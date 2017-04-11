«Про одного узнаем из „Фейсбука“, другой не вошел во вкус депутатства»

13:35 11 апреля 2017 0

Большая часть депутатов занимается в Госдуме самопиаром Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Прошло полгода с избрания нового состава Государственной думы, в который вернулись депутаты-одномандатники. Рекламировалось, что они будут громче отстаивать интересы территорий, нежели это делали прежние парламентарии, избранные только по партийным спискам. Самое время проверить: что изменилось. «URA.RU» запускает новый проект — рейтинг членов Федерального Собрания (депутатов Госдумы и сенаторов Совета Федерации), представляющих семь уральских регионов. На регулярной основе мы будем ранжировать слуг народа, выясняя, кто эффективен, а кто — просиживает штаны.

Мы обратились за помощью к 105 экспертам из всех регионов Большого Урала. В их число вошли политики, мэры, депутаты, редакторы местных и региональных СМИ, известные общественники и бизнесмены. Каждому из них было предложено дважды оценить по десятибалльной шкале работу 57 законодателей с сентября 2016 года по март 2017 года. Первая оценка демонстрировала, насколько активно депутаты и сенаторы отстаивают интересы муниципальных образований, вторая — насколько активно они лоббируют интересы региона.

Мы усреднили полученные каждым законодателем оценки. После этого было составлено семь региональных рейтингов. Парламентарии, отвечающие сразу за несколько территорий, были отнесены к региону, в котором постоянно проживают, либо в котором проявляют наибольшую активность.

Свердловская область. PR-щик, пенсионер и партбосс

Тройку лидеров Свердловской области возглавил депутат Андрей Альшевских. Он активно работает с обращениями избирателей, открывает новые приемные. Альшевских выступает в СМИ как ньюсмекер и комментатор. Он ведет блоги, в которых анонсирует встречи с федеральными министрами, рассказывает о работе фракции «ЕР» в Госдуме, выкладывает отчеты об итогах региональных недель, о встречах с общественниками. Часть экспертов такая стратегия лишь настораживает. «Альшевских распинался по радио про введение в Екатеринбурге новой транспортной схемы. Но это было не отстаивание интересов муниципалитета, а просто личный пиар на горячей теме», — говорит один из респондентов.

Второе место члена Совета Федерации Аркадия Чернецкого связано с участием сенатора в подготовке к проведению в Екатеринбурге игр чемпионата мира по футболу, а также его работой по совершенствованию законодательства по местному самоуправлению. Замыкающий тройку лидеров депутат Госдумы Александр Бурков часто упоминается в прессе в качестве оппозиционного политика. Недавно он открыл новую приемную в Екатеринбурге, большой вклад в противодействие введению новой транспортной схемы.

Участники исследования отмечают, что другие депутаты (прежде всего Максим Иванов и Игорь Торощин) также активно работают в муниципалитетах, но не используют все возможности, чтобы обнародовать информацию об итогах своей деятельности.

Пермский край: пиар не равен качеству работы

В Пермском крае лидером предпочтений стали депутат Госдумы Алексей Бурнашов. Парламентарий активно встречается с избирателями в своем округе. Депутат вовлекает жителей в свой PR-проект «Народный бюджет», предлагая им совместно выбивать из окружных и федеральных властей финансирование значимых для территории вопросов. Он постоянно бывает на заседаниях краевого Заксобрания, встречается с элитами, стараясь не выпадать из информационной повестки.

Медийным персонажем считается и занявший вторую строчку депутат Дмитрий Сазонов. Являясь членом центрального штаба ОНФ, он часто поднимает социальные проблемы. Одним из последних его резонансных PR-шагов стало посещение муниципального приюта для безнадзорных животных. Экспертам также запомнилось внесение законопроекта, обязывающего букмекеров отдавать часть своих доходов на развитие спорта. Сазонов активно взаимодействует с губернатором и краевым правительством, проводит круглые столы. Замыкающий тройку лидеров депутат Игорь Сапко делает ставку на встречу с элитами. Его сильная сторона — большая активность в соцсетях.

Пермские эксперты говорят об активной работе других пермских депутатов, не способных рассказать общественности о своих достижениях: «Например, деятельность депутатов Дмитрия Скриванова и Игоря Шубина эффективна, но они слабо пиарятся. Игорь Сапко один из лидеров в плане пиара, но не по эффективности».

Челябинская область. Главный индикатор работы — «Фейсбук»

В Челябинской области первое место досталось члену Совета Федерации Ирине Гехт, возглавлявшей в свое время социальный блок в областном правительстве. Она оказывает помощь конкретным семьям. В частности, помогла улучшить жилищные условия маме с ребенком-инвалидом. Сенатор активно взаимодействует с муниципалитетами, в том числе с сельскими. «Даже если ей не удается решать проблемы муниципальных образований, она остается одной из немногих, кто ими хотя бы интересуется», — говорит один из экспертов.

На втором месте депутат Владимир Бурматов, проводящий много встреч с губернатором и областным правительством. По словам представителя Агентства политических и экономических коммуникаций Андрея Лаврова, активность Бурматова и Гехт носит медийный характер: «Эксперты не владеют точной информацией — сколько, где какие встречи они провели. Мы судим об их работе по информации на их же страницах в сети „Фейсбук“. Другой статистики нет ни у экспертов, ни у руководства области».

Тройку лидеров замкнул член Совета Федерации Олег Цепкин. По словам Лаврова, он вышел на передовые позиции в медийном и политическом пространстве в течение последних двух недель. Толчком для роста его известности стала пресс-конференция, посвященная проблемам экологии Челябинска. Участники мероприятия сообщили, что владельцы расположенных в городской черте заводов преднамеренно отключают фильтры на системах выброса в атмосферу по ночам и в выходные. Эксперт считает, что с Цепкиным у челябинской элиты связаны большие надежды.

Других депутатов участники исследования отмечают за работу с муниципалитетами. Среди активно общающихся с мэрами законодателей — Анатолий Литовченко, Валерий Гартунг, Андрей Барышев и Виталий Бахметьев. Но в отношении них есть и пессимистические отзывы: «К сожалению, скорее мы видим имитацию, чем реальное отстаивание интересов…».

Тюменская область. Депутат-лидер сделал имя на борьбе с терроризмом

В Тюменской области максимальную оценку заслужил депутат Госдумы Эрнест Валеев. Он известен благодаря участию в разработке законодательства по борьбе с терроризмом и коррупцией. В частности, он регламентировал контроль за декларациями чиновников о доходах и расходах. Экспертам также запомнились комментарии Валеева по вопросу о возможности введения химической кастрации для педофилов.

Второе место занял сенатор Степан Киричук. Участники исследования связывают его успех с проходившими недавно днями региона в Совете Федерации РФ. Мероприятие широко освещалось в СМИ. Замыкающий тройку лидеров Николай Брыкин — новый для Тюменской области политик. Эксперты видят в нем большой потенциал и рассказывают о его поддержке со стороны тюменских властей.

Ямал. Лучший депутат — удобный для окружной власти человек

В ЯНАО список лидеров оказался ожидаемым. Первое место занял депутат Госдумы от «Единой России» Григорий Ледков. Ямальские эксперты отмечают его роль в реализации проекта по строительству Северного широтного хода. Депутат также возглавляет Ассоциацию коренных малочисленных народов и вновь переизбран на этот пост. «Ледков проводит межрегиональные мероприятия на территории отдельных муниципальных образований. Например, в конце февраля он организовал выездное заседание комитета по делам национальностей Госдумы в Муравленко, до этого — правовой семинар для коренных малочисленных народов в Тазовском», — поясняет участник исследования. Ледков работает над законопроектом «О развитии Арктической зоны РФ».

Депутат-единоросс Владимир Пушкарев сделал акцент на работе с муниципалитетами. Он избран по спискам от всей тюменской «матрешки», поэтому активно сотрудничает с властями ХМАО и Тюменской области.

Есть и альтернативная точка зрения. Известный на Ямале общественник заявил: «Пообщавшись поближе с Ледковым еще в ходе выборов, был разочарован, увидев в нем исключительно удобного для окружной власти человека. Он говорит заученные фразы и дает ответы „ни о чем“. Пушкарев же еще не вошел во вкус депутатства. Пока от него слышим лишь обещания». Ямальцы отмечают активность на своей территории югорского депутата Госдумы от ЛДПР Владимира Сысоева. Он открыл в Новом Уренгое личную приемную: «Данный ход — нетипичный для представителей оппозиции на Ямале. Обычно, если они и открывают приемные, то имени лидера партии».

ХМАО. Под управлением оппозиционного депутата

В ХМАО лидером рейтинга стал депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Сысоев. Участники исследования поясняют, что он смог наладить работу с муниципалитетами. В числе его резонансных законопроектов — предложение ввести запрет на скидки в магазинах на алкогольную продукцию. Но главный козырь либерал-демократа — активная PR-деятельность. Сысоев стал лицом регионального отделения ЛДПР, от его имени либерал демократы проводят многочисленные социальные акции, оказывая помощь малообеспеченным землякам.

Второе место депутата Госдумы Павла Завального и третье место сенатора Юрия Важенина эксперты связывают с их узнаваемостью и популярностью среди населения. Являясь лоббистами Газпрома, они в основном уделяют внимание решению проблем добывающих предприятий.

Курганская область. Лидера рейтинга ненавидят элиты

Первую строчку в курганском рейтинге занял депутат Госдумы Александр Ильтяков. «Он — популярная фигура у электората. Его знают даже аполитичные студенты. Представители региональной элиты считают его выскочкой», — рассказывает глава уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин. Одним из важнейших направлений деятельности депутата стала популяризация Курганской области. В числе его проектов — установка в Кургане памятника «Примирение», изображающего красного и белого солдат времен Гражданской войны.

На втором месте член Совета Федерации РФ Сергей Лисовский. Он известен как лоббист региона на федеральном уровне. Эксперты особо отмечают, что сенатор активно работает с мэрами. Он добился увеличения субсидий по краткосрочным кредитам селу, выделения дополнительного финансирования на приобретение школьных учебников, спортинвентаря для детских домов, мягкого инвентаря для социальных учреждений.

В Зауралье также понимают, что эффективность деятельности депутата определяется его пиаром. Например, эксперты указывают на активную работу курирующего область тюменского депутата от КПРФ Павла Дорохина. Он несколько раз выступал на пленарных заседаниях облдумы, отправил в правительство РФ письма с просьбой решить проблемы Шадринских очистных сооружений, решал в Госдуме вопросы работы Курганмашзавода. «Есть недостаток информации о работе Дорохина и ряда других депутатов. Они ни разу не прокомментировали СМИ какой-либо из вопросов», — признается участник исследования.

Провал свердловского парламентаризма

Сводный по всем семи регионам рейтинг показывает, что в первую десятку вошли депутаты и сенаторы всех регионов, кроме Свердловской области. Более того, в первой тридцатке лишь один представитель Среднего Урала — Андрей Альшевских, остальные его коллеги-земляки оказались в числе аутсайдеров. Эксперты уверены, что причина данного результата не в низком качестве работы свердловских законодателей, а в высоком уровне политической борьбы в регионе. В Свердловской области у каждого парламентария есть как сторонники, так и противники, готовые подвергнуть критике большинство его шагов.