Тунгусов готовит еще одну отставку в правительстве

21:36 10 апреля 2017 0

Тунгусов (слева) заинтересован в том, чтобы получить контроль над сферой, контролируемой Орловым (справа) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловское правительство может лишиться одного из наиболее перспективных работников. Как утверждают источники «URA.RU», в администрации губернатора все чаще звучат разговоры о возможном уходе с должности министра инвестиций и развития Дмитрия Нисковских. Независимые наблюдатели разглядели в этом очередной виток аппаратного противостояния двух высших чиновников.

Дмитрий Нисковских пришел на работу в правительство Свердловской области в 2010 году — он был советником премьера Анатолия Гредина. В июле 2012 года перешел на должность заместителя министра строительства и развития инфраструктуры. В ноябре 2014 года губернатор Евгений Куйвашев назначил его заместителем министра инвестиций и развития, а спустя два года (в ноябре 2016) Дмитрий Андреевич стал полноправным и самым молодым членом кабмина, возглавив мининвестразвития (МИР).

Дмитрий Нисковских усиливается губернатором, но ослабляется главой его администрации Владимиром Тунгусовым. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Несмотря на предельно короткий срок работы на руководящем посту (четыре месяца), к министру уже предъявляют претензии в несостоятельности. «Все основания для того, чтобы быть недовольным, есть: инвестиционный поток не увеличился, крупных сделок и партнеров нет, ТОРы (федеральный проект территорий опережающего развития — прим. „URA.RU“) — заслуга федералов. Еще и выставку забрали (выставку вооружений RAE перенесли из Нижнего Тагила в Подмосковье) и хоть Дима ни при чем, все равно сплошной негатив по этому блоку», — обосновывает упреки в адрес министра представитель администрации главы региона.

Как объясняет собеседник агентства, от Нисковских, однако, не собираются избавляться полностью: «Есть вероятность, что его направят главой одного из муниципальных образований. Опыт назначения Шмыкова [Алексея, попавшего на должность главы Каменска-Уральского из кресла замминистра энергетики и ЖКХ] оказался, как минимум, не отрицательным, так что идея всерьез обсуждается».

В правительстве с упреками в неэффективности Нисковских категорически не согласны. «Он вытянул массу совещаний, которые [первый вице-губернатор, курирующий инвестблок Алексей] Орлов и Куйвашев пропускали из-за плотного графика. Сейчас МИР плотно работает с Ростуризмом — пытаются войти в федеральную программу туристических кластеров. Стараются найти деньги на развитие военно-промышленного туризма, что стало особенно актуально после переноса выставки [RAE]. Работа по ТОРам ведется плотно и к концу года может быть создано несколько торов на территории Свердловской области. С Росатомом обратная связь получена и атомные ТОРы у нас могут первыми появиться», — объясняет коллега министра.

Здесь напоминают, что именно Дмитрий Нисковских стал единственным министром, которому было доверено развитие сразу двух (из 11 утвержденных федеральным правительством) проектных офисов Кроме того, именно Нисковских обозначался коллегами-чиновниками, как единственно возможный претендент на роль «оперативного уполномоченного по проблемам» области. На днях губернатор усилил министра — подписал указ о назначении двух его заместителей. Да и основным докладом на совещании с участием губернатора по «Иннопрому-2017» в понедельник, 10 апреля, было именно выступление Дмитрия Нисковских.

Кто потеряет больше от ухода Нисковских — он сам или его патрон Алексей Орлов — актуальный вопрос. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Атаку на МИР в правительстве объясняют просто. «Бьют по конкретному блоку. От этой схватки панов чубы трещат у всех. Отследите повестку последних двух-трех недель: весь негатив направлен только и исключительно на то, что курирует Орлов. Ресурсы вполне понятные работают и становится очевидно, что Владимир Георгиевич [Тунгусов, глава администрации губернатора и первый замглавы региона] хочет подчинить то, что до сих пор им совсем не контролируется», — поделился наблюдением знакомый член кабмина.

Ветераны аппаратных игр власти добавляют к этому и собственную «примету». Они вспоминают Крещенские купания, которые свердловская власть планировала устроить в Верхотурье. Тогда в числе прочих членов кабмина в поездку на 19 января был приглашен и Нисковских. Однако в последний момент планы поменялись, и губернатор предпочел окунуться в одну из иорданей Екатеринбурга. «Не сблизились они в великий праздник — с тех пор, видать, контакта и нет», — трактует символизм работник органов исполнительной власти.

Между тем, увольнение Нисковских с поста министра может обернуться для его руководителей сюрпризом и вылиться в настоящую потерю. В правительстве сегодня циркулирует информация, что министра готовится пригласить к себе бывший мэр Новоуральска и будущий вице-губернатор Калининграда Владимир Машков. Утверждается, что тот еще месяц назад узнал об интригах против Нисковских, с которым в бытность свою депутатом Заксобрания работал в одной общественной организации — «Союз заемщиков и вкладчиков».

Сам Владимир Николаевич сегодня оказался недоступен для связи. Получить комментарий Дмитрия Нисковских также не удалось. В департаменте информполитики губернатора пообещали раскрыть позицию областной администрации по этмоу вопросу, но на момент публикации статьи так ничего и не ответили.