Олег Матвейчев говорит, что Кремль сделал выводы из успехов Навального в Сети Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Профессор НИУ-ВШЭ Олег Матвейчев рассказал «URA.RU», что также может поменяться работа с детскими общественными организациями:

«В России есть много НКО, которые работают с молодежью и детьми. Те организации, которые не мертворожденные, а имеют позитивный опыт, будут находиться в приоритете при распределении президентских грантов». Матвейчев также отметил, что по итогам несанкционированных митингов власти обратили внимание на успешное использование Алексеем Навальным интернета для мобилизации молодежи: «Стало понятным, что соцсетям нужно уделять внимание, вести активную пропагандистскую работу, чтобы государство проникло и в это поле. Навальному удалось зайти в те группы, которые были не политизированы.»

Кроме того, Выстраивание нового диалога с молодежью, должно вестись на перспективу, так как россияне моложе 25 лет не знают настоящего «без Путина», говорит президент АПЭК Дмитрий Орлов:

«Нужно показать молодежи, какое место у нее будет в будущем с Путиным — в ближайший президентский срок, и потом, когда Путин и его команда продолжит определять направление развития России.

Это должна быть не уныло-мобилизационная игра, а игра, ориентированная на формирование будущего избирателя, который оценит усилия и привлекательность системы через 10-15 лет.

Для его штаба было бы большой ошибкой действовать в логике реагирования на повестку, которую сформировали митинги. Нужно формировать собственную повестку. И уровень поддержки президента (более 80%) к этому располагает».