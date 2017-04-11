Решетников оставил без работы журналистов и пиарщиков

08:54 11 апреля 2017 0

Стиль работы Максима Решетникова сильно расходится с привычками пермского политактива последних пяти (а может и десяти) лет. Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников стабилизировал свой рабочий график и теперь ясно: как представляет себе работу новый глава региона. Эта стабильность не даст трафик интернет-СМИ и уже негативно воспринята политическим сообществом края.

Изменения в графике Максима Решетникова видны при сравнении двух первых месяцев его работы. В начале новый глава региона произвел череду кадровых решений (менял от вице-премьеров до начальников департаментов администрации губернатора), знакомился с лидерами фракций в Заксобрании, активом Общероссийского народного фронта (ОНФ) и руководителями пермских СМИ, рекламировал регион на инвестиционном форуме в Сочи, побывал в родной гимназии.

А еще публично поднимал «больные» вопросы строительства здания для галереи и новой сцены театра оперы и балета. Его первой рабочей поездкой был выезд в проблемные Березники, где Решетников пообещал решить вопрос переселения людей из опасной зоны провалов грунта, получив на это 2 млрд рублей федеральных средств. Там же он впервые пообщался с населением.

По формальным признакам не придерешься: количество релизов и контактов с прессой у Решетникова не сократилось. Изменилось содержание Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

На заседаниях правительства и встречах с главами территорий Решетников заявлял о необходимости освоения средств на ремонт дорог, говорил о непрозрачности в госзакупках. Выступил с критикой качества уборки снега в Перми.

Однако в марте ситуация стала меняться. Появлений в территориях стало больше (Кудымкар, Чайковский, Чусовой), общение с населением систематизировалось (вместо просто выхода в народ возникли выезды на предприятия и общение с трудовыми коллективами). Почти незаметно Решетников вел себя на митинге в честь присоединения Крыма. Вграфике нашлось место молодежи (конференция студентов и молодых ученых, работа с прессой была продолжена. Помимо участия в церемонии премии «Выбор прессы», прошла первая пресс-конференция, на которой было заявлено о реформе работы пресс-службы в пользу открытости, создании нового портала для обращений жителей. А сам глава региона завел аккаунт в Instagram.

Впрочем, пока там опубликовано только восемь фото — иллюстрации выездов губернатора в территории, похода в театр, встречи с промышленниками и ветеранами. Насыщенные поездки на север Прикамья и в Верещагинский район обошлись минимумом упоминаний в прессе.

Контрольный визит в многофункциональный центр (МФЦ) с целью проверить работу учреждения утром в выходной день утром прошел без журналистов.

Также во второй месяц работы Решетников стал участником праймериз «Единой России» ради выдвижения на выборы губернатора от «партии власти». Однако рекламу этого события обеспечили единороссы, а не команда врио губернатора. При этом на первой встрече кандидата с партийцами в Верещагино журналистов почти не было.

В то же время пресс-служба работает активно: на региональном сервере в феврале и марте опубликовано почти равное число релизов с упоминанием Решетникова — примерно по полсотни. Новости о врио губернатора активно распространяют по СМИ.

Считается, что общественно-политическую обстановку в регионе раскачал еще Олег Чиркунов. Его сменщик Виктор Басаргин сдался и принял правила игры тусовки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Источник, близкий к властям региона, говорит, что в марте завершились колебания графика Решетникова. «Очевидно, что первый месяц был настроечным: нужно было везде успеть, оперативно отреагировать на запросы разных социальных групп. Но так не может продолжаться всегда. Сейчас вы видите качественную, стандартную работу губернатора, где в течении недели есть время и на выезд в территорию, и на большое координационное совещание в Перми, и на общение с прессой, и на создание какого-то „вирусного“ информповода, и на командировку в Москву. Так выглядит рабочий график губернатора современной России», — считает источник.

Новые яркие поводы будут, анонсирует он, но они не могут выпускаться конвейерно, потому что это сведет внимание к ним к минимуму: «Глупо ждать, что глава региона будет ежедневно совершать поступки с попсовым вау-эффектом. Он работает. Вчера, например, вышел к почти трем сотням дольщиков „Первого пермского“, и они его не порвали на части. На встрече был презентован график решения их проблем. Покажите еще губернатора, который на второй месяц работы делает такое».

При этом в администрации губернатора признают, что, как минимум, две социальные группы подобным развитием событий будут разочарованы. Первая — общественно-политические СМИ, теряющие источник для «молний» о кадровых перестановках и внутренних конфликтах. Вторая — широкая сеть политконсультантов и технологов.

Очевидно, что при такой технократичности подхода к работе, Максим Решетников не станет заказчиком. А в ситуации отсутствия в ближайшие годы крупных кампаний, инфраструктура, построенная на противостоянии с прежним губернатором Виктором Басаргиным, останется без средств к существованию.

Этот сюжет уже развивается — на прошлой неделе политическую информационную повестку перехватила коалиция общественников «За прямые выборы», которая предлагает сделать более демократичным закон о выборах губернатора. Участник объединения, лидер общественного движения «Выбор» Константин Окунев, которого называют потенциальным соперником врио губернатора, говорит, что пока нет ответа на вопрос, готов ли вообще Решетников управлять Пермским краем: «Я его давно не видел, мое мнение о нем как о человеке складывалось семь-восемь лет назад. Есть ли сегодня у него политические советники? И кто это? Важно понять, какими Решетников видит для себя выборы — конкурентными или нет. В регионе достаточно серьезных тем, которые можно поднимать, „выезжать“ на них. Но для этого нужно быть пермяком и понимать, как эти вопросы решать».

Самый стойкий слух о новом губернаторе: он ищет любой способ быстрее вернуться в Москву в команду мэра Сергея Собянина (на фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Не исключено, что Максим Решетников вообще не хочет быть губернатором и надеется на возвращение в Москву. Такую версию выдвигает политтехнолог, руководитель агентства «Агитпроп» Александр Пахолков: «Полагаю, назначение он воспринимает как ссылку. А „смачная“ победа с хорошим результатом лишь укрепит позиции Решетникова и оставит его здесь на „второй год“. Глава региона как будто прямо заинтересован в неактивной кампании и хочет вызвать вопросы Кремля: правильный ли это человек, сможет ли он обеспечить проведение выборов президента. В ситуации отсутствия желания быть губернатором Решетникову остается только посочувствовать».

Политический консультант Сергей Иванов считает, что «конфетно-букетный период» в отношении с жителями края закончился, и теперь Решетникову нужно заниматься экономикой. Эксперт считает, что в кампании глава региона сделает ставку на встречи с населением, но в оставшееся время трудно объехать регион, понять проблематику территорий и произвести положительный эффект на избирателей. Например, Басаргин (которого не ждали выборы), чтобы стать своим, более года активно себя рекламировал, ездил по территориям, отвечал на вопросы пермяков на телевидении, создавал различные совещательные органы.