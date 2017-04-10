В любимой лиге Путина Югре указали на дверь

21:57 10 апреля 2017 3

Югорские спортсмены могут с позором уйти из Континентальной хоккейной лиги Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Югорскому хоккею высшего дивизиона угрожает бесславное завершение истории. В апреле клуб из Ханты-Мансийска может быть исключен из Континентальной хоккейной лиги. По версии источника «URA.RU» внутри «Югры», некоторые клубные менеджеры уже озаботились поисками новой работы. Выход ХМАО из КХЛ может быть чреват сильнейшим репутационным ущербом для региональных властей — за последние годы на поддержание жизнедеятельности клуба-аутсайдера было потрачено по меньшей мере несколько миллиардов рублей.

Первым о возможном сокращении количества команд-участниц КХЛ сообщило специализированное издание «Спорт-экспресс».

Согласно этой информации, по итогам апреля 2017 года континентальную лигу могут покинуть хорватский «Медвешчак», новокузнецкий «Металлург», и ханты-мансийская «Югра».

Члены ХК «Югра» рискуют остаться без работы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Решение может быть принято на заседании совета директоров лиги, по итогам которой, вместо 29 команд в сезоне 2017/18 могут остаться 26. При этом, уход аутсайдеров намереваются обыграть: якобы, сами клубы заявят о дороговизне участия в КХЛ, и попросят об «отставке».

Сообщение СМИ перекликается с ранее сделанными заявлениями президента лиги Дмитрия Чернышенко. «Может быть рассмотрен вопрос об оптимизации числа клубов-участников чемпионата. Я допускаю возможное сокращение лиги, если совет директоров КХЛ примет подобное решение», — говорил руководитель КХЛ.

Вопрос о будущем команд в составе высшего дивизиона будет рассмотрен 30 апреля — после окончания текущего сезона. При оценке состоятельности клуба будут учитываться несколько факторов: интерес зрителей, спортивные результаты, качество телетрансляций, а также доля государственного финансирования. Свою новую политику КХЛ объясняет поручениями президента России Владимира Путина, данными по итогам заседания совета по развитию физической культуры и спорта 11 октября 2016 года. Вводные главы государства направлены на снижение финансирования профессионального спорта со стороны органов государственной власти.

Получить комментарии лиги по ситуации вокруг «Югры» на момент публикации материала не удалось. В пресс-службе КХЛ отказались обсуждать ситуацию по телефону. В адрес организации направлен официальный запрос.

Филипенко-младший не готов комментировать гипотетический выход клуба из КХЛ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Выход «Югры» из КХЛ может нанести ущерб репутации правительству автономного округа. Дискуссия власти и общественности о необходимости существования клуба не утихает в регионе с 2013 года. Несмотря на ежегодное финансирование (по разным данным, от 600 млн до 1,2 млрд рублей), команда уже третий год подряд не выходит в зону плей-офф, занимая нижние строчки турнирной таблицы. Точно судить об объемах затрат бюджета на югорских хоккеистов не представляется возможным — власти региона никогда официально не называли суммы расходов на этом направлении, а деньги для клуба незаметно зашивались в подпункты целевой программы по развитию спорта.

Политика трат «Югры» также неоднократно оказывалась в поле зрения общественников и фанатов. Одна из резонансных историй — заработок бывшего тренера Павла Езовских, который, по одной из версий, получал 60 млн рублей за сезон. Новый наставник появился в клубе в 2014 году, после ухода с поста гендиректора Андрея Бельмача (покинул Ханты-Мансийск сразу в день своего увольнения). Фактически, Езовских сел на два кресла, выполняя обязанности главного тренера и директора клуба. В этот период он якобы и подписал сам с собой многомиллионный контракт. Официально, руководство клуба эту информацию опровергало, при этом, точную сумму вознаграждения наставника хоккеистов назвать так и не смогло.

Тренеры клуба регулярно меняются, меняя вместе с собой тактику, и персональный состав игроков. Место Езовских в 2016 году занял уволенный из екатеринбургского «Автомобилиста» Андрей Разин, который после провала в последнем сезоне уступил права Игорю Захаркину. Согласно распространенному в фанатской среде мнению, появление финансовых, управленческих и спортивных проблем у «Югры» совпало со вмешательством в систему менеджмента клуба экс-вице-губернатора Алексея Путина и бывшего директора департамента спорта Евгения Редькина.

Нынешний руководитель депспорта ХМАО Игорь Губкин утверждает, что ничего не знает о возможном выходе «Югры» из КХЛ. «Никаких вводных на сегодняшний день не поступало. Мы готовимся к следующему сезону», — сообщил глава спортивного ведомства в разговоре с «URA.RU».

Югорские «мамонты» на пороге нового «ледникового периода»? Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Я не хочу об этом говорить. Не знаю, откуда вы все это берете. Без комментариев», — заявил генеральный директор хоккейного клуба Василий Филипенко. В пресс-службе организации также предложили обратиться за комментариями официально. В адрес «Югры» направлен информационный запрос.

По мнению депутата Думы ХМАО-Югры от ЛДПР Евгения Маркова, гипотетический выход «Югры» из КХЛ может стать для югорчан символом того, что регион утратил все статусные позиции на федеральном уровне, которые смог занять в минувшем десятилетии. «Сначала у нас забрали биатлон, а теперь могут забрать и хоккей.

Если это произойдет, то станет для губернатора настоящим ударом под дых», — рассуждает Марков.

Вице-спикер регионального парламента, президент региональной федерации хоккея с шайбой Александр Сальников считает, что окончательно ставить крест на «Югре» в составе КХЛ преждевременно. Депутат говорит, что история российского хоккея практически не помнит таких случаев, чтобы клубы исключались из лиги, тем более в принудительном порядке. «Знаете как говорят: В высший дивизион сложно зайти, а еще сложнее оттуда выйти», — комментирует собеседник агентства.

«URA.RU» продолжит следить за развитием событий.